Е Екатерина Кольский полуостров. Навстречу китам Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был создан чат, где обсуждались все вопросы и делались важные объявления, а так же группа познакомилась между собой и смогла общаться в дальнейшем. Огромная благодарность гиду Екатерине, что сопровождала нас во все дни тура, гиду Дмитрию, что организовывал для нас охоту за сиянием, не оставляя надежды, а так же водителю Ивану, без которого комфортное передвижение и днём и ночью было бы затруднительно. Ценно и радостно, когда люди знакомящие тебя с новым местом, влюблены в это место, в свою работу, и с воодушевлением, теплотой и заботой погружают тебя в новый мир. Это многого стоит, спасибо!

Е Екатерина За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском Была в туре "За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском" с 11 по 14 апреля 2024. Стоит оговориться, что я изначально не настраивалась смотреть северное сияние каждую ночь (в апреле уже слишком светло ночью) и гладить китов (весной косяки рыбы уже начинают покидать море и киты идут за ней). Целью моей было просто знакомство с краем. Хотелось потрогать океан. Смело можно заявлять, что цель достигнута. Впечатления незабываемые, очень хочется вернуться обратно летом. Природа впечатляет и поражает своей силой, красотой, богатством красок даже там, где, казалось бы, спектр не велик.

П Палишева Кольский полуостров. Навстречу китам Всё замечательно. Менеджеры были на связи. Чудесный гид Максим возил нас в Териберку и по другим локациям. А также катал на лыжах. Спасибо ему за внимание, пунктуальность. Было приятно с ним общаться. Теперь пожелания. Хорошо бы иметь побольше разных вариантов на случай плохой погоды. Мы смогли выкрутиться, почти ничего не потеряли. Опять таки благодаря Максиму)) Но я читала, что не у всех получается. Успехов! Спасибо!

К Католиков Кольский полуостров. Навстречу китам Всё прошло без сучка и задоринки.

К Католиков За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!

Д Дарья Тур на полуострова Средний и Рыбачий Хотелось бы поблагодарить нашего гида — Руслана Тулупова. Это было наше первое путешествие с туристической компанией, до этого ездили сами. Остались невероятно счастливы! Нам повезло увидеть и Северное полярное сияние, и китов, и оленей с хасками. Очень насыщенная программа! Териберка нас просто поразила своей красотой. Также нам очень повезло с группой: все были доброжелательные, заинтересованные, веселые. Спасибо большое и Большой Стране, и отдельно Руслану! Грамотный гид, который и накормит, и повеселит, покатает на качелях и позаботится о том, чтобы всем было комфортно. Настоящий профессионал. Нам вообще не приходилось ни о чем думать, все до деталей уже было продумано за нас. Благодарю за этот потрясающий опыт!

Н Наталия За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском Ребята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра и морозы… а со мной едут дети. Но, не так страшен черт как его малюют! Погода была нормальная, никто не замёрз! Да, балаклавы и очки пригодились, но в целом если бы их не было, никто бы не пострадал. Сам тур организован был отлично! Интересные места, замечательный гид Валентина, вкусная северная еда, море впечатлений и желание вернуться снова… и летом, и зимой! Спасибо!

А Анна Край земли: полуострова Средний и Рыбачий Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)

И Ирина За китами под яркие огни Авроры Прекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дня. Гид Сергей и Валентина-выше всех похвал, видно, что люди любят свою работу и свой город. Обязательно продолжим путешествовать с компанией «Большая Страна».

А Анна Арктические каникулы под северным сиянием Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам) Невозможно не влюбиться в Кольский полуостров) потрясающие виды, ощущения и впечатления!

С Светлана Сияние севера. Зимний тур. Сокращенная программа Тур очень понравился, гид замечательный, Руслан внимательный и доброжелательный человек, с ним было очень интересно общаться, спасибо Вам за доставленные удовольствие и радость от данного тура.

Е Елена За китами под яркие огни Авроры Были в туре с 15.03 по 17.03,понравилось, впечатлений море. В первый же вечер поймали северное сияние, Киты уплыли, поэтому надо ехать летом.

Н Наталья Тур на Кольский полуостров за северным сиянием Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

И Иван Тур на Кольский полуостров за северным сиянием Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

А Александр Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка Все чётко организованно, отель хороший, гиды работают профессионально. Однозначно советую ехать. Взял доп морскую экскурсию посмотреть на китов, увидел, галочка выполнена. Предупрежу, что на корабль нужно по крутой лестнице забираться. Териберка суровая, но за этим и едешь. В следующий раз поеду за северным сиянием - в этот раз подвели облака, но не расстроился, будет повод вернуться)

Н Наталья Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.

В Виктория Сплав по реке Тумча на катамаранах и рафтах Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.

Д Дарья Сияние севера. Зимний тур. Сокращенная программа Впервые побывала на Кольском полуострове, получила массу впечатлений! Тур понравился, за три дня удалось посмотреть все самое интересное. Отдельно хочу отметить гибкий подход к пожеланиям туристов. Учитывая, что в первый день нам удалось поймать лишь немного северного сияния, во второй день у группы была возможность выбора: отправляться на новую «охоту» или возвращаться в гостиницу, если устали. Кто хотел ехать, того оперативно присоединили к другой группе, а мы решили отдохнуть. Кстати, взятый с собой в Териберку перекус не понадобился, так как там есть несколько ресторанов на разный кошелек, где можно было спокойно пообедать. Вероятно, рекомендация взять запас еды - это перестраховка, которая основывается на непредсказуемой дороге, которую внезапно может замести в любой момент, и туристы могут застрять в снежном плену. При этом все же организаторы следят за погодой и в случае ее ухудшения просто заменят поездку на другое направление. Так что много еды набирать с собой вряд ли так уж необходимо. В целом туром довольна, с удовольствием вернулась бы летом.

М Максим Край земли: полуострова Средний и Рыбачий Гиды хорошие, организовано всё на высоком уровне.