Заснеженные Лагонаки — Релакс в термальных источниках

Россия-Тур
Россия-Тур – Гид из Новороссийска
Первозданная красота, захватывающие дух пейзажи будут сопровождать путешественника на протяжении всего пути.

Вы посетите сумрачную и загадочную Большую Азишскую пещеру — настоящее чудо природы.

Займётесь зимними забавами и искупаетесь в бассейнах под открытым небом с горячей минеральной водой.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 18 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 600 ₽ за человека

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Заснеженные Лагонаки — Релакс в термальных источниках
Заснеженные Лагонаки — Релакс в термальных источниках

Что вы увидите

  • Большая Азишская пещера
  • Термальные источники п. Тульский
Большая Азишская пещера
Входит в пятерку самых больших пещер Европы. Возраст более 2-х млн лет. Длина пещеры 690 метров. Обладает целебными свойствами (ионизированный воздух). Каменные цветы растут в темноте и любоваться этим можно только внутри. Вы узнаете что такое пещерное молоко и что такое каменный лед. Узнать это можно, спустившись в огромный каменный цветок Большой Азишской пещеры. В провал ведёт надежная лестница. Внутри находятся залы с оборудованными освещенными дорожками, колоннады, натеки и множество удивительных фигур. Есть даже Будда, Баба Яга и Апостолы. Здесь невыразимо красиво 🤩.
Затем мы прогуляемся по живописному сказочному лесу 🌲 к смотровой площадке, а потом — катание на санках, на банане, игра в снежки и много других зимних забав.
Термальные источники п. Тульский
Купание в бассейнах под открытым небом с горячей минеральной водой.
Термальные минеральные источники находятся в предгорьях Майкопского района. Эту воду называют «кремниевой»: она положительно влияет на опорно-двигательный аппарат и обмен веществ.
Что входит
  • Проезд автобусом
  • Экскурсионное обслуживание и сопровождение
  • Страховка на т/с.
Что не входит
  • Азишская пещера — 500/250 руб. взр. /дет.
  • Термальные источники — 350/200 руб. взр. /дет.
  • Аренда инвентаря.
Начало и место завершения
🚩 г. Новороссийск, ул. Мира, 1
Заснеженные Лагонаки — Релакс в термальных источниках
Заснеженные Лагонаки — Релакс в термальных источниках
Заснеженные Лагонаки — Релакс в термальных источниках
Заснеженные Лагонаки — Релакс в термальных источниках

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Россия-Тур
Россия-Тур
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