Групповая
до 17 чел.
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Откройте для себя красоту Хибин и Кировска! В программе: Снежная деревня, Ботанический сад, Музей камня и подъем на гору Айкуайвенчорр
Начало: У места вашего проживания
«Рассмотрим уникальные горные породы, изучим выставку «Быт и нравы Российской империи» и мультимедийную экспозицию «Путешествие из недр Земли в атмосферу»»
Расписание: ежедневно в 08:30
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Подняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
«Рассмотрим уникальные горные породы, изучим выставку «Быт и нравы Российской империи» и мультимедийную экспозицию «Путешествие из недр Земли в атмосферу»»
15 авг в 08:30
16 авг в 08:30
21 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Экскурсия на Кольскую ветроэлектростанцию - из Мурманска
Посетить ВЭС и познакомиться с уникальным проектом строительства в условиях Арктики
Начало: Рядом местом вашего пребывания
«Посмотрите выставку в административном здании»
28 июл в 08:00
11 авг в 08:00
6100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья12 марта 2025Хотим поблагодарить команду Надежды, в частности гида Даниила. Ездили в Хибины с пятилетней дочкой. Поездка прошла максимально комфортно, время в дороге
- ММерле21 января 2025Просто отлично!! Незабываемый момент 🥳
- ММихаил1 декабря 2024Наш экскурсовод Егор, просто красавчк. Приехал за нами заранее. Вождение аккуратное. При нас созвонился со всеми экскурсиями, уточнил время. Приятно. Даже на склоне горы, отдал свою куртку супруге, чтобы не замерзла. Большое человеческое спасибо.
- IInna24 октября 2024Однозначно рекомендую экскурсию. Ездили в Кировск/Хибины с Александром. Приятный в общении молодой человек. Очень интересно рассказывал. И хотя в горах
- ЕЕвгения19 октября 2024Хорошая экскурсия, все было четко по плану м по времени. Связались вовремя, все рассказали. Понравился больше всего ботанический сад, так как интересуюсь этой темой и поразило какие там увлеченные люди работают.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Выставки»
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