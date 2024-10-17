Вы увидите главные достопримечательности Кёнигбсерга, побываете на острове Канта и полюбуетесь немецкой
Описание тура
Организационные детали
Организатор тура оставляет за собой право изменить порядок проведения экскурсий (общее количество экскурсий остаётся неизменным) и место проживания гостей (класс отеля/гостиницы остается неизменным).
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы необходимо будет внести 50%-ю предоплату, окончательный расчет — за 10 дней до начала тура.
Проживание. Будем жить в отеле «Берлин» 3* в Калининграде, 2-местное размещение.
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле и 4 обеда. Ужины за доплату.
Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Прибытие и экскурсия по Калининграду
Встретим вас в аэропорту Храброво в 12:15 и поедем обедать в ресторан «Тётка Фишер». Затем устроим обзорную экскурсию. Знакомить вас с Кёнигсбергом начнём с истории сирийского городка Акра — как он связан с Калининградом, узнаете на прогулке. Вы услышите рассказ, где переплелись рыцари Тевтонского ордена, короли и даже Кант.
Увидим Кафедральный собор и пройдёмся по Рыбной деревне, осмотрим городские ворота и заглянем в музей марципана. Побываем на площади Победы и полюбуемся скульптурой «Борющиеся зубры».
В 17:00 заселимся в отель, после чего у вас будет свободное время.
Светлогорск и Зеленоградск
После завтрака отправимся в путешествие по курортным городкам. Начнём со Светлогорска, где царит сказочная атмосфера. Мы погуляем мимо старинных немецких вилл, окружённых соснами, вдоволь надышимся морским воздухом и сделаем красивые фотографии.
Затем поедем в город кошек Зеленоградск. Пройдёмся по променаду, полюбуемся побережьем Балтики и насладимся прогулкой по Курортному проспекту.
В отель вернёмся к 17:00.
Путешествие в Черняховск и органный концерт
Сегодня в гости нас ждёт сам бургомистр Инстербурга. Но сначала мы отправимся в Черняховск. По дороге расскажем вам историю Восточной Пруссии. Увидим замок Инстербург, осмотрим цирюльню 19 века и православный собор Архангела Михаила.
Теперь мы готовы посетить дом бургомистра, а после экскурсии вас ждёт камерный органный концерт — только для нас! Музыкой будем наслаждаться в католическом храме Святого Бруно.
В отель вернёмся к 17:00.
Немецкие виллы Амалиенау
После завтрака отправимся в старинный район Амалиенау, где сохранились роскошные немецкие виллы. Это одно из самых популярных мест Калининграда, где царит неповторимая атмосфера.
Пока вы будете любоваться старинными домами, мы расскажем историю построек и их владельцев. В 12:00 пообедаем, а после поедем в аэропорт. Планируйте вылет после 16:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|34 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Экскурсии по программе
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из/в аэропорт
- Радиогарнитуры
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Ужины