Путешествие для тех, кто уже был в Калининграде и посетил все наиболее известные локации самого западного региона страны.В этом туре будет больше экскурсий по городам области, где происходили значимые исторические

события. Вы увидите мост, построенный в память о подписании Тильзитского мира, посетите средневековый замок Тапиау и предприятие по добыче янтаря. Прогуляетесь по Светлогорску — курортной столице края, которой был очарован сам король Пруссии. В Калининграде послушаете орган в Кафедральном соборе и зайдёте в музеи, посвящённые важнейшим составляющим региона — янтарю и марципану. Для тех, кто здесь впервые, в последний день есть возможность отправиться на Куршскую косу и в Зеленоградск.

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Описание тура

Организационные детали

Трансфер из/в аэропорт и на ж. -д. вокзал оплачивается дополнительно. О необходимости важно сообщить организатору заранее.

Обратите внимание, если вы выбрали стандартный тариф с размещением в гостевом доме «Вилла Надежда», посадка в автобус организуется у гостиницы «Турист» по адресу ул. А. Невского 53, что в 10 минутах пешком от вашего места проживания в Калининграде на время тура. Если вы выбрали отель повышенной комфортности (Holiday Inn Kaliningrad), для вас посадка в автобус организуется у гостиницы «Калининград» по адресу Ленинский пр. 81.

Порядок экскурсий может меняться. При этом программа выполняется в полном объёме.

Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.