2 отзыва оставили туристы

  1. Россия
  2. Казань
  3. Экскурсии

В гости к художнику: прогулка по личной галерее

Познакомиться с успешным казанским художником, современным искусством и необычными техниками письма

5
2 отзыва
Вячеслав
Вячеслав – Гид из Казани
Вы пообщаетесь с основателем галереи и из первых уст услышите о жизни и творчестве художника.

Удивитесь оригинальным полотнам мастера и расспросите его о творчестве, карьере и хобби.

Автор приоткроет секреты авторских техник и предложит поучаствовать в создании нового полотна.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 500 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
В гости к художнику: прогулка по личной галерее
В гости к художнику: прогулка по личной галерее

Что вас ожидает

«Любой предмет может стать «краской» для художника. Главное — уметь видеть красоту в привычных вещах, которые нас окружают»

Современное искусство
Концептуальные произведения из нестандартных материалов удивят и заинтересуют даже тех, кто далек от современной живописи. Вы узнаете о социальных проектах, над которыми работает художник, особых техниках, которые позволяют создать картину из обрезков журналов, косметической глины, цветного скотча, песка, земли, крыльев бабочек, строительных скоб и других необычных элементов. Автор расскажет о процессе написания работ, своих открытиях, событиях жизни галереи и скрытых посланиях экспонатов. А в завершение вы даже сможете приложить руку к созданию нового шедевра, который будет выставлен в галерее.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 — ул. Бурхана Шахиди 7, 3 этаж
В гости к художнику: прогулка по личной галерее
В гости к художнику: прогулка по личной галерее
В гости к художнику: прогулка по личной галерее
В гости к художнику: прогулка по личной галерее
В гости к художнику: прогулка по личной галерее
В гости к художнику: прогулка по личной галерее
В гости к художнику: прогулка по личной галерее
В гости к художнику: прогулка по личной галерее

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Вячеслав
Вячеслав
Я Слава Зайцев молодой необычный казанский художник, создаю картины неотлечимые от классической живописи или графики из всего что попадется под руки.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

2 сентября 2020
Ходили на экскурсию с детьми - очень понравилось! Непривычный взгляд художника на мир - завораживает. Хочется особенно отметить открытость Вячеслава и его готовность к общению. Спасибо!
21 августа 2020
Очень интересная выставка, Всегда восхищало умение художника передать характер натуры, не могу судить, чем сложнее - красками или абсолютно неожиданными материалами, но картины притягивают. Само помещение выставки не большое, но удовольствие получаешь огромное. Спасибо Вячеславу и его помощнику за душевность.

Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 14:00)
597
4 часа
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 14:00)
401 отзыв
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
1 000
5 часов
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
380 отзывов
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
533
2 часа
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
366 отзывов
За что стоит полюбить Казань
4 490
2 часа
За что стоит полюбить Казань
341 отзыв
Экскурсия по нескольким эпохам города с профессиональным историком
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)
550
3 часа
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)
236 отзывов
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
1 173
8 часов
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
231 отзыв