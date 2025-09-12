Водная прогулка
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в тайны Абрау-Дюрсо: медитация с видом на море, прогулка по озеру и история виноградаря
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
14 сен в 08:30
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Новороссийск, я люблю тебя! Экскурсия и мастер-класс
Погрузитесь в удивительный мир Новороссийска: от исторических рассказов до создания собственного произведения искусства
Начало: У мемориала «Малая земля»
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
6900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретные места Большого Геленджика
Автопутешествие по культовым местам Геленджика: древние мегалиты, экопоселение и живописная лагуна. Погрузитесь в атмосферу и историю региона
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Завтра в 08:30
14 сен в 08:30
9900 ₽ за всё до 4 чел.
