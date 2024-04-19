Туры в городах Мурманской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Мурманской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
34000
₽
за чел.
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
47000
₽
за чел.
Ощутить невесомость в Кольском заливе и отправиться бороздить Баренцево море
36400
₽
за чел.
Погулять по Териберке, погостить у саамов и выйти на корабле в Баренцево море
32000
₽
за чел.
Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
42000
₽
за чел.
Искупаться в чаше водопада, посетить места исторических событий и выбежать из бани в Баренцево море
35000
₽
за чел.
Проработать установки и страхи, поставить цель на 2024 год и услышать свои истинные желания
54600
₽
за чел.
Научиться доверять себе, услышать свои истинные намерения и пройти практику очищения
40000
₽
за чел.
Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
63000
₽
за чел.
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Групповые экскурсии
34000
₽
за чел.
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
47000
₽
за чел.
Ощутить невесомость в Кольском заливе и отправиться бороздить Баренцево море
36400
₽
за чел.
Погулять по Териберке, погостить у саамов и выйти на корабле в Баренцево море
32000
₽
за чел.
Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
42000
₽
за чел.
Искупаться в чаше водопада, посетить места исторических событий и выбежать из бани в Баренцево море
35000
₽
за чел.
Проработать установки и страхи, поставить цель на 2024 год и услышать свои истинные желания
54600
₽
за чел.
Научиться доверять себе, услышать свои истинные намерения и пройти практику очищения
40000
₽
за чел.
Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
63000
₽
за чел.
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Обзорные по городам
5
3 отзыва
19100
₽
за чел.
Приглашаем на обзорный маршрут по Хибинским тундрам! Мы пройдем по самым известным местам, «попробуем на вкус» броды, перевалим черную гору и зайдем в...
37000
₽
за чел.
Отправиться на корабле в море, покормить оленей и прочувствовать атмосферу Арктики
45000
₽
за чел.
Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
29900
₽
за чел.
Полюбоваться своенравной северной природой, увидеть «яйца дракона» и измерить уровень своей удачи
Водные прогулки
34000
₽
за чел.
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
36400
₽
за чел.
Погулять по Териберке, погостить у саамов и выйти на корабле в Баренцево море
4.7
3 отзыва
68000
₽
за чел.
Кольский полуостров — это суровая красота Ледовитого океана, удивительная природа Русской Лапландии, встреча с историей и культурой «оленного народа»,...
от
200000
₽
за чел.
Проведите рождество в окружении фантастической красоты дикой природы, с саамскими шаманами и премиальным сервисом. Вас ожидает катание на снегоходах п...
5
3 отзыва
43200
₽
за чел.
Отправляемся в незабываемый сплав на катамаранах по красивому природному маршруту через реки Индель, Пана, Варзуга. Вас ждут: рыбалка на сёмгу, ночевк...
40000
₽
за чел.
Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
37000
₽
за чел.
Отправиться на корабле в море, покормить оленей и прочувствовать атмосферу Арктики
5
1 отзыв
38900
₽
за чел.
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
5
3 отзыва
33200
₽
за чел.
А вы знали, что в Мурманской области есть своё мистическое место? А гора, в ущелье которой камни имеют правильную прямоугольную форму? И даже изображе...
Туры на автомобиле
36400
₽
за чел.
Погулять по Териберке, погостить у саамов и выйти на корабле в Баренцево море
32000
₽
за чел.
Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
42000
₽
за чел.
Искупаться в чаше водопада, посетить места исторических событий и выбежать из бани в Баренцево море
35000
₽
за чел.
Проработать установки и страхи, поставить цель на 2024 год и услышать свои истинные желания
54600
₽
за чел.
Научиться доверять себе, услышать свои истинные намерения и пройти практику очищения
32600
₽
за чел.
Увидеть места съёмок «Левиафана», покормить оленей и побаловать себя морскими деликатесами
5
1 отзыв
38900
₽
за чел.
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
26000
₽
за чел.
Узнать больше о жизни северных народов и побывать в восстановленной поморской деревне
61000
₽
за чел.
Отведать вкуснейший суп Териберского рыбака и насладиться морошкой и черникой
Гастрономические туры
32600
₽
за чел.
Увидеть места съёмок «Левиафана», покормить оленей и побаловать себя морскими деликатесами
5
1 отзыв
38900
₽
за чел.
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
61000
₽
за чел.
Отведать вкуснейший суп Териберского рыбака и насладиться морошкой и черникой
5
4 отзыва
57900
₽
за чел.
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
5
3 отзыва
от
98000
₽
за чел.
В этом туре вас ждет вкусное и познавательное путешествие по Кольскому полуострову. Вы зарядитесь энергией Северного Ледовитого океана, съездите на са...
4.7
3 отзыва
от
95000
₽
за чел.
Действует акция раннего бронирования, подробнее в разделе «Проживание».В этом путешествии Вас ждет знакомство с Кольским полуостровом. Вы поживете на ...
5
3 отзыва
102000
₽
за чел.
Это не обычный тур, в котором вы платите только за проживание и экскурсии. Это гастрономическое путешествие, поэтому мы включили много еды, вина и вку...
4.7
3 отзыва
от
92000
₽
за чел.
Это не обычный тур, в котором вы платите только за проживание и экскурсии. Это гастрономическое путешествие, поэтому мы также включили в цену много ед...
62900
₽
за чел.
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Экскурсионные туры на несколько дней
34000
₽
за чел.
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
47000
₽
за чел.
Ощутить невесомость в Кольском заливе и отправиться бороздить Баренцево море
5
3 отзыва
19400
₽
за чел.
Трехдневных походов по Хибинам с прогулкой к самому известному горному озеру Хибинских тундр — озеру Академическому, которое по истине является сердце...
5
3 отзыва
19100
₽
за чел.
Приглашаем на обзорный маршрут по Хибинским тундрам! Мы пройдем по самым известным местам, «попробуем на вкус» броды, перевалим черную гору и зайдем в...
5
3 отзыва
24400
₽
за чел.
Пеший тур вдоль побережья Баренцева моря позволит насладиться силой и мощью Северного Ледовитого океана и полюбоваться красотой Крайнего Севера. На пу...
5
3 отзыва
19400
₽
за чел.
Хибины — крупнейшее горное образование на Кольском полуострове и одни из старейших гор в мире! Здесь соединены и очарование крайнего севера, и история...
5
3 отзыва
13100
₽
за чел.
Приглашаем вас в пеший поход по Кольскому полуострову. Совсем рядом границей с Норвегией в регионе с богатейшей историей находится место, которое прит...
5
1 отзыв
от
29600
₽
за чел.
Увидеть китов и косаток в России? Возможно в путешествии по Русскому Северу! В Баренцевом море можно встретить малого полосатика и горбатого кита, кот...
5
3 отзыва
31900
₽
за чел.
Приглашаем вас в пеший круговой маршрут по Ловозерским тундрам. Вас ждут чистейшие горные озера Сенгисъявр, Райявр, самые живописные долины рек и ручь...
Последние отзывы о турах по Мурманской области
- ЕЕкатерина19 апреля 2024Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был создан чат, где обсуждались все вопросы и делались важные объявления, а так же группа познакомилась между собой и смогла общаться в дальнейшем. Огромная благодарность гиду Екатерине, что сопровождала нас во все дни тура, гиду Дмитрию, что организовывал для нас охоту за сиянием, не оставляя надежды, а так же водителю Ивану, без которого комфортное передвижение и днём и ночью было бы затруднительно. Ценно и радостно, когда люди знакомящие тебя с новым местом, влюблены в это место, в свою работу, и с воодушевлением, теплотой и заботой погружают тебя в новый мир. Это многого стоит, спасибо!
- ЕЕкатерина19 апреля 2024Была в туре "За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском" с 11 по 14 апреля 2024. Стоит оговориться, что я изначально не настраивалась смотреть северное сияние каждую ночь (в апреле уже слишком светло ночью) и гладить китов (весной косяки рыбы уже начинают покидать море и киты идут за ней). Целью моей было просто знакомство с краем. Хотелось потрогать океан. Смело можно заявлять, что цель достигнута. Впечатления незабываемые, очень хочется вернуться обратно летом. Природа впечатляет и поражает своей силой, красотой, богатством красок даже там, где, казалось бы, спектр не велик.
