Искусство – экскурсии в Казани

Найдено 12 экскурсий в категории «Искусство» в Казани, цены от 700 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
85 отзывов
Экскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл
Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея
Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:45
Сегодня в 08:45
11 июня в 08:45
29002 610 за человека
В гости к художнику: прогулка по личной галерее и закулисью музея теней
скидка
30%
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
В гости к художнику: творческая встреча в его галерее Казани
Эксклюзивная экскурсия в галерею Казани: диалог с мастером, секреты техник и совместное творчество
Начало: На ул. Бурхана Шахиди
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
50003 500 за человека
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
20 отзывов
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Фабрика Алафузова - бывшее предприятие, ныне покрытое граффити. Узнайте историю промышленного района и насладитесь стрит-артом
Начало: На ул. Гладилова
10 июня в 11:00
11 июня в 18:00
700 за человека
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: путешествие в историю
Исследуйте тайны Богородицкого монастыря и Музея Казанской Иконы, где каждый камень хранит истории веков
Начало: В Музее Казанской Иконы
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 600 за всё до 6 чел.
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Изучить город-крепость и побывать на археологическом раскопе
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
14 500 за всё до 3 чел.
Билет в галерею Зайцева
скидка
15%
Билеты
1 час
11 отзывов
Билет в галерею-мастерскую Славы Зайцева
Исследуйте необычное искусство Казани с билетом в галерею Зайцева, где каждый экспонат рассказывает свою историю
Начало: В галерее-мастерской Зайцева
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000850 за билет
Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани
Отыскать ключ к живому прошлому столицы - в восстановленных домах и найденных историях их жителей
Начало: У развлекательного комплекса "Туган Авылым" ("Родн...
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
32 отзыва
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Посетить шишкинские места и узнать о последних днях Цветаевой на групповой автобусной экскурсии
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: в субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 960 за человека
Джазовая Казань
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
2 отзыва
Джазовая Казань
Узнать о непростой судьбе джаза в СССР и увидеть места, связанные с самыми яркими джазменами города
Начало: У памятника Казанскому Коту
13 июня в 19:30
20 июня в 19:30
1 500 за человека
Из Казани - в многоликий Чистополь
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Из Казани - в многоликий Чистополь
Погрузиться в провинциальный уют и уникальную музейную среду
Начало: Возле места проживания гостей
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
17 340 за всё до 4 чел.
Казанское ювелирное искусство: с древних времён до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Казанское ювелирное искусство: с древних времён до наших дней
Изучить коллекции драгоценностей и узнать, почему «татарскую женщину сначала слышно, а потом видно»
Начало: на площади Первого мая
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 7 810 за всё до 10 чел.
Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей
Познакомиться с историей древнего города и посетить «казанский филиал Хогвартса»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • и
    ирина
    2 июня 2024
    Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
    Отличная экскурсия!!! Экскурсовод Вера выше всех похвал)) Рассказывает все отлично, много фактов узнали про марий эл! Самый лучший экскурсовод. Посмотрели самые интересные места. Автобус тоже отличный, удобный и комфортабельный.
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
    Экскурсия интересная!! Практически, вся дорога до Йошкар- Олы по лесу, очень красиво! В городе, есть на что посмотреть и удивиться. Экскурсовод советует пообедать в хорошем и доступном кафе.
  • В
    Вероника
    30 мая 2024
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Прекрасная экскурсия! Место необычное, чем завораживает, как только туда попадаешь. Экскурсовод прекрасно владеет информацией, интересно рассказывает и демонстрирует важные детали. Благодарю
    Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Билет в галерею Зайцева
    Прекрасное атмосферное место! Уютная мастерская! Впечатляет творчество! Приятным бонусом идет автограф художника на сувенирной продукции) зайти точно стоит 👌
    Прекрасное атмосферное место! Уютная мастерская! Впечатляет творчество! Приятным бонусом идет автограф художника на сувенирной продукции) зайтиПрекрасное атмосферное место! Уютная мастерская! Впечатляет творчество! Приятным бонусом идет автограф художника на сувенирной продукции) зайтиПрекрасное атмосферное место! Уютная мастерская! Впечатляет творчество! Приятным бонусом идет автограф художника на сувенирной продукции) зайти
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Елабуга. Поездка в уютный старинный город
    Экскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоит столь долгой дороги. Снимаю звезду из-за сравнения с тем, как организовано информирование, оплата и посадка в автобусы у других туроператоров.
    Экскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоит
  • О
    ОЛЯ
    18 мая 2024
    Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани
    Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время! Самые лучшие рекомендации.
    Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время!Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время!Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время!Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время!Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время!Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время!Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время!Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время!Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время!Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время!
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Елабуга. Поездка в уютный старинный город
    Отличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на сам город! Елабуга однозначно предполагает
    читать дальше

    неспешную прогулку по улицам города! На неё нужно минут 40 хотя бы. Никакой проблемы начать экскурсию раньше или закончить позже не существует. Есть города, где однодневные экскурсии начинаются в 6 утра: автобусы полные. Туристы умеют рано вставать и поздно ложиться. Художественный салон - это, конечно, хорошо, но только благодаря тому, что я его не посетила, мне удалось прогуляться по красивейшей Казанской улице и прочувствовать город! Так что тем, кому интересна Елабуга, советую вместо художественного салона посетить все же историческую часть города. И добавляю фотографии того, что туристы НЕ увидят во время экскурсии.

    Отличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на сам
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Очень интересное и атмосферное место!
    Очень интересное и атмосферное место!Очень интересное и атмосферное место!Очень интересное и атмосферное место!
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Из Казани - в многоликий Чистополь
    От души благодарим Вас, Рамиль, за экскурсию! Вы - прекрасный рассказчик, отличный собеседник, доброжелательный и интеллектуальный человек! Чистополь и музей Пастернака - лавина впечатлений. Село Кутлушкино и музей Гияза Исхаки - неожиданно интересная локация. Однозначно рекомендую!
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
    Прекрасный гид Диана. Интереснейшая экспозиция музея! Очень рекомендую перед посещением Богородицкого монастыря.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Искусство»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
  2. В гости к художнику: прогулка по личной галерее и закулисью музея теней
  3. Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
  4. Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
  5. Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Искусство" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 700 до 17 340 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 211 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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