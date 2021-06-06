Крым: Лавандовые поля, Сырные скалы и Храм-Маяк

Россия-Тур
Россия-Тур – Гид из Новороссийска
Вы вдохнёте пьянящий аромат лаванды и почувствуете всю красоту щедрой Крымской земли.

Прогуляетесь 👣 по солнечной и лучезарной Алуште, посетите уникальные «Сырные скалы» — любимую фотолокацию туристов, и осмотрите Храм Святителя Николая Мирликийского — единственное в своём роде сооружение, которое выполняет функции обычной церкви и морского маяка.
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Экскурсия

2 500 ₽ за человека

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при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Крым: Лавандовые поля, Сырные скалы и Храм-Маяк
Крым: Лавандовые поля, Сырные скалы и Храм-Маяк

Что вы увидите 🤩

  • Лавандовые поля Алуштинского эфиро-масляничного совхоза
  • Храм всех Крымских Святых и Святого Феодора Стратилата
  • Малореченское
  • Скальный хаос Тузлух (Сырные скалы)
  • Храм-Маяк Николая Чудотворца
На лавандовые поля Алуштинского эфиромасличного совхоза
В программу экскурсии 🧭 входит: поездка в горы ⛰️ на плантацию, дегустации крымских чаёв, лавандовых сиропов и варенья из лепестков роз, знакомство с продукцией завода, сбор лаванды на полях (для себя, по желанию) и прогулка 👣. Вдохните ароматы Крыма!
Алушта — один из лучших курортов на полуострове 🏝️
Затем мы отправимся в Алушту. Это небольшой город 🏙️ на южном берегу Крыма. Расположен между горами Чатырдаг, Кастель, Демерджи и Бабуган. Здесь очень мягкий климат, всегда тёплые и солнечные дни и чистейших воздух. В Алуште мы увидим Храм всех Крымских Святых и иконы Святого Феодора Стратилата, построен он в 1842 году по указанию графа М. С. Воронцова по проекту архитектора Г. И. Торичелли. Настоятель храма — митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Это прекрасное и историческое место интересно как для верующих, так и для ценителей архитектурного искусства. Переезд в с. Малореченское (26 км).
Скальный хаос Тузлух
Прозванный в народе Сырными скалами — уникальная и весьма живописная достопримечательность Крыма. Такой форме скальный комплекс обязан особой породе, из которой сложен — кварцитовому песчанику. Сильный штормовой ветер и волны солёного моря 🌊 старательно высекали из податливого песчаника многочисленные углубления причудливых форм. Это место популярно у туристов, благодаря фотографиям на фоне этой достопримечательности 🏛️.
Храм-маяк Николая Чудотворца
Является самым высоким храмом в Крыму (60 м). На всех четырёх фасадах храма в форму огромного креста вписаны изображения святых. Высота каждого панно 15 м, а площадь 60 м² Восточную часть храма украшает изображение Святителя Николая, а остальные три части фасада украшены изображениями Богоматери: Афонской Божьей Матери, «Знамение» и Покрова Богородицы. В оформлении использованы корабельные якоря и якорные цепи. Храм может играть роль маяка. Под главным крестом храма, внутри позолоченного шара, который символизирует планету Земля, установлен маячный фонарь.
🚩 Начало и место завершения: г. Новороссийск, ул. Мира, 1
 Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Путевое сопровождение на маршруте
  • Страховка.
 Что не входит
  • Экскурсия на Лавандовые поля — 800/400 руб. взр. /дет. (до 6 лет бесплатно).
Крым: Лавандовые поля, Сырные скалы и Храм-Маяк
Крым: Лавандовые поля, Сырные скалы и Храм-Маяк
Крым: Лавандовые поля, Сырные скалы и Храм-Маяк
Крым: Лавандовые поля, Сырные скалы и Храм-Маяк
Время проведения: ТУР НЕ ПРОВОДИТСЯ
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Россия-Тур
Россия-Тур
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