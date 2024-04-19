Авторские туры по Мурманской области

Туры в городах Мурманской области

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Индивидуальные экскурсии

Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
34000
за чел.
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Мурманск
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
47000
за чел.
Ощутить невесомость в Кольском заливе и отправиться бороздить Баренцево море
Мурманск
Сокровища Крайнего Севера и морская прогулка навстречу китам
Сокровища Крайнего Севера и морская прогулка навстречу китам
36400
за чел.
Погулять по Териберке, погостить у саамов и выйти на корабле в Баренцево море
Мурманск
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
32000
за чел.
Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
Мурманск
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
42000
за чел.
Искупаться в чаше водопада, посетить места исторических событий и выбежать из бани в Баренцево море
Мурманск
Путешествие к себе настоящим: осознанный тур-перезагрузка с йогой, практиками и медитациями
Путешествие к себе настоящим: осознанный тур-перезагрузка с йогой, практиками и медитациями
35000
за чел.
Проработать установки и страхи, поставить цель на 2024 год и услышать свои истинные желания
Мурманск
Духовные практики на берегу Сейдозера: наслаждаемся тишиной и медитируем
Духовные практики на берегу Сейдозера: наслаждаемся тишиной и медитируем
54600
за чел.
Научиться доверять себе, услышать свои истинные намерения и пройти практику очищения
Мурманск
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
40000
за чел.
Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
Мурманск
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
63000
за чел.
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Мурманск

Групповые экскурсии

Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
34000
за чел.
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Мурманск
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
47000
за чел.
Ощутить невесомость в Кольском заливе и отправиться бороздить Баренцево море
Мурманск
Сокровища Крайнего Севера и морская прогулка навстречу китам
Сокровища Крайнего Севера и морская прогулка навстречу китам
36400
за чел.
Погулять по Териберке, погостить у саамов и выйти на корабле в Баренцево море
Мурманск
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
32000
за чел.
Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
Мурманск
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
42000
за чел.
Искупаться в чаше водопада, посетить места исторических событий и выбежать из бани в Баренцево море
Мурманск
Путешествие к себе настоящим: осознанный тур-перезагрузка с йогой, практиками и медитациями
Путешествие к себе настоящим: осознанный тур-перезагрузка с йогой, практиками и медитациями
35000
за чел.
Проработать установки и страхи, поставить цель на 2024 год и услышать свои истинные желания
Мурманск
Духовные практики на берегу Сейдозера: наслаждаемся тишиной и медитируем
Духовные практики на берегу Сейдозера: наслаждаемся тишиной и медитируем
54600
за чел.
Научиться доверять себе, услышать свои истинные намерения и пройти практику очищения
Мурманск
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
40000
за чел.
Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
Мурманск
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
63000
за чел.
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Мурманск

Обзорные по городам

Обзорный поход по Хибинским горам
Обзорный поход по Хибинским горам
5
3 отзыва
19100
за чел.
Приглашаем на обзорный маршрут по Хибинским тундрам! Мы пройдем по самым известным местам, «попробуем на вкус» броды, перевалим черную гору и зайдем в...
Мурманск
На поиски китов и северного сияния в Териберку
На поиски китов и северного сияния в Териберку
37000
за чел.
Отправиться на корабле в море, покормить оленей и прочувствовать атмосферу Арктики
Мурманск
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
45000
за чел.
Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
Мурманск
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
29900
за чел.
Полюбоваться своенравной северной природой, увидеть «яйца дракона» и измерить уровень своей удачи
Мурманск

