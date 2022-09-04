Возможно участие с детьми от 7 лет.
Маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме.
Все переезды проходят на комфортабельном арендованном транспорте. Заброска из Южно-Сахалинска на мыс Кузнецова/Крильон и обратно осуществляется на специально подготовленных высокопроходимых джипах.
В путешествии вам понадобятся: головной убор от солнца, спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и водоотталкивающей пропиткой, сменная обувь, полотенце, солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц, небольшой рюкзак для прогулок, куда вы сможете положить воду, фотоаппарат и другие необходимые вещи, тёплая кофта или свитер, ветро- и влагозащитная куртка, средства от комаров, х/б перчатки, аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены.