1 чел.
По популярности
Групповая
1 час 15 минут
Завтра в 11:35
9 июня в 11:35
1 000₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
990₽ за человека
Групповая
1 час 28 минут 12 секунд
Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
Начало: Причал «Зарядье»
Расписание: 10 сентября в 19:45
12 июня в 20:30
от 1 690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина27 мая 2024Прогулка понравилось, напрягает громкость звука мотора а в целом всё 👍
- ААндрей19 мая 2024Всё было в соответствии с рекламой.
- ННаталья13 мая 2024Экскурсия была ради салюта, салют и увидели! Очень красивый с хорошего место, все было отлично видно. Пароходик старенький конечно, само
- ООксана12 мая 2024Локация для просмотра салюта великолепная! Сам теплоход маленький, не было бара, чтоб купить горячие напитки, т. к. всё время были на
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Причал Патриарший»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Причал Патриарший" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 1 690. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Причал Патриарший», 115 ⭐ отзывов, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август