Водные прогулки

Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
34000
за чел.
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Мурманск
Сокровища Крайнего Севера и морская прогулка навстречу китам
Сокровища Крайнего Севера и морская прогулка навстречу китам
36400
за чел.
Погулять по Териберке, погостить у саамов и выйти на корабле в Баренцево море
Мурманск
Летние фантазии Заполярья
Летние фантазии Заполярья
4.7
3 отзыва
68000
за чел.
Кольский полуостров — это суровая красота Ледовитого океана, удивительная природа Русской Лапландии, встреча с историей и культурой «оленного народа»,...
Мурманск
Рождественский тур в Заполярье
Рождественский тур в Заполярье
от
200000
за чел.
Проведите рождество в окружении фантастической красоты дикой природы, с саамскими шаманами и премиальным сервисом. Вас ожидает катание на снегоходах п...
Мурманск
Сплав по рекам Индель - Пана - Варзуга
Сплав по рекам Индель - Пана - Варзуга
5
3 отзыва
43200
за чел.
Отправляемся в незабываемый сплав на катамаранах по красивому природному маршруту через реки Индель, Пана, Варзуга. Вас ждут: рыбалка на сёмгу, ночевк...
Мурманск
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
40000
за чел.
Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
Мурманск
На поиски китов и северного сияния в Териберку
На поиски китов и северного сияния в Териберку
37000
за чел.
Отправиться на корабле в море, покормить оленей и прочувствовать атмосферу Арктики
Мурманск
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
5
1 отзыв
38900
за чел.
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Мурманск
К Сейдозеру на морских каяках
К Сейдозеру на морских каяках
5
3 отзыва
33200
за чел.
А вы знали, что в Мурманской области есть своё мистическое место? А гора, в ущелье которой камни имеют правильную прямоугольную форму? И даже изображе...
Мурманск

Туры на автомобиле

Сокровища Крайнего Севера и морская прогулка навстречу китам
Сокровища Крайнего Севера и морская прогулка навстречу китам
36400
за чел.
Погулять по Териберке, погостить у саамов и выйти на корабле в Баренцево море
Мурманск
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
32000
за чел.
Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
Мурманск
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
42000
за чел.
Искупаться в чаше водопада, посетить места исторических событий и выбежать из бани в Баренцево море
Мурманск
Путешествие к себе настоящим: осознанный тур-перезагрузка с йогой, практиками и медитациями
Путешествие к себе настоящим: осознанный тур-перезагрузка с йогой, практиками и медитациями
35000
за чел.
Проработать установки и страхи, поставить цель на 2024 год и услышать свои истинные желания
Мурманск
Духовные практики на берегу Сейдозера: наслаждаемся тишиной и медитируем
Духовные практики на берегу Сейдозера: наслаждаемся тишиной и медитируем
54600
за чел.
Научиться доверять себе, услышать свои истинные намерения и пройти практику очищения
Мурманск
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и коренные жители севера
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и коренные жители севера
32600
за чел.
Увидеть места съёмок «Левиафана», покормить оленей и побаловать себя морскими деликатесами
Мурманск
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
5
1 отзыв
38900
за чел.
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Мурманск
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
Нестандартный Кольский: Кандалакша, Умба и Белое море
26000
за чел.
Узнать больше о жизни северных народов и побывать в восстановленной поморской деревне
Мурманск
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
61000
за чел.
Отведать вкуснейший суп Териберского рыбака и насладиться морошкой и черникой
Мурманск

Гастрономические туры

Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и коренные жители севера
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и коренные жители севера
32600
за чел.
Увидеть места съёмок «Левиафана», покормить оленей и побаловать себя морскими деликатесами
Мурманск
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
5
1 отзыв
38900
за чел.
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Мурманск
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
61000
за чел.
Отведать вкуснейший суп Териберского рыбака и насладиться морошкой и черникой
Мурманск
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
5
4 отзыва
57900
за чел.
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Мурманск
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
5
3 отзыва
от
98000
за чел.
В этом туре вас ждет вкусное и познавательное путешествие по Кольскому полуострову. Вы зарядитесь энергией Северного Ледовитого океана, съездите на са...
Мурманск
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
4.7
3 отзыва
от
95000
за чел.
Действует акция раннего бронирования, подробнее в разделе «Проживание».В этом путешествии Вас ждет знакомство с Кольским полуостровом. Вы поживете на ...
Мурманск
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
5
3 отзыва
102000
за чел.
Это не обычный тур, в котором вы платите только за проживание и экскурсии. Это гастрономическое путешествие, поэтому мы включили много еды, вина и вку...
Мурманск
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
4.7
3 отзыва
от
92000
за чел.
Это не обычный тур, в котором вы платите только за проживание и экскурсии. Это гастрономическое путешествие, поэтому мы также включили в цену много ед...
Мурманск
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
62900
за чел.
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Мурманск

