Еще несколько необычных экскурсий в Новороссийске

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100 лет Новороссийска — аудиоспектакль

Не спеша прогуляться по главной улице города и услышать 12 историй о памятниках и жителях

Любовь
Любовь – представитель из Новороссийска
Считается, что стены все слышат.

Но говорят ли? У нас — да! Не гид, но сам город 🏙️ откроет свою историю 📖.

Голосами актеров заговорят с вами старинные особняки, монументы и даже «Михаил Кутузов».

Вы насладитесь прогулкой и перенесетесь в прошлое, знакомясь с судьбой Новороссийска.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 700 ₽ за человека

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100 лет Новороссийска — аудиоспектакль
100 лет Новороссийска — аудиоспектакль

Что вас ожидает

Новый формат
Представьте, что на новую постановку позвали только лишь вас. В течение часа вы будете с городом наедине: стереонаушники приглушат звуки автомобилей и голоса прохожих, и на первый план выйдут 12 героев Новороссийска. Профессиональный диктор и актеры расскажут о судьбах известных жителей, приоткроют истории 📖 достопримечательностей 🏛️ и сыграют для вас настоящий музыкальный аудиоспектакль.

Следами былых времен
Гид-проводник встретит вас на улице Советов в историческом центре города. Он расскажет о правилах экскурсии 🧭 и научит пользоваться оборудованием. Следуя за ним и голосом диктора, вы пройдете мимо знаковых памятников. С вами охотно побеседуют прошлые владельцы особняков, губернатор Волков, «Дарующая воду» и крейсер «Михаил Кутузов». Вы узнаете, как развивался и менялся город 🏙️ на протяжении прошлого столетия и прочувствуете его особенную атмосферу.

Кому подойдет экскурсия

Формат аудиоспектакля подходит как любителям компании, так и убежденным интровертам, как приезжим, так и местным жителям. Вы можете прийти самостоятельно или с друзьями, родителями или второй половинкой — интересно будет всем!

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится, но возьмите с собой монетку (любую).

Начало и место завершения
🚩 на пересечении улиц Новороссийская республика и Советов
100 лет Новороссийска — аудиоспектакль
100 лет Новороссийска — аудиоспектакль
100 лет Новороссийска — аудиоспектакль
100 лет Новороссийска — аудиоспектакль
100 лет Новороссийска — аудиоспектакль

Экскурсия проводится в субботу в 16:30, в воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Любовь
Любовь
Меня зовут Любовь. Я работаю с командой открытых креативных ребят, которые создали этот проект, посвященный любви к родному городу и его жителям! Наши аудиопрогулки сочетают в себе элементы спектакля и экскурсии и никого не оставляют равнодушным.
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