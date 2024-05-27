Причал Патриарший – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Причал Патриарший» в Москве, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Маршрут «Центральный» на речном трамвае от трех причалов
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 15 минут
32 отзыва
Маршрут «Центральный» на речном трамвае от трех причалов
Завтра в 11:35
9 июня в 11:35
1 000 за человека
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1.5 часа
42 отзыва
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
990 за человека
Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 28 минут 12 секунд
41 отзыв
Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
Начало: Причал «Зарядье»
Расписание: 10 сентября в 19:45
12 июня в 20:30
от 1 690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    27 мая 2024
    Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
    Прогулка понравилось, напрягает громкость звука мотора а в целом всё 👍
  • А
    Андрей
    19 мая 2024
    Маршрут «Центральный» на речном трамвае от трех причалов
    Всё было в соответствии с рекламой.
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
    Экскурсия была ради салюта, салют и увидели! Очень красивый с хорошего место, все было отлично видно. Пароходик старенький конечно, само
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    название об этом говорит "Советский Союз". Маршрут заявленный конечно не прошли, отбыли от Патриаршего причала, доплыли до Лужнецкой набережной и ждали салют! После вернулись к Патриаршему причалу, но это и понятно, время закончилось. На борту есть бесплатный чай, можно согреться, и аппарат с кофе. Раздают пледы, достаточно много, некоторые туристы даже по 2-3 пледа себе брали, сидя при этом на нижней палубе, но это уже вопрос воспитанности людей. В общем остались довольны.

  • О
    Оксана
    12 мая 2024
    Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
    Локация для просмотра салюта великолепная! Сам теплоход маленький, не было бара, чтоб купить горячие напитки, т. к. всё время были на
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    верхней палубе, а было холодно и согреться нечем было (автомат с кофе не работал) Так же не предупредили, что высадка будет у причала на Воробьевых горах! Это оказалось не удобно, т. к. метро из-за большого количества народу (вечер 9 мая) было закрыто. И мы с детьми продолжили мёрзнуть уже на берегу! В такую погоду надо, конечно, предусмотреть продажу горячих напитков или хотя бы предугадать об их отсутствии! И обязательно предупреждать о месте высадки, чтоб люди понимали насколько далеко им придётся ночью добираться обратно(очень долго и не удобно)!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Причал Патриарший»

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  1. Маршрут «Центральный» на речном трамвае от трех причалов
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  3. Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Причал Патриарший" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 1 690. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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