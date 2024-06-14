В этом туре будет больше экскурсий по городам области, где происходили значимые исторические
Описание тура
Организационные детали
Трансфер из/в аэропорт и на ж. -д. вокзал оплачивается дополнительно. О необходимости важно сообщить организатору заранее.
Обратите внимание, если вы выбрали стандартный тариф с размещением в гостевом доме «Вилла Надежда», посадка в автобус организуется у гостиницы «Турист» по адресу ул. А. Невского 53, что в 10 минутах пешком от вашего места проживания в Калининграде на время тура. Если вы выбрали отель повышенной комфортности (Holiday Inn Kaliningrad), для вас посадка в автобус организуется у гостиницы «Калининград» по адресу Ленинский пр. 81.
Порядок экскурсий может меняться. При этом программа выполняется в полном объёме.
Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.
Проживание. В небольшом гостевом доме «Вилла Надежда» в стиле особняков 20 века в историческом районе города. Размещение в 2-местных номерах (двуспальные и раздельные кровати, удобства в номере). 1-местное размещение с доплатой. Возможно разместить третьего человека в номере на дополнительном месте (стоимость номера на троих ниже) и повышение уровня жилья (размещение в 4-звёздочном отеле Holiday Inn) за доплату. Вы можете самостоятельно выбрать и забронировать жильё, в таком случае стоимость тура будет ниже.
Питание. Включены завтраки в гостинице. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Дети. Возраст по договорённости. Тур насыщенный и не подойдёт для маленьких детей.
Программа тура по дням
Знакомство с Калининградом и органный концерт
Наше путешествие начнётся с обзорной экскурсии по Калининграду. Продолжительность — 5-6 часов.
Отправление автобуса:
1) В 12:30 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 12:50 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
3) В 13:00 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
На экскурсии вы увидите все значимые достопримечательности Калининграда от площади Победы и района старых немецких вилл до оборонительных укреплений города. Вы узнаете о прошлом и настоящем Кёнигсберга и побываете в местах, которые обязательно нужно посетить в первый визит. Зайдёте в единственный в стране Музей янтаря и Кафедральный собор на острове Канта. Ярким моментом дня станет органный концерт. Последняя локация на сегодня — Музей марципана, расположенный в Бранденбургских воротах.
Заселение в гостиницу после экскурсии.
Советск
Сегодня отправимся в исторически значимые места, где был заключён Тильзитский мир — в Советск, бывший Тильзит. Продолжительность — 8 часов.
Отправление автобуса:
1) В 09:00 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 09:20 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
3) В 09:30 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
В Советске на берегу реки Неман в начале 19 века произошла важнейшая встреча правителей крупнейших государств. Через 100 лет в память о подписании мирного договора здесь был построен мост королевы Луизы. Прогуляемся по городу, набережной и посетим Музей Тильзитского мира, состоящий из четырёх залов с подлинными предметами эпохи побед армии Наполеона, французским камином из туфа, мебелью из красного дерева и раритетными дамскими вещицами.
Обратите внимание, для посещения экспозиции частного музея необходим паспорт РФ.
Янтарный и Светлогорск
Сегодня отправимся на экскурсию в Светлогорск и Янтарный. Продолжительность — 8-9 часов.
Отправление автобуса:
1) В 09:00 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 09:20 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
3) В 09:30 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
Первая точка на маршруте — посёлок Янтарный. Считается, что именно здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире. Солнечный камень играет не малую роль в истории Калининградской области. Узнаем об этом поподробнее на предприятии по добыче и обработке янтаря. Дополнительно вы сможете посетить карьер Калининградского янтарного комбината (за доплату). Также, предусмотрено время на покупку сувениров. Далее прогуляемся по небольшому посёлку, узнаем его прошлое название, увидим лютеранскую кирху, дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, дендропарк.
Во второй половине дня нас ждёт курортный Светлогорск, который умеет очаровывать старинной архитектурой и размеренным ритмом жизни. Познакомимся с его главными достопримечательностями от органного зала до водонапорной башни и скульптур Германа Брахерта.
