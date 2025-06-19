Выборгские выходные: прогулки с кренделями, глёгом, средневековыми гаданиями и театром
Посетить Монрепо и усадьбу Бюргера, осмотреть замок и библиотеку, покататься на катере в Петербурге
Начало: Москва, станция метро «ВДНХ», 22:00. По предварите...
19 июн в 22:00
24 июл в 22:00
35 700 ₽ за человека
Железнодорожный круиз из Москвы в Карелию весной: 3 города, природа и ретропоезд
Увидеть мраморный каньон, Выборгский замок и водопад Кивач и послушать карело-финские композиции
Начало: Ленинградский вокзал г. Москвы, поезд №928, отправ...
16 мая в 21:05
23 мая в 21:05
45 580 ₽ за человека
На поезде из Москвы в Карелию летом: 3 города, Кижи и парк «Рускеала»
Увидеть замок в Выборге, прокатиться на ретропоезде до горного парка и теплоходе по Онеге
Начало: Ленинградский вокзал г. Москвы, поезд №928, отправ...
6 июн в 21:05
12 июн в 21:05
49 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Выборгский замок»
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