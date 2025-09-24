Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Новгород: в гости к графине Анне Алексеевне
Узнайте историю жизни Анны Орловой, прогуляйтесь по её усадьбе и парку, насладитесь видами на Рюриково Городище и озеро Ильмень
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
От мальчика Онфима к Фёдору Стратилату
Путешествие по Великому Новгороду раскроет тайны древнего города. Узнайте, как новгородцы жили, воевали и строили вольное государство
Начало: В Кремлёвском парке
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
4667 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Фотоквест «Летописцы»
Прогулка по Великому Новгороду с фотокамерой в руках. Найдите старинные и современные объекты, составьте свою ленту времени и узнайте тайны города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ночное приключение в Великом Новгороде
Познакомьтесь с вечерним Великим Новгородом, его историей и архитектурой. Пройдите по тихим улочкам и сделайте уникальные фотографии
Начало: У гостиницы «Россия»
26 сен в 20:00
27 сен в 20:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтика старинных улочек
Отправьтесь в путешествие по историческим улицам Великого Новгорода, открывая для себя уникальные памятники и погружаясь в атмосферу древности
Начало: На улице Розважа
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
4600 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в сентябре 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3000 до 5500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Великом Новгороде на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 9 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь