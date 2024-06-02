1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
9 часов
Экскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл
Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея
Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:45
Сегодня в 08:45
11 июня в 08:45
29002 610₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
3 часа
В гости к художнику: творческая встреча в его галерее Казани
Эксклюзивная экскурсия в галерею Казани: диалог с мастером, секреты техник и совместное творчество
Начало: На ул. Бурхана Шахиди
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
50003 500₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Фабрика Алафузова - бывшее предприятие, ныне покрытое граффити. Узнайте историю промышленного района и насладитесь стрит-артом
Начало: На ул. Гладилова
10 июня в 11:00
11 июня в 18:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: путешествие в историю
Исследуйте тайны Богородицкого монастыря и Музея Казанской Иконы, где каждый камень хранит истории веков
Начало: В Музее Казанской Иконы
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Изучить город-крепость и побывать на археологическом раскопе
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Билеты
1 час
Билет в галерею-мастерскую Славы Зайцева
Исследуйте необычное искусство Казани с билетом в галерею Зайцева, где каждый экспонат рассказывает свою историю
Начало: В галерее-мастерской Зайцева
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000850₽ за билет
Индивидуальная
4 часа
Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани
Отыскать ключ к живому прошлому столицы - в восстановленных домах и найденных историях их жителей
Начало: У развлекательного комплекса "Туган Авылым" ("Родн...
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
11 часов
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Посетить шишкинские места и узнать о последних днях Цветаевой на групповой автобусной экскурсии
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: в субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 960₽ за человека
Мини-группа
1 час
Джазовая Казань
Узнать о непростой судьбе джаза в СССР и увидеть места, связанные с самыми яркими джазменами города
Начало: У памятника Казанскому Коту
13 июня в 19:30
20 июня в 19:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Казани - в многоликий Чистополь
Погрузиться в провинциальный уют и уникальную музейную среду
Начало: Возле места проживания гостей
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
17 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казанское ювелирное искусство: с древних времён до наших дней
Изучить коллекции драгоценностей и узнать, почему «татарскую женщину сначала слышно, а потом видно»
Начало: на площади Первого мая
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 7 810₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей
Познакомиться с историей древнего города и посетить «казанский филиал Хогвартса»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- иирина2 июня 2024Отличная экскурсия!!! Экскурсовод Вера выше всех похвал)) Рассказывает все отлично, много фактов узнали про марий эл! Самый лучший экскурсовод. Посмотрели самые интересные места. Автобус тоже отличный, удобный и комфортабельный.
- ЕЕлена1 июня 2024Экскурсия интересная!! Практически, вся дорога до Йошкар- Олы по лесу, очень красиво! В городе, есть на что посмотреть и удивиться. Экскурсовод советует пообедать в хорошем и доступном кафе.
- ВВероника30 мая 2024Прекрасная экскурсия! Место необычное, чем завораживает, как только туда попадаешь. Экскурсовод прекрасно владеет информацией, интересно рассказывает и демонстрирует важные детали. Благодарю
- ААнастасия29 мая 2024Прекрасное атмосферное место! Уютная мастерская! Впечатляет творчество! Приятным бонусом идет автограф художника на сувенирной продукции) зайти точно стоит 👌
- ООльга20 мая 2024Экскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоит столь долгой дороги. Снимаю звезду из-за сравнения с тем, как организовано информирование, оплата и посадка в автобусы у других туроператоров.
- ООЛЯ18 мая 2024Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время! Самые лучшие рекомендации.
- ЮЮлия11 мая 2024Отличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на сам город! Елабуга однозначно предполагает
- ЕЕлена10 мая 2024Очень интересное и атмосферное место!
- ИИрина10 мая 2024От души благодарим Вас, Рамиль, за экскурсию! Вы - прекрасный рассказчик, отличный собеседник, доброжелательный и интеллектуальный человек! Чистополь и музей Пастернака - лавина впечатлений. Село Кутлушкино и музей Гияза Исхаки - неожиданно интересная локация. Однозначно рекомендую!
- ИИрина6 мая 2024Прекрасный гид Диана. Интереснейшая экспозиция музея! Очень рекомендую перед посещением Богородицкого монастыря.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Искусство»
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