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Для участия в туре нужны базовые навыки управления велосипедом и базовые навыки плавания.

Проживание. В хостеле в двухместных номерах с общей ванной комнатой. За доплату возможно одноместное размещение и размещение в номерах с ванной.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.

Уровень сложности. Для участия в туре нужны базовые навыки управления велосипедом и базовые навыки плавания.