Встретим вас в аэропорту Храброво в 12:15 и поедем обедать в ресторан «Тётка Фишер». Затем устроим обзорную экскурсию. Знакомить вас с Кёнигсбергом начнём с истории сирийского городка Акра — как он связан с Калининградом, узнаете на прогулке. Вы услышите рассказ, где переплелись рыцари Тевтонского ордена, короли и даже Кант.

Увидим Кафедральный собор и пройдёмся по Рыбной деревне, осмотрим городские ворота и заглянем в музей марципана. Побываем на площади Победы и полюбуемся скульптурой «Борющиеся зубры».

В 17:00 заселимся в отель, после чего у вас будет свободное время.