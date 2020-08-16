1 отзыв оставили туристы

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Из Новороссийска — в Крым!

Крымский мост, Керчь, древний город Пантикапей и Аджимушкайские каменоломни

5
1 отзыв
Александр
Александр – Гид из Новороссийска
Приглашаю вас в познавательное путешествие на весь день.

В Крым мы попадем, проехав по грандиозному мосту через пролив, поговорим о его строительстве и о жизни полуострова сегодня.

В Керчи, одном из старейших городов мира, вы погрузитесь в историю 📖 античного Пантикапея, рассмотрите византийскую церковь ⛪ и побываете в героических каменоломнях.
Задать вопросОбычно отвечает за 57 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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Из Новороссийска — в Крым!
Из Новороссийска — в Крым!

Что вас ожидает

Красивый и удобный путь в Крым
Из Новороссийска, мимо Анапы, мы отправимся на полуостров по новому мосту через Керченский пролив. Автодорожную часть открыли в мае 2018 года, поезда ездят с 2019 года. Сегодня здесь непрерывный поток грузового и пассажирского транспорта. Сколько сил и средств отдала Россия на строительство моста? Я расскажу об этом подробнее, а вы готовьте фотоаппараты — по пути открываются захватывающие виды.

Руины древнегреческого Пантикапея
Керчь первой из крымских городов встречает путешественников. Здесь мы окажемся в Античности, когда греческие колонисты основали на этом месте город 🏙️ Пантикапей, столицу Боспорского царства. Исследуя руины на склонах горы ⛰️ Митридат, вы узнаете, как Пантикапей развивался, как вошел в состав Византии, как подчинился генуэзцам и Османской империи. В моих рассказах перед вами оживут храм Аполлона, царский дворец, театр и жилые кварталы. А еще приготовьтесь преодолеть 423 ступени Митридатской лестницы — чтобы полюбоваться панорамой Керченской бухты.

Героическая Керчь: Аджимушкайские каменоломни
У подножия горы Митридат, в центре Керчи, я покажу вам нарядную церковь ⛪ Иоанна Предтечи — образец византийского зодчества — и расскажу о её архитектурном «слоеном пироге». В финальной части путешествия вы, конечно, посетите Аджимушкайские каменоломни. Еще в древности здесь добывали известняк, но мы поговорим о другом — о трагедии и героической обороне каменоломен во время Великой Отечественной войны. Вы рассмотрите Мемориал и экспонаты, найденные при раскопках.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Я заберу вас в отеле в Новороссийске и привезу обратно
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: Пантикапей — 50 руб. с человека, Аджимушкайские каменоломни — 400 руб. с человека
Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания в Новороссийске
Из Новороссийска — в Крым!
Из Новороссийска — в Крым!
Из Новороссийска — в Крым!
Из Новороссийска — в Крым!
Из Новороссийска — в Крым!
Из Новороссийска — в Крым!
Из Новороссийска — в Крым!
Из Новороссийска — в Крым!
Из Новороссийска — в Крым!
Из Новороссийска — в Крым!
Из Новороссийска — в Крым!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Александр. Я провожу экскурсии более 5 лет. С радостью покажу вам самые интересные места Краснодарского края и расскажу о них любопытные факты. До скорой встречи!
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1 отзыв оставили туристы

16 августа 2020
Экскурсия понравилась!!! Читал предыдущий негативный отзыв и не согласен с ним! В своих поездках я регулярно пользуюсь услугами частных гидов, они очень разные! И я считаю, большим плюсом, что Александр не перегружал нас историей Пантикапея, греческих черноморских колоний и др., НО он приятный собеседник для взрослых и (главное!) детей, которые очень внимательно его слушали и были очень довольны. Плюс внимание и его знания различных бытовых аспектов, что в дальней поездке очень важно. Мы остались довольны! Рекомендую!!!

Александр проводит ещё 5 экскурсий

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