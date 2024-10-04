В поисках китов и северного сияния - на край света, в Териберку

Погулять по каменному пляжу, увидеть Батарейский водопад и погладить милых хаски
Приглашаем в путешествие за полярный круг, на побережье Баренцева моря, в рыбацкий посёлок Териберка.

Здесь вы заглянете в грот Логово дракона, осмотрите удивительные арт-объекты на песчаном пляже и выйдете на морскую
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прогулку на корабле. Если повезёт, понаблюдаем за дельфинами и китами. На самой северной ферме в России проведём время с хаски и оленями.

А ещё вы насладитесь блюдами арктической кухни, поужинаете при свечах, посидите у костра и половите северное сияние (аврору увидим, если позволит погода).

В поисках китов и северного сияния - на край света, в Териберку
В поисках китов и северного сияния - на край света, в Териберку
В поисках китов и северного сияния - на край света, в Териберку
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00

Описание тура

Организационные детали

Условия отмены:
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты, которая оплачивается напрямую гиду
отмена более чем за 15 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура
отмена менее чем за 15 дней до начала тура — предоплата, которая оплачивается напрямую гиду, не возвращается

С собой: одежда и обувь по сезону, удобная для прогулок (желательно непромокаемая и непродуваемая), фототехника, предметы личной гигиены, личная аптечка, зарядные устройства, средство от комаров (летом).

В связи с погодными условиями маршрут может изменяться. В любом случае, выбираем максимально приятный вариант для всех участников путешествия.

Проживание. Будем жить в уютном коттедже у озера с отоплением, 2-местное размещение с общим душем и туалетом. Весь дом будет в нашем распоряжении.

Питание. В стоимость включены ужин в 1-й день, завтрак и перекус во 2-3-й дни. Остальное питание в кафе и ресторанах — за доплату. У вас будет возможность отведать блюда арктической кухни.

Транспорт. Комфортабельный кроссовер Toyota RAV4.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Мурманск

Встретим вас вечером в Мурманске или в аэропорту и отправимся в наш дом у озера. За вкусным ужином с блюдами арктической кухни познакомимся, сделаем эстетичные снимки у костра. Если повезёт с погодой, пойдём ловить северное сияние.

Если вы прибудете раньше 17:00, мы организуем трансфер в Мурманск и подготовим программу для самостоятельного путешествия или, если вы захотите, устроим экскурсию с гидом (за доплату).

Добро пожаловать в МурманскДобро пожаловать в МурманскДобро пожаловать в МурманскДобро пожаловать в МурманскДобро пожаловать в МурманскДобро пожаловать в МурманскДобро пожаловать в Мурманск
2 день

Каменный пляж, Батарейский водопад, хаски и северные олени

После завтрака поедем в Териберку. По пути будем любоваться невероятными пейзажами и фотографировать. По прибытии начнём исследовать удивительный посёлок на краю света. Увидим Батарейский водопад, стекающий по красным скалам прямо в Баренцево море. Погуляем по песчаному пляжу и осмотрим арт-объекты. А на каменном пляже пройдёмся по круглым валунам, напоминающим яйца дракона.

Если будет хорошая погода, побываем в гроте Логово дракона, на дне которого лежат огромные валуны. Осмотрим заброшенные памятники деревянного зодчества.

Заглянем на самую северную ферму России, где живут дружелюбные хаски и северные олени. Затем выйдем на морскую прогулку на корабле, чтобы понаблюдать за китами и дельфинами. На борту для вас подготовят перекус.

Пообедаем в ресторане с видом на море или тундру, после чего поедем назад в наш дом. Поужинаем при свечах.

Каменный пляж, Батарейский водопад, хаски и северные олениКаменный пляж, Батарейский водопад, хаски и северные олениКаменный пляж, Батарейский водопад, хаски и северные олениКаменный пляж, Батарейский водопад, хаски и северные олениКаменный пляж, Батарейский водопад, хаски и северные олениКаменный пляж, Батарейский водопад, хаски и северные олениКаменный пляж, Батарейский водопад, хаски и северные олениКаменный пляж, Батарейский водопад, хаски и северные олени
3 день

Слияние рек Кола и Кица и возвращение в Мурманск

Позавтракаем и прогуляемся к станции Лопарской, перейдём по подвесному мосту и увидим слияние рек Кола и Кица. Перекусим и вернёмся.

В 15:00 отвезём вас в аэропорт или Мурманск, а перед этим снабдим приятными сюрпризами: сувенирами и рыбкой.

Слияние рек Кола и Кица и возвращение в МурманскСлияние рек Кола и Кица и возвращение в МурманскСлияние рек Кола и Кица и возвращение в Мурманск

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты в национальный парк
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Питание в кафе и ресторанах
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, встретим вас в городе или в аэропорту, с 17:00 до 22:00
Завершение: Мурманск, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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