Экскурсионные туры на несколько дней

Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
34000
за чел.
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Мурманск
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
47000
за чел.
Ощутить невесомость в Кольском заливе и отправиться бороздить Баренцево море
Мурманск
Поход в Хибины к озеру Академическому
Поход в Хибины к озеру Академическому
5
3 отзыва
19400
за чел.
Трехдневных походов по Хибинам с прогулкой к самому известному горному озеру Хибинских тундр — озеру Академическому, которое по истине является сердце...
Мурманск
Обзорный поход по Хибинским горам
Обзорный поход по Хибинским горам
5
3 отзыва
19100
за чел.
Приглашаем на обзорный маршрут по Хибинским тундрам! Мы пройдем по самым известным местам, «попробуем на вкус» броды, перевалим черную гору и зайдем в...
Мурманск
Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
5
3 отзыва
24400
за чел.
Пеший тур вдоль побережья Баренцева моря позволит насладиться силой и мощью Северного Ледовитого океана и полюбоваться красотой Крайнего Севера. На пу...
Мурманск
Юдычвумчорр - высочайшая вершина Хибин
Юдычвумчорр - высочайшая вершина Хибин
5
3 отзыва
19400
за чел.
Хибины — крупнейшее горное образование на Кольском полуострове и одни из старейших гор в мире! Здесь соединены и очарование крайнего севера, и история...
Мурманск
Поход из Лиинахамари к полуострову Немецкий
Поход из Лиинахамари к полуострову Немецкий
5
3 отзыва
13100
за чел.
Приглашаем вас в пеший поход по Кольскому полуострову. Совсем рядом границей с Норвегией в регионе с богатейшей историей находится место, которое прит...
Мурманск
В поисках китов и косаток на Кольский полуостров
В поисках китов и косаток на Кольский полуостров
5
1 отзыв
от
29600
за чел.
Увидеть китов и косаток в России? Возможно в путешествии по Русскому Северу! В Баренцевом море можно встретить малого полосатика и горбатого кита, кот...
Мурманск
Поход вокруг Лавозерских тундр
Поход вокруг Лавозерских тундр
5
3 отзыва
31900
за чел.
Приглашаем вас в пеший круговой маршрут по Ловозерским тундрам. Вас ждут чистейшие горные озера Сенгисъявр, Райявр, самые живописные долины рек и ручь...
Мурманск

