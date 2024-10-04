Здесь вы заглянете в грот Логово дракона, осмотрите удивительные арт-объекты на песчаном пляже и выйдете на морскую
Описание тура
Организационные детали
Условия отмены:
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты, которая оплачивается напрямую гиду
отмена более чем за 15 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура
отмена менее чем за 15 дней до начала тура — предоплата, которая оплачивается напрямую гиду, не возвращается
С собой: одежда и обувь по сезону, удобная для прогулок (желательно непромокаемая и непродуваемая), фототехника, предметы личной гигиены, личная аптечка, зарядные устройства, средство от комаров (летом).
В связи с погодными условиями маршрут может изменяться. В любом случае, выбираем максимально приятный вариант для всех участников путешествия.
Проживание. Будем жить в уютном коттедже у озера с отоплением, 2-местное размещение с общим душем и туалетом. Весь дом будет в нашем распоряжении.
Питание. В стоимость включены ужин в 1-й день, завтрак и перекус во 2-3-й дни. Остальное питание в кафе и ресторанах — за доплату. У вас будет возможность отведать блюда арктической кухни.
Транспорт. Комфортабельный кроссовер Toyota RAV4.
Дети. Участие возможно с 5 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Мурманск
Встретим вас вечером в Мурманске или в аэропорту и отправимся в наш дом у озера. За вкусным ужином с блюдами арктической кухни познакомимся, сделаем эстетичные снимки у костра. Если повезёт с погодой, пойдём ловить северное сияние.
Если вы прибудете раньше 17:00, мы организуем трансфер в Мурманск и подготовим программу для самостоятельного путешествия или, если вы захотите, устроим экскурсию с гидом (за доплату).
Каменный пляж, Батарейский водопад, хаски и северные олени
После завтрака поедем в Териберку. По пути будем любоваться невероятными пейзажами и фотографировать. По прибытии начнём исследовать удивительный посёлок на краю света. Увидим Батарейский водопад, стекающий по красным скалам прямо в Баренцево море. Погуляем по песчаному пляжу и осмотрим арт-объекты. А на каменном пляже пройдёмся по круглым валунам, напоминающим яйца дракона.
Если будет хорошая погода, побываем в гроте Логово дракона, на дне которого лежат огромные валуны. Осмотрим заброшенные памятники деревянного зодчества.
Заглянем на самую северную ферму России, где живут дружелюбные хаски и северные олени. Затем выйдем на морскую прогулку на корабле, чтобы понаблюдать за китами и дельфинами. На борту для вас подготовят перекус.
Пообедаем в ресторане с видом на море или тундру, после чего поедем назад в наш дом. Поужинаем при свечах.
Слияние рек Кола и Кица и возвращение в Мурманск
Позавтракаем и прогуляемся к станции Лопарской, перейдём по подвесному мосту и увидим слияние рек Кола и Кица. Перекусим и вернёмся.
В 15:00 отвезём вас в аэропорт или Мурманск, а перед этим снабдим приятными сюрпризами: сувенирами и рыбкой.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Трансфер из/в аэропорт
- Трансферы по программе
- Экскурсии по программе
- Входные билеты в национальный парк
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Питание в кафе и ресторанах
- Страховка