Большая Азишская пещера

Входит в пятерку самых больших пещер Европы. Возраст более 2-х млн лет. Длина пещеры 690 метров. Обладает целебными свойствами (ионизированный воздух). Каменные цветы растут в темноте и любоваться этим можно только внутри. Вы узнаете что такое пещерное молоко и что такое каменный лед. Узнать это можно, спустившись в огромный каменный цветок Большой Азишской пещеры. В провал ведёт надежная лестница. Внутри находятся залы с оборудованными освещенными дорожками, колоннады, натеки и множество удивительных фигур. Есть даже Будда, Баба Яга и Апостолы. Здесь невыразимо красиво 🤩.

Затем мы прогуляемся по живописному сказочному лесу 🌲 к смотровой площадке, а потом — катание на санках, на банане, игра в снежки и много других зимних забав.

Термальные источники п. Тульский

Купание в бассейнах под открытым небом с горячей минеральной водой.

Термальные минеральные источники находятся в предгорьях Майкопского района. Эту воду называют «кремниевой»: она положительно влияет на опорно-двигательный аппарат и обмен веществ.