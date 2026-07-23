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Экскурсии по Камчатскому краю и городам

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Индивидуальные экскурсии

Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский или обратно
Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский или обратно
4.6
10 отзывов
6670
за всё
Увидеть вулканы и сделать фото с надписью «Здесь начинается Россия» по пути из аэропорта в отель
Камчатка
Трансфер в этническую деревню «Кайныран»
Трансфер в этническую деревню «Кайныран»
5
1 отзыв
от
10000
за всё
С комфортом добраться до места и познакомиться с традициями и бытом коряков
Камчатка
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
5
15 отзывов
от
16000
за всё
Экспресс-экскурсия навстречу прекрасным видам Камчатки
Камчатка
Мыс Маячный и скалы Три брата - к символам Петропавловска
Мыс Маячный и скалы Три брата - к символам Петропавловска
5
4 отзыва
от
20000
за всё
Пошуршать чёрным вулканическим песком и побывать там, где начинается Россия
Камчатка
Несложное восхождение на вулкан Горелый
Несложное восхождение на вулкан Горелый
5
3 отзыва
от
40000
за всё
Забраться на вершину, увидеть волшебное озеро и искупаться в термальных источниках
Камчатка
Дачные термальные источники, Мутновская ГеоЭС и водопад Снежный барс
Дачные термальные источники, Мутновская ГеоЭС и водопад Снежный барс
5
1 отзыв
от
40000
за всё
Посетить Малую долину гейзеров, искупаться в целебных водах и влюбиться в красоту камчатской природы
Камчатка
К Мутновской ГеоЭС и Дачным источникам - из Петропавловска-Камчатского
К Мутновской ГеоЭС и Дачным источникам - из Петропавловска-Камчатского
5
1 отзыв
от
50000
за всё
Понаблюдать за фумарольной активностью и прогуляться среди вулканов
Камчатка
Джип-путешествие на мыс Маячный, к скалам Три брата и маяку Петропавловский
Джип-путешествие на мыс Маячный, к скалам Три брата и маяку Петропавловский
5
3 отзыва
от
16000
за чел.
Отправиться из Петропавловска-Камчатского к старейшему на полуострове действующему маяку
Камчатка
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
5
31 отзыв
от
20000
за всё
Отправиться в путешествие по сопкам и побережью и узнать больше о природе Камчатки
Камчатка

Групповые экскурсии

Восхождение на вулкан Горелый
Восхождение на вулкан Горелый
5
14 отзывов
8000
за чел.
Несложный треккинг в сердце первозданной природы Камчатки
Камчатка
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
5
5 отзывов
13000
за чел.
Познакомиться с природой Камчатки в комфортной поездке на снегоходах (мини-группа)
Камчатка
По следам медведей: экспедиция к озеру Толмачёва
По следам медведей: экспедиция к озеру Толмачёва
18000
за чел.
Из Паратунки - в самое сердце дикой Камчатки
Паратунка
Южная Камчатка: каньон Опасный + Дачные источники (всё включено)
Южная Камчатка: каньон Опасный + Дачные источники (всё включено)
5
4 отзыва
23000
за чел.
Увидеть кальдеру вулкана Горелого и пройти по фумарольному полю
Камчатка
Навстречу Тихому океану - на сапах
Навстречу Тихому океану - на сапах
5
4 отзыва
13000
за чел.
Сплав среди камчатских джунглей, восхождение и обед на пляже с вулканическим песком
Камчатка
Восхождение на вулкан Горелый (всё включено)
Восхождение на вулкан Горелый (всё включено)
18000
за чел.
Подняться на действующий вулкан без альпинистской подготовки (из Паратунки)
Паратунка
Камчатка для всех: треккинг на гору Верблюд
Камчатка для всех: треккинг на гору Верблюд
5
3 отзыва
13500
за чел.
Подняться на 1250 метров над уровнем моря и оценить завораживающие тундровые пейзажи
Камчатка
Из Петропавловска-Камчатского - на мыс Маячный и к скалам Три брата
Из Петропавловска-Камчатского - на мыс Маячный и к скалам Три брата
5
4 отзыва
13000
за чел.
Исследовать живописные и контрастные ландшафты на внедорожнике или снегоходе
Камчатка
Из Паратунки к Карымшинским источникам - на вездеходе Sever Truck
Из Паратунки к Карымшинским источникам - на вездеходе Sever Truck
12000
за чел.
С выездом из Паратунки
Паратунка

