Еще несколько необычных экскурсий в Новороссийске

Что вас ожидает

Новый формат

Представьте, что на новую постановку позвали только лишь вас. В течение часа вы будете с городом наедине: стереонаушники приглушат звуки автомобилей и голоса прохожих, и на первый план выйдут 12 героев Новороссийска. Профессиональный диктор и актеры расскажут о судьбах известных жителей, приоткроют истории 📖 достопримечательностей 🏛️ и сыграют для вас настоящий музыкальный аудиоспектакль.

Следами былых времен

Гид-проводник встретит вас на улице Советов в историческом центре города. Он расскажет о правилах экскурсии 🧭 и научит пользоваться оборудованием. Следуя за ним и голосом диктора, вы пройдете мимо знаковых памятников. С вами охотно побеседуют прошлые владельцы особняков, губернатор Волков, «Дарующая воду» и крейсер «Михаил Кутузов». Вы узнаете, как развивался и менялся город 🏙️ на протяжении прошлого столетия и прочувствуете его особенную атмосферу.

Кому подойдет экскурсия

Формат аудиоспектакля подходит как любителям компании, так и убежденным интровертам, как приезжим, так и местным жителям. Вы можете прийти самостоятельно или с друзьями, родителями или второй половинкой — интересно будет всем!

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится, но возьмите с собой монетку (любую).