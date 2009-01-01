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Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.

Александр Б.
Александр Б. – Гид из Новороссийска
«Атамань» — это музей 🖼 под открытым небом, где все экспонаты не только можно, но и нужно трогать руками.

Он находится в Темрюкском районе Краснодарского края и рассказывает о быте казаков и истории 📖 кубанской земли.

В этом регионе не так много подобных проектов, поэтому местные власти крепко держатся за «Атамань» как за один из самых надежных способов привлечь туристов.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.

Что вы увидите

  • Все экспонаты не только можно
  • но и нужно потрогать. Кто проголодается
  • голодным не останется. Борща и сала хватит всем. На территории есть кафе с различной кухней. Да и в хижину винодела иногда бывает очередь страждущих… Но чарку нальют всем желающим. Так же мы сможем увидеть изделия местного промысла. Понравившуюся продукцию и сувениры можно будет купить. 130 километров от Новороссийска через станицы
  • поля
  • виноградники и сады.
Этнокомплекс появился в 2009 г. на в районе Лысой горы ⛰️ — здесь в 18 веке высадились первые казаки-переселенцы. Как раз отсюда есть пошла земля кубанская. Это основа основ, точка отсчета, нулевой километр и прочее в том же духе.
С тех пор с весны по осень в музей 🖼 приезжают десятки тысяч туристов для того, чтобы лучше узнать, как раньше жили казаки. Стоит отметить, что, судя по «Атамани», жили они замечательно. Комплекс находится на берегу залива, к морю уходят четыре улицы. По территории рассыпаны подворья, причем каждое из них — со своим смыслом. Вот вам дом кузнеца, вот дом хлебопека, вот типично казацкий и так далее.
Экспозиция
Пешком обходить «Атамань» утомительно — музей занимает площадь в 20 га. А ведь здесь есть на что посмотреть: сторожевые вышки, рынок, мост, колодцы, харчевни, церковь ⛪, трактир, школа и многое другое. Фактически это живая станица, которая, правда, работает по расписанию — с мая до октября.
О каждом объекте экскурсоводы могут рассказывать часами. Все предметы быта, представленные в «Атамани», создатели музея собирали по Краснодарскому краю. Здесь нет ни одного муляжа, ни одной подделки! Посуда, кружева, вышивка, фотографии 📸, образа, сундуки, люльки, инструменты, брички — все эти вещи хранились в семьях казаков.
Периодически в «Атамани» проводятся большие праздники — фестивали и тематические выставки. Можно попасть на казачью свадьбу. Близким другом жениха или невесты вы не станете, но вас радушно встретят в качестве дорогого гостя. Каждый такой праздник заканчивается байками — невероятными историями, достойными фантазии барона Мюнхгаузена.
Также гости могут научиться верховой езде, узнать секреты изготовления хлеба, попробовать себя в роли кузнеца. В школе можно посидеть за старой партой и постараться что-нибудь написать гусиным пером на маленькой дощечке.
Для детей в «Атамани» работает специальная площадка, где выступают фольклорные ансамбли и проводятся традиционные казачьи обряды. Пока дети заняты, взрослые исследуют трактиры и харчевни с романтическими названиями «Успеночка», «Цибулька», «Вареничная», «Рыбацкий стан». Есть хата винодела — сюда постоянно выстраивается очередь страждущих.
Что входит
  • транспорт. Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается вход в станицу Атамань. Взрослый билет 500р. Детский 7-14 лет 250р. Дети до 7 лет бесплатно.
  • Экскурсовод по комплексу взрослый 200р. Детский 100р.
Начало
🚩 Мы заберем вас возле отеля
Место завершения
🏁 Новороссийск
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.
Атамань - казачья станица на берегу Таманского залива.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Б.
Александр Б.
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