Обзорные по городам

Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский! (из Паратунки)
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский! (из Паратунки)
от
32000
за всё
Обзорная автопешеходная экскурсия по главным местам и смотровым площадкам города
Паратунка
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский! (из Елизово)
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский! (из Елизово)
от
27000
за всё
Обзорная автопешеходная экскурсия по главным местам и смотровым площадкам города
Елизово
Обзорная Камчатка: лучшие виды за 1 день
Обзорная Камчатка: лучшие виды за 1 день
5
18 отзывов
16000
за чел.
Панорамы вулканов, легендарные кекуры и старейший маяк Дальнего Востока
Камчатка
Морская прогулка в Бухту Русскую: высадка, рыбалка и крабовое сафари
Морская прогулка в Бухту Русскую: высадка, рыбалка и крабовое сафари
5
6 отзывов
26000
за чел.
Желаете увидеть косаток и китов? Вам сюда! Бухта Русская жемчужина восточного побережья и одна из самых популярных туристических достопримечательносте...
Камчатка
2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
5
31 отзыв
31500
за всё
Посетить лучшие смотровые площадки города, вдохнуть аромат океана и увидеть знаменитые чёрные пески
Камчатка
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
5
7 отзывов
от
24000
за всё
Увидеть город исторический и современный, покорить сопку Мишенная и полюбоваться вулканами
Камчатка
Очарование ночного Петропавловска
Очарование ночного Петропавловска
5
6 отзывов
от
25000
за всё
Познакомиться с историческим центром, подняться на смотровые площадки и полюбоваться сияющим городом
Камчатка
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
5
63 отзыва
от
19500
за всё
Обзорная автопешеходная экскурсия по главным местам и смотровым площадкам города
Камчатка
Топ-места в окрестностях Петропавловска-Камчатского
Топ-места в окрестностях Петропавловска-Камчатского
4.9
6 отзывов
от
25000
за всё
Халактырский пляж, сопки Мишенная и Никольская на авто-пешеходной экскурсии
Камчатка

Водные прогулки

Несложное восхождение на вулкан Горелый
Несложное восхождение на вулкан Горелый
5
3 отзыва
от
40000
за всё
Забраться на вершину, увидеть волшебное озеро и искупаться в термальных источниках
Камчатка
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
5
5 отзывов
13000
за чел.
Познакомиться с природой Камчатки в комфортной поездке на снегоходах (мини-группа)
Камчатка
По следам медведей: экспедиция к озеру Толмачёва
По следам медведей: экспедиция к озеру Толмачёва
18000
за чел.
Из Паратунки - в самое сердце дикой Камчатки
Паратунка
К Мутновской ГеоЭС и Дачным источникам - из Петропавловска-Камчатского
К Мутновской ГеоЭС и Дачным источникам - из Петропавловска-Камчатского
5
1 отзыв
от
50000
за всё
Понаблюдать за фумарольной активностью и прогуляться среди вулканов
Камчатка
Навстречу Тихому океану - на сапах
Навстречу Тихому океану - на сапах
5
4 отзыва
13000
за чел.
Сплав среди камчатских джунглей, восхождение и обед на пляже с вулканическим песком
Камчатка
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
5
31 отзыв
от
20000
за всё
Отправиться в путешествие по сопкам и побережью и узнать больше о природе Камчатки
Камчатка
Треккинг по горному массиву Вачкажец - из Паратунки
Треккинг по горному массиву Вачкажец - из Паратунки
16000
за чел.
Увидеть зеркальную гладь озера Тахколоч, пройти по тропам долины и устроить пикник
Паратунка
Этнодеревня "Кайныран" и термы "Зеленовские озерки"
Этнодеревня "Кайныран" и термы "Зеленовские озерки"
5
1 отзыв
от
22000
за чел.
Познакомиться с бытом коряков и расслабиться в целебной воде (из Петропавловска-Камчатского)
Камчатка
Туда, где земля встречается с океаном: морская прогулка к острову Старичков
Туда, где земля встречается с океаном: морская прогулка к острову Старичков
5
5 отзывов
15000
за чел.
Рыбалка, обед на борту и живописные бухты Камчатки
Камчатка

