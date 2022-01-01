Экскурсии по Камчатскому краю

Экскурсии в городах Камчатского края

Выберите город в котором хотите купить экскурсию на Камчатском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Петропавловск-Камчатский

Индивидуальные экскурсии

Халактырский пляж - «На краю земли»
Халактырский пляж - «На краю земли»
12000
за всё
Петропавловск-Камчатский
Маяк «Петропавловский»
Маяк «Петропавловский»
14000
за всё
Петропавловск-Камчатский
Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
25000
за всё
Нам с вами предстоит незабываемый поход в Малую долину гейзеров - крупнейшую геотермальную площадку у подножья
Петропавловск-Камчатский
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
24000
за всё
Вас ожидает невероятная обзорная экскурсия по кратеру Авачинского вулкана
Петропавловск-Камчатский
Горный массив Вачкажец - «Заметки натуралиста»
Горный массив Вачкажец - «Заметки натуралиста»
24000
за всё
Вачкажец - памятник природы регионального значения, который представляет собой сочетание различных живописных
Петропавловск-Камчатский
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
24000
за всё
Путь к вулкану Горелый пролегает через Вилючинский перевал (1000 м над уровнем моря) - один из отрогов потухшего
Петропавловск-Камчатский

Групповые экскурсии

Мутновская ГЭС и Дачные источники
Мутновская ГЭС и Дачные источники
8500
за чел.
Вы посетите Мутновскую ГЭС (мини-долину Гейзеров
Петропавловск-Камчатский
Восхождение на Горелый вулкан
Восхождение на Горелый вулкан
10000
за чел.
Вы взойдете на вулкан Горелый, внутри которого расположено кислотное озеро
Петропавловск-Камчатский
Авачинский перевал и гора Верблюд
Авачинский перевал и гора Верблюд
5
1 отзыв
6000
за чел.
В рамках нашего тура вы посетите подножье Авачинского вулкана, насладитесь видом на величественный Корякский вулкан
Петропавловск-Камчатский
Музей «Вулканариум»
Музей «Вулканариум»
3000
за чел.
Вы посетите популярный в городе музей «Вулканариум», где узнаете о специфике Камчатских вулканов, растительности
Петропавловск-Камчатский
Поездка на побережье Тихого океана - Халактырский пляж
Поездка на побережье Тихого океана - Халактырский пляж
6000
за чел.
Мы отправимся с вами на невероятный Халактырский пляж - берег Тихого океана с длиной прибрежной полосы около 30 км
Петропавловск-Камчатский
Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж
Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж
13000
за чел.
Наш маршрут начнётся с исторической части города
Петропавловск-Камчатский

Обзорные по городам

Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
24000
за всё
Вас ожидает невероятная обзорная экскурсия по кратеру Авачинского вулкана
Петропавловск-Камчатский
Музей «Вулканариум»
Музей «Вулканариум»
3000
за чел.
Вы посетите популярный в городе музей «Вулканариум», где узнаете о специфике Камчатских вулканов, растительности
Петропавловск-Камчатский
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