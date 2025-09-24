Мои заказы

В гости к Анне Алексеевне - из Великого Новгорода в усадьбу «Моё уединение»
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Новгород: в гости к графине Анне Алексеевне
Узнайте историю жизни Анны Орловой, прогуляйтесь по её усадьбе и парку, насладитесь видами на Рюриково Городище и озеро Ильмень
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
От мальчика Онфима к Фёдору Стратилату
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
От мальчика Онфима к Фёдору Стратилату
Путешествие по Великому Новгороду раскроет тайны древнего города. Узнайте, как новгородцы жили, воевали и строили вольное государство
Начало: В Кремлёвском парке
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
4667 ₽ за всё до 10 чел.
Самостоятельный фотоквест «Летописцы»
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Квест
до 10 чел.
Фотоквест «Летописцы»
Прогулка по Великому Новгороду с фотокамерой в руках. Найдите старинные и современные объекты, составьте свою ленту времени и узнайте тайны города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Ночное приключение в Великом Новгороде: в объективе и без него
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Ночное приключение в Великом Новгороде
Познакомьтесь с вечерним Великим Новгородом, его историей и архитектурой. Пройдите по тихим улочкам и сделайте уникальные фотографии
Начало: У гостиницы «Россия»
26 сен в 20:00
27 сен в 20:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Романтика старинных улочек
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтика старинных улочек
Отправьтесь в путешествие по историческим улицам Великого Новгорода, открывая для себя уникальные памятники и погружаясь в атмосферу древности
Начало: На улице Розважа
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
4600 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Экскурсии 2025»