Туры на автомобиле

Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский или обратно
Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский или обратно
4.6
10 отзывов
6670
за всё
Увидеть вулканы и сделать фото с надписью «Здесь начинается Россия» по пути из аэропорта в отель
Камчатка
Трансфер в этническую деревню «Кайныран»
Трансфер в этническую деревню «Кайныран»
5
1 отзыв
от
10000
за всё
С комфортом добраться до места и познакомиться с традициями и бытом коряков
Камчатка
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
5
15 отзывов
от
16000
за всё
Экспресс-экскурсия навстречу прекрасным видам Камчатки
Камчатка
Мыс Маячный и скалы Три брата - к символам Петропавловска
Мыс Маячный и скалы Три брата - к символам Петропавловска
5
4 отзыва
от
20000
за всё
Пошуршать чёрным вулканическим песком и побывать там, где начинается Россия
Камчатка
Несложное восхождение на вулкан Горелый
Несложное восхождение на вулкан Горелый
5
3 отзыва
от
40000
за всё
Забраться на вершину, увидеть волшебное озеро и искупаться в термальных источниках
Камчатка
Дачные термальные источники, Мутновская ГеоЭС и водопад Снежный барс
Дачные термальные источники, Мутновская ГеоЭС и водопад Снежный барс
5
1 отзыв
от
40000
за всё
Посетить Малую долину гейзеров, искупаться в целебных водах и влюбиться в красоту камчатской природы
Камчатка
По следам медведей: экспедиция к озеру Толмачёва
По следам медведей: экспедиция к озеру Толмачёва
18000
за чел.
Из Паратунки - в самое сердце дикой Камчатки
Паратунка
К Мутновской ГеоЭС и Дачным источникам - из Петропавловска-Камчатского
К Мутновской ГеоЭС и Дачным источникам - из Петропавловска-Камчатского
5
1 отзыв
от
50000
за всё
Понаблюдать за фумарольной активностью и прогуляться среди вулканов
Камчатка
Джип-путешествие на мыс Маячный, к скалам Три брата и маяку Петропавловский
Джип-путешествие на мыс Маячный, к скалам Три брата и маяку Петропавловский
5
3 отзыва
от
16000
за чел.
Отправиться из Петропавловска-Камчатского к старейшему на полуострове действующему маяку
Камчатка

Гастрономические туры

По следам медведей: экспедиция к озеру Толмачёва
По следам медведей: экспедиция к озеру Толмачёва
18000
за чел.
Из Паратунки - в самое сердце дикой Камчатки
Паратунка
Треккинг по горному массиву Вачкажец - из Паратунки
Треккинг по горному массиву Вачкажец - из Паратунки
16000
за чел.
Увидеть зеркальную гладь озера Тахколоч, пройти по тропам долины и устроить пикник
Паратунка
На край света: из Паратунки к мысу Маячному
На край света: из Паратунки к мысу Маячному
13000
за чел.
Увидеть скалы Три брата, сфотографировать Петропавловский маяк и устроить пикник у Лагерных бухт
Паратунка
Столица Камчатки: начало пути
Столица Камчатки: начало пути
5
4 отзыва
15000
за чел.
Истории о вулканах, бухтах и рыбе с икрой
Камчатка
Скалы Три брата, бухты Авачинской губы и мыс Маячный (всё включено)
Скалы Три брата, бухты Авачинской губы и мыс Маячный (всё включено)
5
1 отзыв
от
40600
за всё
Из Петропавловска-Камчатского - по впечатляющим локациям с ланчем из камчатских деликатесов
Камчатка
Тихий океан и Мишенная сопка: фотопутешествие на Камчатке
Тихий океан и Мишенная сопка: фотопутешествие на Камчатке
5
3 отзыва
от
22900
за всё
Вулканы с высоты, чёрный пляж, пикник с морепродуктами и живые фото на iPhone (всё включено)
Камчатка
Камчатка: путешествие на край Евразии (из Паратунки)
Камчатка: путешествие на край Евразии (из Паратунки)
от
80000
за всё
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три Брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Паратунка
Камчатка: путешествие на край Евразии (из Елизова)
Камчатка: путешествие на край Евразии (из Елизова)
от
75000
за всё
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три Брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Елизово
Вы и океан - съёмка на квадрокоптер на Халактырском пляже
Вы и океан - съёмка на квадрокоптер на Халактырском пляже
5
4 отзыва
от
28000
за всё
Волны Тихого, чёрный песок и камчатские деликатесы
Камчатка

