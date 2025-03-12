Хотим поблагодарить команду Надежды, в частности гида Даниила. Ездили в Хибины с пятилетней дочкой. Поездка прошла максимально комфортно, время в дороге

Даниил скоротал своими знаниями о регионе и интересными фактами. Не навязчивый и не напряжный в общении гид. Поездка проходила на свежем комфортабельном автомобиле. Никаких нюансов, все наши хотелки были учтены. Спасибо еще раз!

М Михаил

Наш экскурсовод Егор, просто красавчк. Приехал за нами заранее. Вождение аккуратное. При нас созвонился со всеми экскурсиями, уточнил время. Приятно. Даже на склоне горы, отдал свою куртку супруге, чтобы не замерзла. Большое человеческое спасибо.