Последние отзывы о турах по Мурманской области

  • Е
    Екатерина
    19 апреля 2024
    Кольский полуостров. Навстречу китам
    Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был создан чат, где обсуждались все вопросы и делались важные объявления, а так же группа познакомилась между собой и смогла общаться в дальнейшем. Огромная благодарность гиду Екатерине, что сопровождала нас во все дни тура, гиду Дмитрию, что организовывал для нас охоту за сиянием, не оставляя надежды, а так же водителю Ивану, без которого комфортное передвижение и днём и ночью было бы затруднительно. Ценно и радостно, когда люди знакомящие тебя с новым местом, влюблены в это место, в свою работу, и с воодушевлением, теплотой и заботой погружают тебя в новый мир. Это многого стоит, спасибо!
    Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был
  • Е
    Екатерина
    19 апреля 2024
    За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
    Была в туре "За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском" с 11 по 14 апреля 2024. Стоит оговориться, что я изначально не настраивалась смотреть северное сияние каждую ночь (в апреле уже слишком светло ночью) и гладить китов (весной косяки рыбы уже начинают покидать море и киты идут за ней). Целью моей было просто знакомство с краем. Хотелось потрогать океан. Смело можно заявлять, что цель достигнута. Впечатления незабываемые, очень хочется вернуться обратно летом. Природа впечатляет и поражает своей силой, красотой, богатством красок даже там, где, казалось бы, спектр не велик.
    Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14
  • П
    Палишева
    16 апреля 2024
    Кольский полуостров. Навстречу китам
    Всё замечательно. Менеджеры были на связи. Чудесный гид Максим возил нас в Териберку и по другим локациям. А также катал на лыжах. Спасибо ему за внимание, пунктуальность. Было приятно с ним общаться. Теперь пожелания. Хорошо бы иметь побольше разных вариантов на случай плохой погоды. Мы смогли выкрутиться, почти ничего не потеряли. Опять таки благодаря Максиму)) Но я читала, что не у всех получается. Успехов! Спасибо!
  • К
    Католиков
    16 апреля 2024
    Кольский полуостров. Навстречу китам
    Всё прошло без сучка и задоринки.
    Всё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринки
  • К
    Католиков
    16 апреля 2024
    За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
    Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!
    Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!
  • Д
    Дарья
    10 апреля 2024
    Тур на полуострова Средний и Рыбачий
    Хотелось бы поблагодарить нашего гида — Руслана Тулупова. Это было наше первое путешествие с туристической компанией, до этого ездили сами. Остались невероятно счастливы! Нам повезло увидеть и Северное полярное сияние, и китов, и оленей с хасками. Очень насыщенная программа! Териберка нас просто поразила своей красотой. Также нам очень повезло с группой: все были доброжелательные, заинтересованные, веселые. Спасибо большое и Большой Стране, и отдельно Руслану! Грамотный гид, который и накормит, и повеселит, покатает на качелях и позаботится о том, чтобы всем было комфортно. Настоящий профессионал. Нам вообще не приходилось ни о чем думать, все до деталей уже было продумано за нас. Благодарю за этот потрясающий опыт!
  • Н
    Наталия
    8 апреля 2024
    За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
    Ребята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра и морозы… а со мной едут дети. Но, не так страшен черт как его малюют! Погода была нормальная, никто не замёрз! Да, балаклавы и очки пригодились, но в целом если бы их не было, никто бы не пострадал. Сам тур организован был отлично! Интересные места, замечательный гид Валентина, вкусная северная еда, море впечатлений и желание вернуться снова… и летом, и зимой! Спасибо!
    Ребята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра и
  • А
    Анна
    2 апреля 2024
    Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
    Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
    Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
  • И
    Ирина
    2 апреля 2024
    За китами под яркие огни Авроры
    Прекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дня. Гид Сергей и Валентина-выше всех похвал, видно, что люди любят свою работу и свой город. Обязательно продолжим путешествовать с компанией «Большая Страна».
    Прекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дняПрекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дняПрекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дняПрекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дняПрекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дняПрекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дняПрекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дняПрекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дня
  • А
    Анна
    2 апреля 2024
    Арктические каникулы под северным сиянием
    Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам) Невозможно не влюбиться в Кольский полуостров) потрясающие виды, ощущения и впечатления!
    Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам)Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам)Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам)
  • С
    Светлана
    26 марта 2024
    Сияние севера. Зимний тур. Сокращенная программа
    Тур очень понравился, гид замечательный, Руслан внимательный и доброжелательный человек, с ним было очень интересно общаться, спасибо Вам за доставленные удовольствие и радость от данного тура.
  • Е
    Елена
    22 марта 2024
    За китами под яркие огни Авроры
    Были в туре с 15.03 по 17.03,понравилось, впечатлений море. В первый же вечер поймали северное сияние, Киты уплыли, поэтому надо ехать летом.
    Были в туре с 15.03 по 17.03,понравилось, впечатлений море. В первый же вечер поймали северное сияние, Киты уплыли, поэтому надо ехать летомБыли в туре с 15.03 по 17.03,понравилось, впечатлений море. В первый же вечер поймали северное сияние, Киты уплыли, поэтому надо ехать летомБыли в туре с 15.03 по 17.03,понравилось, впечатлений море. В первый же вечер поймали северное сияние, Киты уплыли, поэтому надо ехать летомБыли в туре с 15.03 по 17.03,понравилось, впечатлений море. В первый же вечер поймали северное сияние, Киты уплыли, поэтому надо ехать летомБыли в туре с 15.03 по 17.03,понравилось, впечатлений море. В первый же вечер поймали северное сияние, Киты уплыли, поэтому надо ехать летомБыли в туре с 15.03 по 17.03,понравилось, впечатлений море. В первый же вечер поймали северное сияние, Киты уплыли, поэтому надо ехать летомБыли в туре с 15.03 по 17.03,понравилось, впечатлений море. В первый же вечер поймали северное сияние, Киты уплыли, поэтому надо ехать летомБыли в туре с 15.03 по 17.03,понравилось, впечатлений море. В первый же вечер поймали северное сияние, Киты уплыли, поэтому надо ехать летомБыли в туре с 15.03 по 17.03,понравилось, впечатлений море. В первый же вечер поймали северное сияние, Киты уплыли, поэтому надо ехать летом
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.
  • А
    Александр
    17 марта 2024
    Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
    Все чётко организованно, отель хороший, гиды работают профессионально. Однозначно советую ехать. Взял доп морскую экскурсию посмотреть на китов, увидел, галочка выполнена. Предупрежу, что на корабль нужно по крутой лестнице забираться. Териберка суровая, но за этим и едешь. В следующий раз поеду за северным сиянием - в этот раз подвели облака, но не расстроился, будет повод вернуться)
  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
    Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Сплав по реке Тумча на катамаранах и рафтах
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда
  • Д
    Дарья
    9 марта 2024
    Сияние севера. Зимний тур. Сокращенная программа
    Впервые побывала на Кольском полуострове, получила массу впечатлений! Тур понравился, за три дня удалось посмотреть все самое интересное. Отдельно хочу отметить гибкий подход к пожеланиям туристов. Учитывая, что в первый день нам удалось поймать лишь немного северного сияния, во второй день у группы была возможность выбора: отправляться на новую «охоту» или возвращаться в гостиницу, если устали. Кто хотел ехать, того оперативно присоединили к другой группе, а мы решили отдохнуть. Кстати, взятый с собой в Териберку перекус не понадобился, так как там есть несколько ресторанов на разный кошелек, где можно было спокойно пообедать. Вероятно, рекомендация взять запас еды - это перестраховка, которая основывается на непредсказуемой дороге, которую внезапно может замести в любой момент, и туристы могут застрять в снежном плену. При этом все же организаторы следят за погодой и в случае ее ухудшения просто заменят поездку на другое направление. Так что много еды набирать с собой вряд ли так уж необходимо. В целом туром довольна, с удовольствием вернулась бы летом.
    Впервые побывала на Кольском полуострове, получила массу впечатлений! Тур понравился, за три дня удалось посмотреть всеВпервые побывала на Кольском полуострове, получила массу впечатлений! Тур понравился, за три дня удалось посмотреть всеВпервые побывала на Кольском полуострове, получила массу впечатлений! Тур понравился, за три дня удалось посмотреть всеВпервые побывала на Кольском полуострове, получила массу впечатлений! Тур понравился, за три дня удалось посмотреть всеВпервые побывала на Кольском полуострове, получила массу впечатлений! Тур понравился, за три дня удалось посмотреть всеВпервые побывала на Кольском полуострове, получила массу впечатлений! Тур понравился, за три дня удалось посмотреть все
  • М
    Максим
    5 марта 2024
    Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
    Гиды хорошие, организовано всё на высоком уровне.
  • М
    Максим
    5 марта 2024
    Арктические каникулы под северным сиянием
    Интересный тур, для начального знакомства с севером вполне подойдёт. Жаль, что с природными явлениями не совсем повезло увидеть, хотелось бы программу, которая меньше зависит от погодных условий.
All Airlines
ХорошоТам