Последние отзывы об экскурсиях по Камчатскому краю

Е
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
Дата посещения: 8 июл 2026
Экскурсия ооочень понравилась! Владислав очень интересный молодой человек- настоящая ходячая энциклопедия!!! Рассказал нам столько интересного и познавательного про Камчатку! Человек
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, который действительно изучает и хорошо знает свой родной край. Помимо всего, Владислав прекрасный водитель, спокойный, очень располагающий к себе человек и отличный гид! Показал нам столько интересных мест, даже тех, которые не были заявлены в экскурсии, угостил чаем со вкусняшками и сделал нам много красивых фотографий! Если бы можно было поставить оценку 100 звёзд - однозначно бы поставила все 100!!! Конечно рекомендую Владислава!

Экскурсия ооочень понравилась! Владислав очень интересный молодой человек- настоящая ходячая энциклопедия!!! Рассказал нам столько интересного и
Экскурсия ооочень понравилась! Владислав очень интересный молодой человек- настоящая ходячая энциклопедия!!! Рассказал нам столько интересного и
Экскурсия ооочень понравилась! Владислав очень интересный молодой человек- настоящая ходячая энциклопедия!!! Рассказал нам столько интересного и
Экскурсия ооочень понравилась! Владислав очень интересный молодой человек- настоящая ходячая энциклопедия!!! Рассказал нам столько интересного и+4
Экскурсия ооочень понравилась! Владислав очень интересный молодой человек- настоящая ходячая энциклопедия!!! Рассказал нам столько интересного и
Экскурсия ооочень понравилась! Владислав очень интересный молодой человек- настоящая ходячая энциклопедия!!! Рассказал нам столько интересного и
Экскурсия ооочень понравилась! Владислав очень интересный молодой человек- настоящая ходячая энциклопедия!!! Рассказал нам столько интересного и
Экскурсия ооочень понравилась! Владислав очень интересный молодой человек- настоящая ходячая энциклопедия!!! Рассказал нам столько интересного и
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М
Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Дата посещения: 30 апр 2026
Морская прогулка супер - нам очень понравилось. Виды потрясающие, сам катер тоже классный 🔥

Нас очень тепло встретили, был сытный вкусный
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завтрак, потом угощали только что приготовленной ухой и крабами.

Команда отличная 🔝 Очень повезло, что нам удалось поплавать, тк мы были в конце апреля и лодки на воду еще никто не спускал, так что отдельное спасибо Алексею и команде за то, что были с нами 🫶

Морская прогулка супер - нам очень понравилось. Виды потрясающие, сам катер тоже классный 🔥
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И
Край света на вездеходах: мысы Маячный и Вертикальный + секретный пляж
Дата посещения: 12 июн 2026
Это очень крутая экскурсия на чудо-машине. Ездит по бездорожью как по асфальту (почти). А водитель Дмитрий это не просто водитель-профессионал,
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но еще и замечательный рассказчик истории своего края, а так же хороший фотограф и гостеприимный хозяин, который и накормил вкусными бутербродами с вкусняшками и напоил чаем с местными травами и натуральным кофе. Природа Камчатки вызывает восхищение. Все было чудесно.

