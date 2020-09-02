2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

«Любой предмет может стать «краской» для художника. Главное — уметь видеть красоту в привычных вещах, которые нас окружают»

Современное искусство

Концептуальные произведения из нестандартных материалов удивят и заинтересуют даже тех, кто далек от современной живописи. Вы узнаете о социальных проектах, над которыми работает художник, особых техниках, которые позволяют создать картину из обрезков журналов, косметической глины, цветного скотча, песка, земли, крыльев бабочек, строительных скоб и других необычных элементов. Автор расскажет о процессе написания работ, своих открытиях, событиях жизни галереи и скрытых посланиях экспонатов. А в завершение вы даже сможете приложить руку к созданию нового шедевра, который будет выставлен в галерее.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.