На Кубани грязевых источников несколько. Но самый необычный, полезный и красивый — это грязевой вулкан Шуго. Уникальный памятник природы — грязевой вулкан Шуго, один из крупнейших действующих грязевых вулканов в Краснодарском крае. Вулкан находится в сорока пяти километрах от Темрюка, в районе станицы Варениковская Крымского района. В отличие от других грязевых вулканов Таманского региона, расположенных ближе к побережью, здесь практически всегда меньше туристов, что позволяет отдыхать более свободно и максимально наслаждаться дикой природой и целебными факторами вулкана, к тому же, грязь тут не разбаляют водой, как это часто происходит на других вулканах Тамани. Грязь Шуго по своему составу и своим свойствам практически идентична грязи из других вулканов региона, но всё же считается одной из самых полезных.

Особенно полезна серая глинистая лечебная грязь для людей с проблемами кожи и суставов. Вулкан Шуго – самоочищающийся. То есть это не просто ванны с привезенной не понять когда грязью, которую неизвестно когда меняют. Здесь грязь чистая. Но даже если у вас нет проблем со здоровьем, вы тоже почувствуете волшебный эффект этой грязи. Кожа становится нежной и гладкой, энергия бьет через край. На территории – горки, ванны, туалеты и душевые кабинки с теплой водой. Большой бассейн с поручнями и ограждениями. Душ Шарко. Так же можно продегустировать варенья и выпить 🍹 чай заваренные на травах. Ну и перекусить в недорогом, но очень уютном кафе с хорошей кухней. В общем там очень весело! В грязи барахтаешься как поросенок. Утонуть невозможно, грязь выталкивает на поверхность. И обязательно нужно скатиться с горки! Обратно можно ехать на машине, а можно на лошадках вернуться до фермы и уже там пересесть в автомобиль.

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘. Мы приедем за вами в отель 🏨 или заранее обусловленное место. Дополнительно оплачивается вход на территорию вулкана. Взрослый 350 рублей. Дети до 5 лет бесплатно.

Катание на лошадях 1000р с человека.