Вы увидите вечерний Калининград из окна автобуса и с воды, попробуете немецкую кухню и местное пиво, погуляете
Описание тура
Организационные детали
Трансфер из/в аэропорт и на ж. -д. вокзал оплачивается дополнительно. О необходимости важно сообщить организатору заранее.
Обратите внимание, если вы выбрали стандартный тариф с размещением в гостевом доме «Вилла Надежда», посадка в автобус организуется у гостиницы «Турист» по адресу ул. А. Невского 53, что в 10 минутах пешком от вашего места проживания в Калининграде на время тура. Если вы выбрали отель повышенной комфортности (Holiday Inn Kaliningrad), для вас посадка в автобус организуется у гостиницы «Калининград» по адресу Ленинский пр. 81.
Порядок экскурсий может меняться. При этом программа выполняется в полном объёме.
Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.
Проживание. В Калининграде в небольшом гостевом доме «Вилла Надежда» в стиле особняков 20 века в историческом районе города и в отеле-замке «Нессельбек» (1 ночь), при котором есть своя пивоварня и SPA-комплекс. Размещение в 2-местных номерах (двуспальные и раздельные кровати, удобства в номере). 1-местное размещение с доплатой. Возможно разместить третьего человека в номере на дополнительном месте (стоимость номера на троих ниже) и повышение уровня жилья (размещение в 4-звёздочном отеле Holiday Inn) за доплату.
*Фото отелей взяты с сайтов nesselbeck.ru и ostrovok.ru
Питание. Включены завтраки в гостинице и ужин в немецком ресторане в первый день. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Дети. Возраст по договорённости. Тур насыщенный и не подойдёт для маленьких детей.
Программа тура по дням
На автобусе и на катере по вечернему Калининграду и ужин в немецком ресторане
Наше путешествие начнётся с вечерней автобусно-водной экскурсии по Калининграду. Продолжительность — 5 часов.
Отправление автобуса:
1) В 15:00 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 15:20 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
3) В 15:30 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
Проедем по городу, посмотрим на достопримечательности из окна автобуса, сделаем несколько остановок для фото. Далее пересядем на катер и полюбуемся Калининградом с воды. Завершим вечер в немецком ресторане вкусным традиционным ужином с бокалом фирменного пива или безалкогольного напитка (на выбор).
Свободный день или дополнительная экскурсия
Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. Порекомендуем места по вашим пожеланиям.
Дополнительная экскурсия (доплата) — Светлогорск и Янтарный. Продолжительность — 8-9 часов.
Отправление автобуса:
1) В 09:00 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 09:20 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
3) В 09:30 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
Первая точка на маршруте — посёлок Янтарный. Считается, что именно здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире. Солнечный камень играет не малую роль в истории Калининградской области. Узнаем об этом поподробнее на предприятии по добыче и обработке янтаря. Дополнительно вы сможете посетить карьер Калининградского янтарного комбината (за доплату). Также, предусмотрено время на покупку сувениров. Далее прогуляемся по небольшому посёлку, узнаем его прошлое название, увидим лютеранскую кирху, дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, дендропарк.
Во второй половине дня нас ждёт курортный Светлогорск, который умеет очаровывать старинной архитектурой и размеренным ритмом жизни. Познакомимся с его главными достопримечательностями от органного зала до водонапорной башни и скульптур Германа Брахерта.
Экскурсия завершится в Калининграде в 18:00-18:30.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Дополнительная экскурсия (доплата) — 2 замка и сыроварня. Продолжительность — 4 часа.
Отправление автобуса:
1) В 10:40 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 11:00 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
3) В 11:10 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
Первый на нашем пути — комплекс «Замок Шаакен», который был построен на месте прусской крепости в 13 веке. Подобных замков овальной формы Тевтонского ордена больше нет. Рассмотрим руины и заглянем в подвалы, где расположен музей инквизиции. Затем узнаем о производстве сыров и шоколада на сыроварне «Шаакендорф», продегустируем местную продукцию с бокалом вина.
На обратном пути сделаем фотопаузу у воссозданного по старинным чертежам замка «Нессельбек», который мы ещё успеем тщательно осмотреть вечером пятого дня.
Экскурсия завершится в Калининграде в 15:00-15:30.
Куршская коса и Зеленоградск
Сегодня вы отправитесь в национальный парк «Куршская коса» с заездом в Зеленоградск — в места, которые обязательно нужно увидеть, если вы едете в Калининград и область впервые. Продолжительность — 8 часов.
Отправление автобуса:
1) В 10:20 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
2) В 10:30 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
3) В 10:50 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
Куршская коса включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой узкую песчаную полосу суши между Куршским заливом и Балтийским морем. На автобусе мы будем доезжать до парковок, откуда далее нужно немного пройтись пешком по оборудованным тропам. Дойдём до самой высокой дюны — высоты Эфа. Вы полюбуетесь морем, прогуляетесь среди хвойного леса и узнаете об образовании и истории уникального уголка природы. Желающие смогут попробовать на обед рыбу горячего копчения.
Совсем рядом с Куршской косой находится уютный Зеленоградск — первый и самый известный курорт Восточной Пруссии. Прогуляемся по городу, рассмотрим архитектуру прошлых веков, найдём сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась, насладимся морскими пейзажами с набережной.
Экскурсия завершится вечером в Калининграде.
Гвардейск и вечер в замке
После завтрака необходимо освободить номера. Переезжаем в посёлок Орловка в отель-замок «Нессельбек». Но сначала посетим Гвардейск. Продолжительность экскурсии — 6 часов.
Отправление автобуса:
1) В 09:00 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 09:20 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
3) В 09:30 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
Главной достопримечательностью города является крепость Тапиау, которая впервые упоминается в материалах 13 века. Сохранилась лишь часть замка Тевтонского ордена, рыночная площадь, ратуша с музыкальными часами и церковь — всё это увидим на экскурсии. Прогуляемся по старинному городку, где родился известный немецкий художник Ловис Коринт и закончил свою поэму «Василий Тёркин» Твардовский, и погрузимся в атмосферу прошлых веков.
Вечером заселимся в отель, при котором есть своя пивоварня и ресторан с изысканной кухней. Прочувствуем на себе, как это жить в замке. Вы сможете пострелять из лука, пометать топор, прокатиться верхом и посетить музей инквизиции за доплату.
Отъезд
До 12:00 у вас будет время прогуляться по замку и территории. Далее выселяемся из номеров.
Обратный трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал включён в стоимость тура. Обратите внимание, после бронирования необходимо предоставить данные для бронирования трансфера на вас. Это важно сделать строго до начала тура.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер (за одного)
|28 800 ₽
|1-местный номер
|42 700 ₽
|2-мест.номер с доп.местом (за одного)
|26 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и приветственный ужин
- Все переезды по программе
- Прогулка на катере
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты и экологические сборы
- Трансфер в аэропорт или на ж. - д. вокзал
- Посещение бассейна в отеле-замке «Нессельбек» (с 07:00 до 11:00)
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
- Групповой трансфер от аэропорта/ж. - д. вокзала в отель - по запросу
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение в гостевом доме "Вилла Надежда" и в замке "Нессельбек" - 42 700 руб. за тур
- Размещение в 4-звёздочном отеле Holiday Inn Kaliningrad - по запросу
- Посещение карьера янтарного комбината (по желанию)
- Дополнительная экскурсия в Светлогорск и Янтарный (по желанию) - 2000 руб. /чел
- Дополнительная экскурсия в комплекс «Замок Шаакен» и на сыроварню (по желанию) - 2500 руб. /чел
- Посещение музея инквизиции в замке «Нессельбек» (по желанию)
- Услуги SPA в отеле-замке (по желанию)
- Тур проводится либо на микроавтобусе, либо на большом туристическом автобусе на 50 мест. Уточнить точное количество человек в конкретные даты тура можно у организатора в чате