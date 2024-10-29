Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска

Побывать в местах становления флота, полюбоваться дюнами и погулять в курортных городах
Много моря и самые значимые локации в этом путешествии! Идеально для тех, кто едет впервые — вы погрузитесь в историю Калининграда и области, погуляете по экотропам национального парка «Куршская коса»
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и по набережным Зеленоградска и Светлогорска, узнаете о добыче янтаря и посетите город кораблей Балтийск.

Проедете всё российское побережье Балтийского моря, а оставшиеся свободные дни наполните локациями из своего списка желаний.

Сможете послушать орган в соборе, рассмотреть средневековую крепость в Черняховске и добавить сладости в тур посещением Музея марципана. Тур без включённого в стоимость проживания.

Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска

Описание тура

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести организатору напрямую 30% от стоимости тура на бронирование жилья, транспорта и экскурсий. Полная оплата тура за 2 недели до старта либо в день выставления счёта от организатора, если до тура осталось меньше дней.

Трансфер из/в аэропорт и на ж. -д. вокзал оплачивается дополнительно. О необходимости важно сообщить организатору заранее.

Порядок экскурсий может меняться. При этом программа выполняется в полном объёме.

Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.

Проживание. Не входит в стоимость тура. Организатор поможет подобрать жильё.

Питание. Оплачивается дополнительно.

Транспорт. Тур проводится либо на микроавтобусе, либо на большом туристическом автобусе на 50 мест. Уточнить точное количество человек в конкретные даты тура можно у организатора в чате.

Дети. Возраст по договорённости. Тур насыщенный и не подойдёт для маленьких детей.

Программа тура по дням

1 день

Заезд

Самостоятельное заселение в гостиницу с 14:00. За доплату возможен трансфер из аэропорта.

ЗаездЗаезд
2 день

Янтарный и Светлогорск

Сегодня отправимся на экскурсию в Светлогорск и Янтарный. Продолжительность — 8-9 часов.

Отправление автобуса:
1) В 09:00 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 09:20 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
3) В 09:30 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)

Первая точка на маршруте — посёлок Янтарный. Считается, что именно здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире. Солнечный камень играет не малую роль в истории Калининградской области. Узнаем об этом поподробнее на предприятии по добыче и обработке янтаря. Дополнительно вы сможете посетить карьер Калининградского янтарного комбината (за доплату). Также, предусмотрено время на покупку сувениров. Далее прогуляемся по небольшому посёлку, узнаем его прошлое название, увидим лютеранскую кирху, дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, дендропарк.

Во второй половине дня нас ждёт курортный Светлогорск, который умеет очаровывать старинной архитектурой и размеренным ритмом жизни. Познакомимся с его главными достопримечательностями от органного зала до водонапорной башни и скульптур Германа Брахерта.

Экскурсия завершится в Калининграде в 18:00-18:30.

Янтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и Светлогорск
3 день

Оборонительные сооружения Кёнигсберга

После завтрака необходимо освободить номера. Далее на обзорной экскурсии ещё больше погрузимся в прошлое Калининграда — города-крепости. Продолжительность — 4-5 часов.

Отправление автобуса:
1) В 10:40 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 11:00 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
3) В 11:10 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)

В Калининграде сохранилось множество оборонительных сооружений, в числе которых форт № 1 «Штайн» и форт № 5 «Король Фридрих Вильгельм III», сыгравшие важную роль в истории. Их мы и посетим — рассмотрим мощные стены, устройство крепостей и узнаем о происходивших здесь событиях. Желающие смогут заглянуть в бункер и увидеть воссозданную обстановку штаба на момент капитуляции немецкого гарнизона (за доплату).

Оборонительные сооружения КёнигсбергаОборонительные сооружения КёнигсбергаОборонительные сооружения КёнигсбергаОборонительные сооружения Кёнигсберга
4 день

Куршская коса и Зеленоградск

Сегодня вы отправитесь в национальный парк «Куршская коса» с заездом в Зеленоградск — в места, которые обязательно нужно увидеть, если вы едете в Калининград и область впервые. Продолжительность — 8 часов.

