Много моря и самые значимые локации в этом путешествии! Идеально для тех, кто едет впервые — вы погрузитесь в историю Калининграда и области, погуляете по экотропам национального парка «Куршская коса»

и по набережным Зеленоградска и Светлогорска, узнаете о добыче янтаря и посетите город кораблей Балтийск. Проедете всё российское побережье Балтийского моря, а оставшиеся свободные дни наполните локациями из своего списка желаний. Сможете послушать орган в соборе, рассмотреть средневековую крепость в Черняховске и добавить сладости в тур посещением Музея марципана. Тур без включённого в стоимость проживания.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание тура

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести организатору напрямую 30% от стоимости тура на бронирование жилья, транспорта и экскурсий. Полная оплата тура за 2 недели до старта либо в день выставления счёта от организатора, если до тура осталось меньше дней.

Трансфер из/в аэропорт и на ж. -д. вокзал оплачивается дополнительно. О необходимости важно сообщить организатору заранее.

Порядок экскурсий может меняться. При этом программа выполняется в полном объёме.

Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.