Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 11 экскурсий в категории «Городские экскурсии» в Великом Новгороде, цены от 934 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Первое знакомство с Великим Новгородом
Пешая
1.5 часа
112 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Первое знакомство с Великим Новгородом
Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города
Начало: Площадь Победы-Софийская
10 окт в 11:00
14 окт в 11:00
1200 ₽ за человека
Жил-был город: прогулка по Великому Новгороду с историком
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Жил был город: прогулка по Великому Новгороду
Прогуляйтесь по Великому Новгороду с историком и откройте для себя его тайны. Узнайте, как менялся город и быт его жителей на протяжении веков
Начало: У Новгородского кремля
Завтра в 08:00
10 окт в 08:30
6900 ₽ за всё до 10 чел.
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Пешая
1.5 часа
486 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Погружение в историю Великого Новгорода: Кремль, Торговая сторона, купцы и князья. Узнайте об архитектуре и легендах в доступном формате
Начало: На Софийской площади
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
4400 ₽ за всё до 6 чел.
Великий Новгород на пути из варяг в греки
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Великий Новгород на пути из варяг в греки
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, узнайте о торговых связях и средневековой архитектуре на индивидуальной экскурсии
Начало: На Ярославовом дворище
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
5600 ₽ за всё до 7 чел.
Здравствуй, Великий Новгород
Пешая
1.5 часа
616 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Здравствуй, Великий Новгород: Путешествие в сердце истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места
Начало: У Кремля
11 окт в 11:00
12 окт в 11:00
934 ₽ за человека
Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
Пешая
2 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка вдоль Кремлёвской стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, пройдя вдоль его знаменитых Кремлёвских стен. Истории, легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: На Софийской площади
10 окт в 08:30
13 окт в 12:30
3990 ₽ за всё до 10 чел.
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
Пешая
2 часа
184 отзыва
Групповая
до 16 чел.
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
Познакомиться с Новгородом духовным, торговым, купеческим (на групповой экскурсии)
Начало: Возле кремля
11 окт в 08:00
12 окт в 11:00
1334 ₽ за человека
Новгородские были и небывальщины
Пешая
1.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Новгородские были и небывальщины: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода с индивидуальной экскурсией по местам былинных героев. Узнайте историю Садко и Василия Буслаева
Начало: На территории кремля
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
5700 ₽ за всё до 10 чел.
Ночное приключение в Великом Новгороде: в объективе и без него
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Ночное приключение в Великом Новгороде
Познакомьтесь с вечерним Великим Новгородом, его историей и архитектурой. Пройдите по тихим улочкам и сделайте уникальные фотографии
Начало: У гостиницы «Россия»
10 окт в 20:00
11 окт в 20:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Пешая
1.5 часа
39 отзывов
Групповая
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Готовы отправиться в путешествие во времени? Присоединяйтесь к иммерсивной прогулке в наушниках по Великому Новгороду и узнайте его тайны
Начало: У Ганзейского фонтана
Расписание: в среду и пятницу в 18:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00
10 окт в 18:00
11 окт в 17:00
1400 ₽ за человека
Романтика старинных улочек
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтика старинных улочек
Отправьтесь в путешествие по историческим улицам Великого Новгорода, открывая для себя уникальные памятники и погружаясь в атмосферу древности
Начало: На улице Розважа
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
4600 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Первое знакомство с Великим Новгородом
  2. Жил-был город: прогулка по Великому Новгороду с историком
  3. Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
  4. Великий Новгород на пути из варяг в греки
  5. Здравствуй, Великий Новгород
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Софийский собор
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Самое главное
  6. Грановитая палата
  7. Кремль
  8. Витославлицы
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Путевой дворец
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в октябре 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 934 до 6900. Туристы уже оставили гидам 1581 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Великом Новгороде на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 1581 ⭐ отзыв, цены от 934₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь