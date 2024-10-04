Приглашаем в путешествие за полярный круг, на побережье Баренцева моря, в рыбацкий посёлок Териберка.Здесь вы заглянете в грот Логово дракона, осмотрите удивительные арт-объекты на песчаном пляже и выйдете на морскую

прогулку на корабле. Если повезёт, понаблюдаем за дельфинами и китами. На самой северной ферме в России проведём время с хаски и оленями. А ещё вы насладитесь блюдами арктической кухни, поужинаете при свечах, посидите у костра и половите северное сияние (аврору увидим, если позволит погода).

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Описание тура

Организационные детали

Условия отмены:

отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты, которая оплачивается напрямую гиду

отмена более чем за 15 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура

отмена менее чем за 15 дней до начала тура — предоплата, которая оплачивается напрямую гиду, не возвращается

С собой: одежда и обувь по сезону, удобная для прогулок (желательно непромокаемая и непродуваемая), фототехника, предметы личной гигиены, личная аптечка, зарядные устройства, средство от комаров (летом).

В связи с погодными условиями маршрут может изменяться. В любом случае, выбираем максимально приятный вариант для всех участников путешествия.