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А
Путешествие к Халактырскому пляжу с видеосъёмкой с квадрокоптера
Дата посещения: 16 фев 2026
Получили огромное удовольствие и яркие незабываемые впечатления от экскурсии на Халактырский пляж! Фото и видео, которое нам сделал Иван очень красивые 👍 Спасибо за душевные беседы и Вашу работу 🤝 Лариса.
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А
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Дата посещения: 30 авг 2025
Поездка тихая и приятная, дали насладиться природой и порыбачить, очень вкусно покормили ухой.
К сожалению, медведей на реке не встретили, в остальном, все чудесно!
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Станислав
Дыхание огненной земли: Малая долина гейзеров
Горячо рекомендую данную обзорную экскуркию! Максимально познавательно, объёмно, интересно и увлекательно.
Пейзажи, горячие источники, водопады, посильный трекинг.
Горячо рекомендую данную обзорную экскуркию! Максимально познавательно, объёмно, интересно и увлекательно.
Горячо рекомендую данную обзорную экскуркию! Максимально познавательно, объёмно, интересно и увлекательно.
Горячо рекомендую данную обзорную экскуркию! Максимально познавательно, объёмно, интересно и увлекательно.
Горячо рекомендую данную обзорную экскуркию! Максимально познавательно, объёмно, интересно и увлекательно.
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П
Дыхание огненной земли: Малая долина гейзеров
Отличный гид, все рассказал показал, были очень красивые виды и отличная компания 🔥
Отличный гид, все рассказал показал, были очень красивые виды и отличная компания 🔥
Отличный гид, все рассказал показал, были очень красивые виды и отличная компания 🔥
Отличный гид, все рассказал показал, были очень красивые виды и отличная компания 🔥
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Елена
Восхождение на вулкан Горелый
Очень впечатляющая экскурсия) Судя по отзывам, уже было понятно, что идти трудно, и в пути наверх часто возникала мысль "а
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нафига я поперся))" Но когда открылся вид с кратера на озеро, это было просто великолепно и все уставшее тело сразу воспрянуло. Гиды Анастасия и Виталий грамотно подбадривали, и вот я все продумала, кроме должного количества воды - у них оказалось в запасе. Еще интересный эффект, то что когда идешь такой большой группой в сложных условиях (то ветер,то жарко), то возникает негласная кооперация.

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Александр
Тихий океан и Мишенная сопка: фотопутешествие на Камчатке
Если вы хотите увидеть красоты Петропавловска-Камчатского с вершины горы Мишенной, услышать замечательный рассказ про тот замечательный город, увидеть пену океанских
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волн и «услышать» Тихий океан на Халактырском пляже и при желании побегать по накатывающим волнам, собрать и попробовать на вкус горсть знаменитой шикши и сделать все это красиво, то Надежда – это ваш гид! У нее всё красиво: она сама – очаровательная женщина, у нее красивая машина, на которой она провезет вас по городу, ее красивый тембр голоса будет завораживает вас во время ее интересных рассказов, вы обязательно оцените ее замечательное чувство юмора и, самое главное, – она хочет сделать и делает все очень красиво! В дополнение к впечатлениям вы получите сотню великолепных фотографий, потому что Надежда реально практически профессионально выбирает место, фон и сюжет фотографий. Они настолько реалистичны, что при получении ты снова окунаешься в прошедшее путешествие. И вишенка на торте: великолепный стол на берегу океана в стиле итальянских классиков кинематографа! Можно было бы просто достать походный столик и стулья и выложить на них продукты, но Надежда со своим изысканным вкусом и здесь старается создать праздничную атмосферу – белая скатерть, чехлы на стулья, вазочка с цветами, фарфоровые фигурки, сервизные тарелки и приборы, и, наконец, белоснежные стеклянные бокалы для шампанского и сам холодный брют! Что еще поразило, так это объем знаний о Камчатке, которым владеет надежда. Она рассказала очень много интересного о самой Камчатке, флоре и фауне, коренных народах. Практически не было вопросов, на которые Надежда не знала бы ответ. Огромное ей спасибо от нашей семейной группы! Однозначно рекомендуем! Не пожалеете! У нее есть и другие интересные экскурсии и поездки.

Если вы хотите увидеть красоты Петропавловска-Камчатского с вершины горы Мишенной, услышать замечательный рассказ про тот замечательный
Если вы хотите увидеть красоты Петропавловска-Камчатского с вершины горы Мишенной, услышать замечательный рассказ про тот замечательный
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Наталья
Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
нам очень повезло с нашими Капитанами. Было весело, интересно и вкусно! поймали 2 камбалы))))
нам очень повезло с нашими Капитанами. Было весело, интересно и вкусно! поймали 2 камбалы))))
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