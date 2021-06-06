На лавандовые поля Алуштинского эфиромасличного совхоза

В программу экскурсии 🧭 входит: поездка в горы ⛰️ на плантацию, дегустации крымских чаёв, лавандовых сиропов и варенья из лепестков роз, знакомство с продукцией завода, сбор лаванды на полях (для себя, по желанию) и прогулка 👣. Вдохните ароматы Крыма!

Алушта — один из лучших курортов на полуострове 🏝️

Затем мы отправимся в Алушту. Это небольшой город 🏙️ на южном берегу Крыма. Расположен между горами Чатырдаг, Кастель, Демерджи и Бабуган. Здесь очень мягкий климат, всегда тёплые и солнечные дни и чистейших воздух. В Алуште мы увидим Храм всех Крымских Святых и иконы Святого Феодора Стратилата, построен он в 1842 году по указанию графа М. С. Воронцова по проекту архитектора Г. И. Торичелли. Настоятель храма — митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Это прекрасное и историческое место интересно как для верующих, так и для ценителей архитектурного искусства. Переезд в с. Малореченское (26 км).

Скальный хаос Тузлух

Прозванный в народе Сырными скалами — уникальная и весьма живописная достопримечательность Крыма. Такой форме скальный комплекс обязан особой породе, из которой сложен — кварцитовому песчанику. Сильный штормовой ветер и волны солёного моря 🌊 старательно высекали из податливого песчаника многочисленные углубления причудливых форм. Это место популярно у туристов, благодаря фотографиям на фоне этой достопримечательности 🏛️.

Храм-маяк Николая Чудотворца

Является самым высоким храмом в Крыму (60 м). На всех четырёх фасадах храма в форму огромного креста вписаны изображения святых. Высота каждого панно 15 м, а площадь 60 м² Восточную часть храма украшает изображение Святителя Николая, а остальные три части фасада украшены изображениями Богоматери: Афонской Божьей Матери, «Знамение» и Покрова Богородицы. В оформлении использованы корабельные якоря и якорные цепи. Храм может играть роль маяка. Под главным крестом храма, внутри позолоченного шара, который символизирует планету Земля, установлен маячный фонарь.