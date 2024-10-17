От Калининграда до Черняховска: немецкие виллы, экскурсии и органный концерт только для вас

Погулять по Амалиенау, заглянуть в гости к бургомистру и пройтись по Рыбной деревне
Приглашаем в короткое, но насыщенное путешествие по Калининградской области в самое волшебное время, когда всё вокруг окрашивается в золото.

Вы увидите главные достопримечательности Кёнигбсерга, побываете на острове Канта и полюбуетесь немецкой
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архитектурой. Очутитесь в сказочном Светлогорске, где жил и творил Гофман. Почувствуете себя курортниками 20 века, гуляя по променаду Зеленоградска. А ещё посетите Черняховск, увидите цирюльню и насладитесь органной музыкой в католическом соборе.

От Калининграда до Черняховска: немецкие виллы, экскурсии и органный концерт только для вас
От Калининграда до Черняховска: немецкие виллы, экскурсии и органный концерт только для вас
От Калининграда до Черняховска: немецкие виллы, экскурсии и органный концерт только для вас
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Организатор тура оставляет за собой право изменить порядок проведения экскурсий (общее количество экскурсий остаётся неизменным) и место проживания гостей (класс отеля/гостиницы остается неизменным).

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы необходимо будет внести 50%-ю предоплату, окончательный расчет — за 10 дней до начала тура.

Проживание. Будем жить в отеле «Берлин» 3* в Калининграде, 2-местное размещение.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле и 4 обеда. Ужины за доплату.

Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и экскурсия по Калининграду

Встретим вас в аэропорту Храброво в 12:15 и поедем обедать в ресторан «Тётка Фишер». Затем устроим обзорную экскурсию. Знакомить вас с Кёнигсбергом начнём с истории сирийского городка Акра — как он связан с Калининградом, узнаете на прогулке. Вы услышите рассказ, где переплелись рыцари Тевтонского ордена, короли и даже Кант.

Увидим Кафедральный собор и пройдёмся по Рыбной деревне, осмотрим городские ворота и заглянем в музей марципана. Побываем на площади Победы и полюбуемся скульптурой «Борющиеся зубры».

В 17:00 заселимся в отель, после чего у вас будет свободное время.

Прибытие и экскурсия по КалининградуПрибытие и экскурсия по КалининградуПрибытие и экскурсия по КалининградуПрибытие и экскурсия по КалининградуПрибытие и экскурсия по КалининградуПрибытие и экскурсия по КалининградуПрибытие и экскурсия по КалининградуПрибытие и экскурсия по КалининградуПрибытие и экскурсия по КалининградуПрибытие и экскурсия по Калининграду
2 день

Светлогорск и Зеленоградск

После завтрака отправимся в путешествие по курортным городкам. Начнём со Светлогорска, где царит сказочная атмосфера. Мы погуляем мимо старинных немецких вилл, окружённых соснами, вдоволь надышимся морским воздухом и сделаем красивые фотографии.

Затем поедем в город кошек Зеленоградск. Пройдёмся по променаду, полюбуемся побережьем Балтики и насладимся прогулкой по Курортному проспекту.

В отель вернёмся к 17:00.

Светлогорск и ЗеленоградскСветлогорск и ЗеленоградскСветлогорск и ЗеленоградскСветлогорск и ЗеленоградскСветлогорск и ЗеленоградскСветлогорск и ЗеленоградскСветлогорск и ЗеленоградскСветлогорск и ЗеленоградскСветлогорск и ЗеленоградскСветлогорск и ЗеленоградскСветлогорск и Зеленоградск
3 день

Путешествие в Черняховск и органный концерт

Сегодня в гости нас ждёт сам бургомистр Инстербурга. Но сначала мы отправимся в Черняховск. По дороге расскажем вам историю Восточной Пруссии. Увидим замок Инстербург, осмотрим цирюльню 19 века и православный собор Архангела Михаила.

Теперь мы готовы посетить дом бургомистра, а после экскурсии вас ждёт камерный органный концерт — только для нас! Музыкой будем наслаждаться в католическом храме Святого Бруно.

В отель вернёмся к 17:00.

Путешествие в Черняховск и органный концертПутешествие в Черняховск и органный концертПутешествие в Черняховск и органный концертПутешествие в Черняховск и органный концертПутешествие в Черняховск и органный концертПутешествие в Черняховск и органный концертПутешествие в Черняховск и органный концерт
4 день

Немецкие виллы Амалиенау

После завтрака отправимся в старинный район Амалиенау, где сохранились роскошные немецкие виллы. Это одно из самых популярных мест Калининграда, где царит неповторимая атмосфера.

Пока вы будете любоваться старинными домами, мы расскажем историю построек и их владельцев. В 12:00 пообедаем, а после поедем в аэропорт. Планируйте вылет после 16:00.

Немецкие виллы АмалиенауНемецкие виллы АмалиенауНемецкие виллы АмалиенауНемецкие виллы АмалиенауНемецкие виллы Амалиенау

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Радиогарнитуры
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Храброво, до 12:00
Завершение: Аэропорт Храброво, 13:00. Выбирайте рейсы с вылетом после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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