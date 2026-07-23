Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Камчатском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
4.6
10 отзывов
6670
₽
за всё
Увидеть вулканы и сделать фото с надписью «Здесь начинается Россия» по пути из аэропорта в отель
5
1 отзыв
от
10000
₽
за всё
С комфортом добраться до места и познакомиться с традициями и бытом коряков
5
15 отзывов
от
16000
₽
за всё
Экспресс-экскурсия навстречу прекрасным видам Камчатки
5
4 отзыва
от
20000
₽
за всё
Пошуршать чёрным вулканическим песком и побывать там, где начинается Россия
5
3 отзыва
от
40000
₽
за всё
Забраться на вершину, увидеть волшебное озеро и искупаться в термальных источниках
5
1 отзыв
от
40000
₽
за всё
Посетить Малую долину гейзеров, искупаться в целебных водах и влюбиться в красоту камчатской природы
5
1 отзыв
от
50000
₽
за всё
Понаблюдать за фумарольной активностью и прогуляться среди вулканов
5
3 отзыва
от
16000
₽
за чел.
Отправиться из Петропавловска-Камчатского к старейшему на полуострове действующему маяку
5
31 отзыв
от
20000
₽
за всё
Отправиться в путешествие по сопкам и побережью и узнать больше о природе Камчатки
Групповые экскурсии
5
14 отзывов
8000
₽
за чел.
Несложный треккинг в сердце первозданной природы Камчатки
5
5 отзывов
13000
₽
за чел.
Познакомиться с природой Камчатки в комфортной поездке на снегоходах (мини-группа)
18000
₽
за чел.
Из Паратунки - в самое сердце дикой Камчатки
5
4 отзыва
23000
₽
за чел.
Увидеть кальдеру вулкана Горелого и пройти по фумарольному полю
5
4 отзыва
13000
₽
за чел.
Сплав среди камчатских джунглей, восхождение и обед на пляже с вулканическим песком
18000
₽
за чел.
Подняться на действующий вулкан без альпинистской подготовки (из Паратунки)
5
3 отзыва
13500
₽
за чел.
Подняться на 1250 метров над уровнем моря и оценить завораживающие тундровые пейзажи
5
4 отзыва
13000
₽
за чел.
Исследовать живописные и контрастные ландшафты на внедорожнике или снегоходе
12000
₽
за чел.
С выездом из Паратунки
Обзорные по городам
от
32000
₽
за всё
Обзорная автопешеходная экскурсия по главным местам и смотровым площадкам города
от
27000
₽
за всё
Обзорная автопешеходная экскурсия по главным местам и смотровым площадкам города
5
18 отзывов
16000
₽
за чел.
Панорамы вулканов, легендарные кекуры и старейший маяк Дальнего Востока
5
6 отзывов
26000
₽
за чел.
Желаете увидеть косаток и китов? Вам сюда! Бухта Русская жемчужина восточного побережья и одна из самых популярных туристических достопримечательносте...
5
31 отзыв
31500
₽
за всё
Посетить лучшие смотровые площадки города, вдохнуть аромат океана и увидеть знаменитые чёрные пески
5
7 отзывов
от
24000
₽
за всё
Увидеть город исторический и современный, покорить сопку Мишенная и полюбоваться вулканами
5
6 отзывов
от
25000
₽
за всё
Познакомиться с историческим центром, подняться на смотровые площадки и полюбоваться сияющим городом
5
63 отзыва
от
19500
₽
за всё
Обзорная автопешеходная экскурсия по главным местам и смотровым площадкам города
4.9
6 отзывов
от
25000
₽
за всё
Халактырский пляж, сопки Мишенная и Никольская на авто-пешеходной экскурсии
Водные прогулки
5
3 отзыва
от
40000
₽
за всё
Забраться на вершину, увидеть волшебное озеро и искупаться в термальных источниках
5
5 отзывов
13000
₽
за чел.
Познакомиться с природой Камчатки в комфортной поездке на снегоходах (мини-группа)
18000
₽
за чел.
Из Паратунки - в самое сердце дикой Камчатки
5
1 отзыв
от
50000
₽
за всё
Понаблюдать за фумарольной активностью и прогуляться среди вулканов
5
4 отзыва
13000
₽
за чел.
Сплав среди камчатских джунглей, восхождение и обед на пляже с вулканическим песком
5
31 отзыв
от
20000
₽
за всё
Отправиться в путешествие по сопкам и побережью и узнать больше о природе Камчатки
16000
₽
за чел.
Увидеть зеркальную гладь озера Тахколоч, пройти по тропам долины и устроить пикник
5
1 отзыв
от
22000
₽
за чел.