- ППалишева16 апреля 2024Всё замечательно. Менеджеры были на связи. Чудесный гид Максим возил нас в Териберку и по другим локациям. А также катал на лыжах. Спасибо ему за внимание, пунктуальность. Было приятно с ним общаться. Теперь пожелания. Хорошо бы иметь побольше разных вариантов на случай плохой погоды. Мы смогли выкрутиться, почти ничего не потеряли. Опять таки благодаря Максиму)) Но я читала, что не у всех получается. Успехов! Спасибо!
- ККатоликов16 апреля 2024Всё прошло без сучка и задоринки.
- ККатоликов16 апреля 2024Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!
- ДДарья10 апреля 2024Хотелось бы поблагодарить нашего гида — Руслана Тулупова. Это было наше первое путешествие с туристической компанией, до этого ездили сами. Остались невероятно счастливы! Нам повезло увидеть и Северное полярное сияние, и китов, и оленей с хасками. Очень насыщенная программа! Териберка нас просто поразила своей красотой. Также нам очень повезло с группой: все были доброжелательные, заинтересованные, веселые. Спасибо большое и Большой Стране, и отдельно Руслану! Грамотный гид, который и накормит, и повеселит, покатает на качелях и позаботится о том, чтобы всем было комфортно. Настоящий профессионал. Нам вообще не приходилось ни о чем думать, все до деталей уже было продумано за нас. Благодарю за этот потрясающий опыт!
- ННаталия8 апреля 2024Ребята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра и морозы… а со мной едут дети. Но, не так страшен черт как его малюют! Погода была нормальная, никто не замёрз! Да, балаклавы и очки пригодились, но в целом если бы их не было, никто бы не пострадал. Сам тур организован был отлично! Интересные места, замечательный гид Валентина, вкусная северная еда, море впечатлений и желание вернуться снова… и летом, и зимой! Спасибо!
- ААнна2 апреля 2024Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
- ИИрина2 апреля 2024Прекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дня. Гид Сергей и Валентина-выше всех похвал, видно, что люди любят свою работу и свой город. Обязательно продолжим путешествовать с компанией «Большая Страна».
- ААнна2 апреля 2024Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам) Невозможно не влюбиться в Кольский полуостров) потрясающие виды, ощущения и впечатления!
- ССветлана26 марта 2024Тур очень понравился, гид замечательный, Руслан внимательный и доброжелательный человек, с ним было очень интересно общаться, спасибо Вам за доставленные удовольствие и радость от данного тура.
- ЕЕлена22 марта 2024Были в туре с 15.03 по 17.03,понравилось, впечатлений море. В первый же вечер поймали северное сияние, Киты уплыли, поэтому надо ехать летом.
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.
- ААлександр17 марта 2024Все чётко организованно, отель хороший, гиды работают профессионально. Однозначно советую ехать. Взял доп морскую экскурсию посмотреть на китов, увидел, галочка выполнена. Предупрежу, что на корабль нужно по крутой лестнице забираться. Териберка суровая, но за этим и едешь. В следующий раз поеду за северным сиянием - в этот раз подвели облака, но не расстроился, будет повод вернуться)
- ННаталья17 марта 2024Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ДДарья9 марта 2024Впервые побывала на Кольском полуострове, получила массу впечатлений! Тур понравился, за три дня удалось посмотреть все самое интересное. Отдельно хочу отметить гибкий подход к пожеланиям туристов. Учитывая, что в первый день нам удалось поймать лишь немного северного сияния, во второй день у группы была возможность выбора: отправляться на новую «охоту» или возвращаться в гостиницу, если устали. Кто хотел ехать, того оперативно присоединили к другой группе, а мы решили отдохнуть. Кстати, взятый с собой в Териберку перекус не понадобился, так как там есть несколько ресторанов на разный кошелек, где можно было спокойно пообедать. Вероятно, рекомендация взять запас еды - это перестраховка, которая основывается на непредсказуемой дороге, которую внезапно может замести в любой момент, и туристы могут застрять в снежном плену. При этом все же организаторы следят за погодой и в случае ее ухудшения просто заменят поездку на другое направление. Так что много еды набирать с собой вряд ли так уж необходимо. В целом туром довольна, с удовольствием вернулась бы летом.
- ММаксим5 марта 2024Гиды хорошие, организовано всё на высоком уровне.
- ММаксим5 марта 2024Интересный тур, для начального знакомства с севером вполне подойдёт. Жаль, что с природными явлениями не совсем повезло увидеть, хотелось бы программу, которая меньше зависит от погодных условий.