Отправление автобуса:
1) В 09:50 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
2) В 10:00 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
3) В 10:20 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)

Куршская коса включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой узкую песчаную полосу суши между Куршским заливом и Балтийским морем. На автобусе мы будем доезжать до парковок, откуда далее нужно немного пройтись пешком по оборудованным тропам. Дойдём до самой высокой дюны — высоты Эфа. Вы полюбуетесь морем, прогуляетесь среди хвойного леса и узнаете об образовании и истории уникального уголка природы. Желающие смогут попробовать на обед рыбу горячего копчения.

Совсем рядом с Куршской косой находится уютный Зеленоградск — первый и самый известный курорт Восточной Пруссии. Прогуляемся по городу, рассмотрим архитектуру прошлых веков, найдём сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась, насладимся морскими пейзажами с набережной.

Экскурсия завершится вечером в Калининграде.

Куршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и Зеленоградск
5 день

Балтийск

Сегодня вы отправитесь в город кораблей Балтийск. Продолжительность экскурсии — 6-7 часов.

Отправление автобуса:
1) В 10:10 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 10:30 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
3) В 10:40 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)

Вы познакомитесь со значимым городом-портом, узнаете об истории становления Балтийского флота, увидите маяк, действующую военную крепость и пролив-ворота, рассмотрите корабли и самый большой конный памятник в России. У вас будет время прогуляться по молу и пляжу и самостоятельно посетить шведскую крепость Пиллау (возможно только с паспортом РФ).

БалтийскБалтийскБалтийскБалтийск
6 день

Свободный день или поездка в Черняховск

Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. Порекомендуем места по вашим пожеланиям. Желающие смогут отправиться в город с героическим прошлым, носящий имя генерала — Черняховск. Продолжительность экскурсии — 8 часов.

Отправление автобуса:
1) В 09:00 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 09:20 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
3) В 09:30 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)

Вы увидите достопримечательности из разных эпох от средневековой крепости 14 века до храма в стиле неоготики начала 20 века и зданий, напоминающих архитектурой довоенный Берлин. В Черняховске лично был Пётр Первый, а в конце Второй мировой войны базировалась эскадрилья с французскими лётчиками. Найдём дом, где останавливался сам Наполеон в 1812 году.

Свободный день или поездка в ЧерняховскСвободный день или поездка в ЧерняховскСвободный день или поездка в ЧерняховскСвободный день или поездка в Черняховск
7 день

Свободный день или дополнительная экскурсия

За доплату возможно отправиться на экскурсию по главным достопримечательностям Калининграда и посещением органного концерта. Вы погрузитесь в прошлое города, прогуляетесь по острову Канта и послушаете мелодии в Кафедральном соборе. Продолжительность — 5-6 часов.

Отправление автобуса:
1) В 12:30 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 12:50 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
3) В 13:00 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)

На экскурсии вы увидите все значимые достопримечательности Калининграда от площади Победы и района старых немецких вилл до оборонительных укреплений города. Вы узнаете о прошлом и настоящем Кёнигсберга и побываете в местах, которые обязательно нужно посетить в первый визит. Ярким моментом дня станет органный концерт. Последняя локация на сегодня — Музей марципана, расположенный в Бранденбургских воротах.

Свободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсия
8 день

Отъезд

Необходимо освободить номера до 12:00. Трансфер в аэропорт с доплатой.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Без проживания (трансфер, экскурсии)15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Входные билеты и экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Групповой трансфер из/в аэропорт или на ж. - д. вокзал - по запросу
  • Питание
  • Посещение карьера янтарного комбината (по желанию)
  • Посещение бункера (по желанию)
  • Дополнительные экскурсии (6, 7 день) - 1800-2500 руб
  • После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести организатору напрямую 30% от стоимости тура на бронирование жилья, транспорта и экскурсий. Полная оплата тура за 2 недели до старта либо в день выставления счёта от организатора, если до тура осталось меньше дней
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00
Завершение: Г. Калининград, освобождение номеров до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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