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Грязевый вулкан Шуго

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1 отзыв
Александр Б.
Александр Б. – Гид из Новороссийска
Помните, как в сказке про Конька-Горбунка старый царь захотел искупаться в горячем молоке и стать молодым и красивым? У царя тогда ничего не вышло.

А вот у гостей и жителей Краснодарского края есть замечательная возможность прыгнуть в волшебную ванну и вынырнуть из нее молодым, красивым и здоровым! Я говорю о лечебных грязях Краснодарского края.
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Грязевый вулкан Шуго
Грязевый вулкан Шуго

Что вы увидите

  • Грязевый вулкан Шуго. Лошадиная ферма.
На Кубани грязевых источников несколько. Но самый необычный, полезный и красивый — это грязевой вулкан Шуго. Уникальный памятник природы — грязевой вулкан Шуго, один из крупнейших действующих грязевых вулканов в Краснодарском крае. Вулкан находится в сорока пяти километрах от Темрюка, в районе станицы Варениковская Крымского района. В отличие от других грязевых вулканов Таманского региона, расположенных ближе к побережью, здесь практически всегда меньше туристов, что позволяет отдыхать более свободно и максимально наслаждаться дикой природой и целебными факторами вулкана, к тому же, грязь тут не разбаляют водой, как это часто происходит на других вулканах Тамани. Грязь Шуго по своему составу и своим свойствам практически идентична грязи из других вулканов региона, но всё же считается одной из самых полезных.
Особенно полезна серая глинистая лечебная грязь для людей с проблемами кожи и суставов. Вулкан Шуго – самоочищающийся. То есть это не просто ванны с привезенной не понять когда грязью, которую неизвестно когда меняют. Здесь грязь чистая. Но даже если у вас нет проблем со здоровьем, вы тоже почувствуете волшебный эффект этой грязи. Кожа становится нежной и гладкой, энергия бьет через край. На территории – горки, ванны, туалеты и душевые кабинки с теплой водой. Большой бассейн с поручнями и ограждениями. Душ Шарко. Так же можно продегустировать варенья и выпить 🍹 чай заваренные на травах. Ну и перекусить в недорогом, но очень уютном кафе с хорошей кухней. В общем там очень весело! В грязи барахтаешься как поросенок. Утонуть невозможно, грязь выталкивает на поверхность. И обязательно нужно скатиться с горки! Обратно можно ехать на машине, а можно на лошадках вернуться до фермы и уже там пересесть в автомобиль.
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘. Мы приедем за вами в отель 🏨 или заранее обусловленное место. Дополнительно оплачивается вход на территорию вулкана. Взрослый 350 рублей. Дети до 5 лет бесплатно.
Катание на лошадях 1000р с человека.
Что входит
  • Транспрт. Услуги гида.
Что не входит
  • Катание на лошадях 1000р
  • Вход на территорию грязевого вулкана. Душевые кабинки. 350р взрослый билет
Начало
🚩 Новороссийк, по договоренности
Место завершения
🏁 Новороссийск, по договоренности
Грязевый вулкан Шуго
Грязевый вулкан Шуго
Грязевый вулкан Шуго
Грязевый вулкан Шуго
Грязевый вулкан Шуго
Грязевый вулкан Шуго
Грязевый вулкан Шуго
Грязевый вулкан Шуго
Грязевый вулкан Шуго
Грязевый вулкан Шуго
Грязевый вулкан Шуго
Грязевый вулкан Шуго

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр Б.
Александр Б.
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