Экскурсия завершится в Калининграде в 18:00-18:30.
Гвардейск
Приготовьтесь к переносу в прошлое — сегодня посетим средневековый замок в Гвардейске. Продолжительность — 6 часов.
Отправление автобуса:
1) В 09:00 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 09:20 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
3) В 09:30 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
Главной достопримечательностью Гвардейска является крепость Тапиау, которая впервые упоминается в материалах 13 века. Сохранилась лишь часть замка Тевтонского ордена, рыночная площадь, ратуша с музыкальными часами и церковь — всё это увидим на экскурсии. Прогуляемся по старинному городку, где родился известный немецкий художник Ловис Коринт и закончил свою поэму «Василий Тёркин» Твардовский, и погрузимся в атмосферу прошлых веков.
Отъезд или экскурсия на выбор
Освобождаем номера до 12:00.
Дополнительные экскурсии на выбор:
1) 2 замка и сыроварня. 4 часа. Завершение экскурсии в 15:00-15:30.
Первый на нашем пути — комплекс «Замок Шаакен», который был построен на месте прусской крепости в 13 веке. Подобных замков овальной формы Тевтонского ордена больше нет. Рассмотрим руины и заглянем в подвалы, где расположен музей инквизиции. Затем узнаем о производстве сыров и шоколада на сыроварне «Шаакендорф», продегустируем местную продукцию с бокалом вина. На обратном пути сделаем фотопаузу у воссозданного по старинным чертежам замка «Нессельбек», который используется в качестве отеля. На его территории есть пивоварня. Рекомендуем остановиться здесь на обед и самостоятельно доехать до аэропорта (20 минут).
2) Куршская коса и Зеленоградск. 8 часов. Завершение экскурсии не ранее 18:00.
Куршская коса включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой узкую песчаную полосу суши между Куршским заливом и Балтийским морем. На автобусе мы будем доезжать до парковок, откуда далее нужно немного пройтись пешком по оборудованным тропам. Дойдём до самой высокой дюны — высоты Эфа. Совсем рядом с Куршской косой находится уютный Зеленоградск — первый и самый известный курорт Восточной Пруссии. Прогуляемся по городу, рассмотрим архитектуру прошлых веков, найдём сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась, насладимся морскими пейзажами с набережной.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер (за одного)
|22 900 ₽
|1-местный номер
|32 700 ₽
|2-мест.номер с доп.местом (за одного)
|21 500 ₽
|2-мест.номер holiday inn (за одного)
|36 000 ₽
|1-мест.номер holiday inn
|62 700 ₽
|2-мест.номер с доп.местом holiday inn (за одного)
|34 000 ₽
|Без проживания (трансфер, экскурсии)
|13 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все переезды по программе
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты и экологические сборы
- Билет на органный концерт
- Вы можете самостоятельно выбрать и забронировать жильё, в таком случае стоимость тура (трансфер и экскурсии) для одного человека составит 13 000 руб
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
- Групповой трансфер из/в аэропорт или на ж. - д. вокзал - по запросу
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение в гостевом доме «Вилла Надежда» - 32 700 руб. за тур
- Размещение в 4-звёздочном отеле Holiday Inn Kaliningrad в 2-местном номере (без завтраков) - 36 000 руб. за человека за тур
- Размещение в 4-звёздочном отеле Holiday Inn Kaliningrad в 1-местном номере (без завтраков) - 62 700 руб. за человека за тур
- Посещение карьера янтарного комбината (по желанию)
- Дополнительная экскурсия в пятый день (по желанию) - комплекс "Замок Шаакен" и посещение сыроварни с дегустацией (2500 руб.) или поездка в нацпарк "Куршская коса" с заездом в Зеленоградск (2000 руб.)
- Тур проводится либо на микроавтобусе, либо на большом туристическом автобусе на 50 мест. Уточнить точное количество человек в конкретные даты тура можно у организатора в чате