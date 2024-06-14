Описание тура
Организационные детали
Трансфер из/в аэропорт и на ж. -д. вокзал оплачивается дополнительно. О необходимости важно сообщить организатору заранее.
Обратите внимание, если вы выбрали стандартный тариф с размещением в гостевом доме «Вилла Надежда», посадка в автобус организуется у гостиницы «Турист» по адресу ул. А. Невского 53, что в 10 минутах пешком от вашего места проживания в Калининграде на время тура. Если вы выбрали отель повышенной комфортности (Holiday Inn Kaliningrad), для вас посадка в автобус организуется у гостиницы «Калининград» по адресу Ленинский пр. 81.
Порядок экскурсий может меняться. При этом программа выполняется в полном объёме.
Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.
Проживание. В небольшом гостевом доме «Вилла Надежда» в стиле особняков 20 века в историческом районе города. Размещение в 2-местных номерах (двуспальные и раздельные кровати, удобства в номере). 1-местное размещение с доплатой. Возможно разместить третьего человека в номере на дополнительном месте (стоимость номера на троих ниже) и повышение уровня жилья (размещение в 4-звёздочном отеле Holiday Inn) за доплату. Вы можете самостоятельно выбрать и забронировать жильё, в таком случае стоимость тура будет ниже.
Питание. Включены завтраки в гостинице и дегустация на сыроварне. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Дети. Возраст по договорённости. Тур насыщенный и не подойдёт для маленьких детей.
Программа тура по дням
Знакомство с Калининградом и органный концерт
Наше путешествие начнётся с обзорной экскурсии по Калининграду. Продолжительность — 5-6 часов.
Отправление автобуса:
1) В 12:30 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 12:50 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
3) В 13:00 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
На экскурсии вы увидите все значимые достопримечательности Калининграда от площади Победы и района старых немецких вилл до оборонительных укреплений города. Вы узнаете о прошлом и настоящем Кёнигсберга и побываете в местах, которые обязательно нужно посетить в первый визит. Зайдёте в единственный в стране Музей янтаря и Кафедральный собор на острове Канта. Ярким моментом дня станет органный концерт. Последняя локация на сегодня — Музей марципана, расположенный в Бранденбургских воротах.
Заселение в гостиницу после экскурсии.
Куршская коса и Зеленоградск
Сегодня вы отправитесь в национальный парк «Куршская коса» с заездом в Зеленоградск — в места, которые обязательно нужно увидеть, если вы едете в Калининград и область впервые. Продолжительность — 8 часов.
Отправление автобуса:
1) В 09:50 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
2) В 10:00 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
3) В 10:20 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
Куршская коса включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой узкую песчаную полосу суши между Куршским заливом и Балтийским морем. На автобусе мы будем доезжать до парковок, откуда далее нужно немного пройтись пешком по оборудованным тропам. Дойдём до самой высокой дюны — высоты Эфа. Вы полюбуетесь морем, прогуляетесь среди хвойного леса и узнаете об образовании и истории уникального уголка природы. Желающие смогут попробовать на обед рыбу горячего копчения.
Совсем рядом с Куршской косой находится уютный Зеленоградск — первый и самый известный курорт Восточной Пруссии. Прогуляемся по городу, рассмотрим архитектуру прошлых веков, найдём сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась, насладимся морскими пейзажами с набережной.
Экскурсия завершится вечером в Калининграде.
Янтарный и Светлогорск
Сегодня отправимся на экскурсию в Светлогорск и Янтарный. Продолжительность — 8-9 часов.
Отправление автобуса:
1) В 09:00 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 09:20 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
3) В 09:30 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
Первая точка на маршруте — посёлок Янтарный. Считается, что именно здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире. Солнечный камень играет не малую роль в истории Калининградской области. Узнаем об этом поподробнее на предприятии по добыче и обработке янтаря. Дополнительно вы сможете посетить карьер Калининградского янтарного комбината (за доплату). Также, предусмотрено время на покупку сувениров. Далее прогуляемся по небольшому посёлку, узнаем его прошлое название, увидим лютеранскую кирху, дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, дендропарк.
Во второй половине дня нас ждёт курортный Светлогорск, который умеет очаровывать старинной архитектурой и размеренным ритмом жизни. Познакомимся с его главными достопримечательностями от органного зала до водонапорной башни и скульптур Германа Брахерта.
Экскурсия завершится в Калининграде в 18:00-18:30.
Оборонительные сооружения Кёнигсберга
Сегодня на обзорной экскурсии погрузимся в прошлое Калининграда — города-крепости. Продолжительность — 5-6 часов.
Отправление автобуса:
1) В 09:00 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 09:20 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
3) В 09:30 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
В Калининграде сохранилось множество оборонительных сооружений, в числе которых форт № 1 «Штайн» и форт № 5 «Король Фридрих Вильгельм III», сыгравшие важную роль в истории. Их мы и посетим — рассмотрим мощные стены, устройство крепостей и узнаем о происходивших здесь событиях. Желающие смогут заглянуть в бункер и увидеть воссозданную обстановку штаба на момент капитуляции немецкого гарнизона (за доплату).
Экскурсия завершится в 16:30-17:00.
Замки и дегустация сыров и шоколада с бокалом вина
После завтрака необходимо освободить номера. Далее переместимся в Калининградскую область во времена Средневековья. Посетим 2 замка и сыроварню. Продолжительность — 4 часа.
Отправление автобуса:
1) В 10:40 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 11:00 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
3) В 11:10 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
Первый на нашем пути — комплекс «Замок Шаакен», который был построен на месте прусской крепости в 13 веке. Подобных замков овальной формы Тевтонского ордена больше нет. Рассмотрим руины и заглянем в подвалы, где расположен музей инквизиции. Затем узнаем о производстве сыров и шоколада на сыроварне «Шаакендорф», продегустируем местную продукцию с бокалом вина.
На обратном пути сделаем фотопаузу у воссозданного по старинным чертежам замка «Нессельбек», который используется в качестве отеля. На его территории есть пивоварня. Рекомендуем остановиться здесь на обед и самостоятельно доехать до аэропорта (20 минут).
Тур завершится в Калининграде в 15:00-15:30.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер (за одного)
|25 500 ₽
|1-местный номер
|34 900 ₽
|2-мест.номер с доп.местом (за одного)
|23 700 ₽
|2-мест.номер holiday inn (за одного)
|38 200 ₽
|1-мест.номер holiday inn
|64 800 ₽
|2-мест.номер с доп.местом holiday inn (за одного)
|36 200 ₽
|Без проживания (трансфер, экскурсии)
|14 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все переезды по программе
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты и экологические сборы
- Билет на органный концерт
- Дегустация на сыроварне
- Вы можете самостоятельно выбрать и забронировать жильё, в таком случае стоимость тура (трансфер и экскурсии) для одного человека составит 14 000 руб
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
- Групповой трансфер из/в аэропорт или на ж. - д. вокзал - по запросу
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение в гостевом доме «Вилла Надежда» - 34 900 руб. за тур
- Размещение в 4-звёздочном отеле Holiday Inn Kaliningrad в 2-местном номере (без завтраков) - 38 200 руб. за человека за тур
- Размещение в 4-звёздочном отеле Holiday Inn Kaliningrad в 1-местном номере (без завтраков) - 64 800 руб. за человека за тур
- Входной билет в бункер (по желанию)
- Посещение карьера янтарного комбината (по желанию)
- Тур проводится либо на микроавтобусе, либо на большом туристическом автобусе на 50 мест. Уточнить точное количество человек в конкретные даты тура можно у организатора в чате