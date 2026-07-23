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волн и «услышать» Тихий океан на Халактырском пляже и при желании побегать по накатывающим волнам, собрать и попробовать на вкус горсть знаменитой шикши и сделать все это красиво, то Надежда – это ваш гид! У нее всё красиво: она сама – очаровательная женщина, у нее красивая машина, на которой она провезет вас по городу, ее красивый тембр голоса будет завораживает вас во время ее интересных рассказов, вы обязательно оцените ее замечательное чувство юмора и, самое главное, – она хочет сделать и делает все очень красиво! В дополнение к впечатлениям вы получите сотню великолепных фотографий, потому что Надежда реально практически профессионально выбирает место, фон и сюжет фотографий. Они настолько реалистичны, что при получении ты снова окунаешься в прошедшее путешествие. И вишенка на торте: великолепный стол на берегу океана в стиле итальянских классиков кинематографа! Можно было бы просто достать походный столик и стулья и выложить на них продукты, но Надежда со своим изысканным вкусом и здесь старается создать праздничную атмосферу – белая скатерть, чехлы на стулья, вазочка с цветами, фарфоровые фигурки, сервизные тарелки и приборы, и, наконец, белоснежные стеклянные бокалы для шампанского и сам холодный брют! Что еще поразило, так это объем знаний о Камчатке, которым владеет надежда. Она рассказала очень много интересного о самой Камчатке, флоре и фауне, коренных народах. Практически не было вопросов, на которые Надежда не знала бы ответ. Огромное ей спасибо от нашей семейной группы! Однозначно рекомендуем! Не пожалеете! У нее есть и другие интересные экскурсии и поездки.