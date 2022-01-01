Экскурсии в городах Камчатского края
Выберите город в котором хотите купить экскурсию на Камчатском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
25000
₽
за всё
Нам с вами предстоит незабываемый поход в Малую долину гейзеров - крупнейшую геотермальную площадку у подножья
24000
₽
за всё
Вас ожидает невероятная обзорная экскурсия по кратеру Авачинского вулкана
24000
₽
за всё
Вачкажец - памятник природы регионального значения, который представляет собой сочетание различных живописных
24000
₽
за всё
Путь к вулкану Горелый пролегает через Вилючинский перевал (1000 м над уровнем моря) - один из отрогов потухшего
Групповые экскурсии
8500
₽
за чел.
Вы посетите Мутновскую ГЭС (мини-долину Гейзеров
10000
₽
за чел.
Вы взойдете на вулкан Горелый, внутри которого расположено кислотное озеро
5
1 отзыв
6000
₽
за чел.
В рамках нашего тура вы посетите подножье Авачинского вулкана, насладитесь видом на величественный Корякский вулкан
3000
₽
за чел.
Вы посетите популярный в городе музей «Вулканариум», где узнаете о специфике Камчатских вулканов, растительности
6000
₽
за чел.
Мы отправимся с вами на невероятный Халактырский пляж - берег Тихого океана с длиной прибрежной полосы около 30 км
13000
₽
за чел.
Наш маршрут начнётся с исторической части города
Обзорные по городам
24000
₽
за всё
Вас ожидает невероятная обзорная экскурсия по кратеру Авачинского вулкана
3000
₽
за чел.
Вы посетите популярный в городе музей «Вулканариум», где узнаете о специфике Камчатских вулканов, растительности