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Дольмены. Курганы и водопады. Экскурсия на речку Пшада и Жане.

Александр Б.
Александр Б. – Гид из Новороссийска
Дольмены.

Курганы и водопады.

Экскурсия на речку Пшада и Жане.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Дольмены. Курганы и водопады. Экскурсия на речку Пшада и Жане.
Дольмены. Курганы и водопады. Экскурсия на речку Пшада и Жане.

Что вы увидите

  • Дольмены. Водопады. Долина 1000 курганов. Речки. Леса. Горы. Изделия народных промыслов.
Древность. Тысячилетия. Мегалиты. Это все имеет название. И имя ему - Дольмены. И мы тепепь имеем возможность не только все это увидеть собственными глазами, но и потрогать. Наш путь лежит в долину реки Пшада. Река Пшада протекает в районе Геленджика, а в различных ее областях расположены загадочные дольмены. Их точный возраст неизвестен. Ученые предполагают, что построены пшадские дольмены были во 2-4 тысячелетии до н. э. До 50-х годов прошлого века они не вызывали широкого интереса ни у путешественников, ни у исследователей. Многие дольмены Пшада полуразрушены, но большинство из них теперь охраняются государством.
Считается, что некоторые дольмены могут восстанавливать силы или даже отвечать на вопросы. Поэтому к ним совершают паломничество люди, верящие в сверхъестественное.
Путь к дольменам лежит через фермерско-крестьянское хозяйство. Нам предложат чай на травах, мед. Различные сувениры 🎁. Есть кафе.
После осмотра этих дольменов мы переедем в сам поселок Пшада и на окраине посетим еще одну группу дольменов.
Поргулявшись по лесу 🌲 перезжаем в поселок Возрождение, на речку Жане. Река Жане берет начало на горе Казачья, истоком является хребет Коцехур.
Через три с половиной километра увидите второй водопад " Изумрудный" или "Чаша любви", где Вы можете искупаться после длительного пути к водопаду.
Богата речка и останками окаменевших морских животных, обитавших миллионы лет назад в мелководном море 🌊 Тетис. Почти все палеонтологические экспонаты, хранящиеся в музее Геленджика, были найдены по берегам Жане и ее притоков. Но еще примечательнее долина реки археологическими памятниками. В течение многих тысячелетий она была густо заселена различными племенами. Об этом нам говорят и дольмены, и остатки от мест поселений, и погребальные курганы высотой от 1 до 3 м, часто образующие сплошные могильные поля. По маршруту к дольменам и водопадам вам будут встречаться сувенирные палатки. А также вы можете попробовать местный мед, вино 🍷 и покушать шашлыка. Мыло, которое варят прям тут. Мыловары расскажут как и из чего они его делают.
Что входит
  • Транспортное обслуживание. Услуги гида.
Что не входит
  • Оплата за вход на территорию Пшадского хозяйства и долину Жане.
Начало
🚩 Мы заберем вас возле отеля или где договоримся
Место завершения
🏁 г.Новороссийск
Дольмены. Курганы и водопады. Экскурсия на речку Пшада и Жане.
Дольмены. Курганы и водопады. Экскурсия на речку Пшада и Жане.
Дольмены. Курганы и водопады. Экскурсия на речку Пшада и Жане.
Дольмены. Курганы и водопады. Экскурсия на речку Пшада и Жане.
Дольмены. Курганы и водопады. Экскурсия на речку Пшада и Жане.

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  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Б.
Александр Б.
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