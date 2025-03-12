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Выставки Мурманска

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки» в Мурманске, цены от 6100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
На машине
На микроавтобусе
10 часов
29 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Откройте для себя красоту Хибин и Кировска! В программе: Снежная деревня, Ботанический сад, Музей камня и подъем на гору Айкуайвенчорр
Начало: У места вашего проживания
«Рассмотрим уникальные горные породы, изучим выставку «Быт и нравы Российской империи» и мультимедийную экспозицию «Путешествие из недр Земли в атмосферу»»
Расписание: ежедневно в 08:30
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
10 000 ₽ за человека
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
На машине
На микроавтобусе
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Подняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
«Рассмотрим уникальные горные породы, изучим выставку «Быт и нравы Российской империи» и мультимедийную экспозицию «Путешествие из недр Земли в атмосферу»»
15 авг в 08:30
16 авг в 08:30
21 000 ₽ за всё до 3 чел.
Экскурсия на Кольскую ветроэлектростанцию - из Мурманска
На машине
5 часов
Индивидуальная
Экскурсия на Кольскую ветроэлектростанцию - из Мурманска
Посетить ВЭС и познакомиться с уникальным проектом строительства в условиях Арктики
Начало: Рядом местом вашего пребывания
«Посмотрите выставку в административном здании»
28 июл в 08:00
11 авг в 08:00
6100 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    12 марта 2025
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Хотим поблагодарить команду Надежды, в частности гида Даниила. Ездили в Хибины с пятилетней дочкой. Поездка прошла максимально комфортно, время в дороге
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    Даниил скоротал своими знаниями о регионе и интересными фактами. Не навязчивый и не напряжный в общении гид. Поездка проходила на свежем комфортабельном автомобиле. Никаких нюансов, все наши хотелки были учтены. Спасибо еще раз!

    Хотим поблагодарить команду Надежды, в частности гида ДаниилаХотим поблагодарить команду Надежды, в частности гида ДаниилаХотим поблагодарить команду Надежды, в частности гида ДаниилаХотим поблагодарить команду Надежды, в частности гида Даниила
  • М
    Мерле
    21 января 2025
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Просто отлично!! Незабываемый момент 🥳
    Просто отлично!! Незабываемый момент 🥳
  • М
    Михаил
    1 декабря 2024
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Наш экскурсовод Егор, просто красавчк. Приехал за нами заранее. Вождение аккуратное. При нас созвонился со всеми экскурсиями, уточнил время. Приятно. Даже на склоне горы, отдал свою куртку супруге, чтобы не замерзла. Большое человеческое спасибо.
    Наш экскурсовод Егор, просто красавчк. Приехал за нами заранее. Вождение аккуратное. При нас созвонился со всемиНаш экскурсовод Егор, просто красавчк. Приехал за нами заранее. Вождение аккуратное. При нас созвонился со всемиНаш экскурсовод Егор, просто красавчк. Приехал за нами заранее. Вождение аккуратное. При нас созвонился со всемиНаш экскурсовод Егор, просто красавчк. Приехал за нами заранее. Вождение аккуратное. При нас созвонился со всемиНаш экскурсовод Егор, просто красавчк. Приехал за нами заранее. Вождение аккуратное. При нас созвонился со всемиНаш экскурсовод Егор, просто красавчк. Приехал за нами заранее. Вождение аккуратное. При нас созвонился со всемиНаш экскурсовод Егор, просто красавчк. Приехал за нами заранее. Вождение аккуратное. При нас созвонился со всемиНаш экскурсовод Егор, просто красавчк. Приехал за нами заранее. Вождение аккуратное. При нас созвонился со всеми
  • I
    Inna
    24 октября 2024
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Однозначно рекомендую экскурсию. Ездили в Кировск/Хибины с Александром. Приятный в общении молодой человек. Очень интересно рассказывал. И хотя в горах
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    стоял густой туман. Мы их почти не видели. Но абсолютно не жалеем, что поехали. Увидели потрясающую природу, растения, музей камня, заброшенный вокзал. Очень все понравилось 😊

    Однозначно рекомендую экскурсию. Ездили в Кировск/Хибины с Александром. Приятный в общении молодой человек. Очень интересно рассказывалОднозначно рекомендую экскурсию. Ездили в Кировск/Хибины с Александром. Приятный в общении молодой человек. Очень интересно рассказывалОднозначно рекомендую экскурсию. Ездили в Кировск/Хибины с Александром. Приятный в общении молодой человек. Очень интересно рассказывалОднозначно рекомендую экскурсию. Ездили в Кировск/Хибины с Александром. Приятный в общении молодой человек. Очень интересно рассказывалОднозначно рекомендую экскурсию. Ездили в Кировск/Хибины с Александром. Приятный в общении молодой человек. Очень интересно рассказывал
  • Е
    Евгения
    19 октября 2024
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Хорошая экскурсия, все было четко по плану м по времени. Связались вовремя, все рассказали. Понравился больше всего ботанический сад, так как интересуюсь этой темой и поразило какие там увлеченные люди работают.
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Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Выставки»

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Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июле 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Выставки" можно забронировать 3 экскурсии от 6100 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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