Познакомиться с бытом коряков и расслабиться в целебной воде (из Петропавловска-Камчатского)
5
5 отзывов
15000
₽
за чел.
Рыбалка, обед на борту и живописные бухты Камчатки
Туры на автомобиле
4.6
10 отзывов
6670
₽
за всё
Увидеть вулканы и сделать фото с надписью «Здесь начинается Россия» по пути из аэропорта в отель
5
1 отзыв
от
10000
₽
за всё
С комфортом добраться до места и познакомиться с традициями и бытом коряков
5
15 отзывов
от
16000
₽
за всё
Экспресс-экскурсия навстречу прекрасным видам Камчатки
5
4 отзыва
от
20000
₽
за всё
Пошуршать чёрным вулканическим песком и побывать там, где начинается Россия
5
3 отзыва
от
40000
₽
за всё
Забраться на вершину, увидеть волшебное озеро и искупаться в термальных источниках
5
1 отзыв
от
40000
₽
за всё
Посетить Малую долину гейзеров, искупаться в целебных водах и влюбиться в красоту камчатской природы
18000
₽
за чел.
Из Паратунки - в самое сердце дикой Камчатки
5
1 отзыв
от
50000
₽
за всё
Понаблюдать за фумарольной активностью и прогуляться среди вулканов
5
3 отзыва
от
16000
₽
за чел.
Отправиться из Петропавловска-Камчатского к старейшему на полуострове действующему маяку
Гастрономические туры
18000
₽
за чел.
Из Паратунки - в самое сердце дикой Камчатки
16000
₽
за чел.
Увидеть зеркальную гладь озера Тахколоч, пройти по тропам долины и устроить пикник
13000
₽
за чел.
Увидеть скалы Три брата, сфотографировать Петропавловский маяк и устроить пикник у Лагерных бухт
5
4 отзыва
15000
₽
за чел.
Истории о вулканах, бухтах и рыбе с икрой
5
1 отзыв
от
40600
₽
за всё
Из Петропавловска-Камчатского - по впечатляющим локациям с ланчем из камчатских деликатесов
5
3 отзыва
от
22900
₽
за всё
Вулканы с высоты, чёрный пляж, пикник с морепродуктами и живые фото на iPhone (всё включено)
от
80000
₽
за всё
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три Брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
от
75000
₽
за всё
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три Брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
5
4 отзыва
от
28000
₽
за всё
Волны Тихого, чёрный песок и камчатские деликатесы
Последние отзывы об экскурсиях по Камчатскому краю
Е
Дата посещения: 8 июл 2026
Экскурсия ооочень понравилась! Владислав очень интересный молодой человек- настоящая ходячая энциклопедия!!! Рассказал нам столько интересного и познавательного про Камчатку! Человек
+4
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М
Дата посещения: 30 апр 2026
Морская прогулка супер - нам очень понравилось. Виды потрясающие, сам катер тоже классный 🔥
Нас очень тепло встретили, был сытный вкусный
Нас очень тепло встретили, был сытный вкусный
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И
Дата посещения: 12 июн 2026
Это очень крутая экскурсия на чудо-машине. Ездит по бездорожью как по асфальту (почти). А водитель Дмитрий это не просто водитель-профессионал,
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А
Дата посещения: 16 фев 2026
Получили огромное удовольствие и яркие незабываемые впечатления от экскурсии на Халактырский пляж! Фото и видео, которое нам сделал Иван очень красивые 👍 Спасибо за душевные беседы и Вашу работу 🤝 Лариса.
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А
Дата посещения: 30 авг 2025
Поездка тихая и приятная, дали насладиться природой и порыбачить, очень вкусно покормили ухой.
К сожалению, медведей на реке не встретили, в остальном, все чудесно!
К сожалению, медведей на реке не встретили, в остальном, все чудесно!
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Горячо рекомендую данную обзорную экскуркию! Максимально познавательно, объёмно, интересно и увлекательно.
Пейзажи, горячие источники, водопады, посильный трекинг.
Пейзажи, горячие источники, водопады, посильный трекинг.
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П
Отличный гид, все рассказал показал, были очень красивые виды и отличная компания 🔥
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Очень впечатляющая экскурсия) Судя по отзывам, уже было понятно, что идти трудно, и в пути наверх часто возникала мысль "а
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Если вы хотите увидеть красоты Петропавловска-Камчатского с вершины горы Мишенной, услышать замечательный рассказ про тот замечательный город, увидеть пену океанских
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нам очень повезло с нашими Капитанами. Было весело, интересно и вкусно! поймали 2 камбалы))))
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