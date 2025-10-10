Групповая
до 18 чел.
Первое знакомство с Великим Новгородом
Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города
Начало: Площадь Победы-Софийская
10 окт в 11:00
14 окт в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Жил был город: прогулка по Великому Новгороду
Прогуляйтесь по Великому Новгороду с историком и откройте для себя его тайны. Узнайте, как менялся город и быт его жителей на протяжении веков
Начало: У Новгородского кремля
Завтра в 08:00
10 окт в 08:30
6900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Погружение в историю Великого Новгорода: Кремль, Торговая сторона, купцы и князья. Узнайте об архитектуре и легендах в доступном формате
Начало: На Софийской площади
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
4400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Великий Новгород на пути из варяг в греки
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, узнайте о торговых связях и средневековой архитектуре на индивидуальной экскурсии
Начало: На Ярославовом дворище
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
5600 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Здравствуй, Великий Новгород: Путешествие в сердце истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места
Начало: У Кремля
11 окт в 11:00
12 окт в 11:00
934 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка вдоль Кремлёвской стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, пройдя вдоль его знаменитых Кремлёвских стен. Истории, легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: На Софийской площади
10 окт в 08:30
13 окт в 12:30
3990 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 16 чел.
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
Познакомиться с Новгородом духовным, торговым, купеческим (на групповой экскурсии)
Начало: Возле кремля
11 окт в 08:00
12 окт в 11:00
1334 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Новгородские были и небывальщины: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода с индивидуальной экскурсией по местам былинных героев. Узнайте историю Садко и Василия Буслаева
Начало: На территории кремля
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
5700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ночное приключение в Великом Новгороде
Познакомьтесь с вечерним Великим Новгородом, его историей и архитектурой. Пройдите по тихим улочкам и сделайте уникальные фотографии
Начало: У гостиницы «Россия»
10 окт в 20:00
11 окт в 20:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Готовы отправиться в путешествие во времени? Присоединяйтесь к иммерсивной прогулке в наушниках по Великому Новгороду и узнайте его тайны
Начало: У Ганзейского фонтана
Расписание: в среду и пятницу в 18:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00
10 окт в 18:00
11 окт в 17:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтика старинных улочек
Отправьтесь в путешествие по историческим улицам Великого Новгорода, открывая для себя уникальные памятники и погружаясь в атмосферу древности
Начало: На улице Розважа
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
4600 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в октябре 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 934 до 6900. Туристы уже оставили гидам 1581 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Великом Новгороде на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 1581 ⭐ отзыв, цены от 934₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь