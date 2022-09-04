Осенняя палитра острова Сахалин

Побывать в отдалённых уголках, попробовать устриц и насладиться морскими пейзажами

Каждый день вас ждут новые интересные локации, вы посетите почти все стороны острова.

Отведаете дальневосточную кухню и деликатесы, поохотитесь за устрицами, прокатитесь по побережью Охотского моря на джипах.

Будете много гулять в окружении невероятных видов, дышать солёным воздухом, рассматривать каменные арки и кекуры — творения ветра и волн.

Загадаете желание в месте силы и познакомитесь с животным миром — увидите нерп, сивучей и даже бурого мишку. Путешествие запомнится яркими красками, эмоциями и впечатлениями.
Осенняя палитра острова Сахалин
Осенняя палитра острова Сахалин
Осенняя палитра острова Сахалин
Осенняя палитра острова Сахалин
Осенняя палитра острова Сахалин
Осенняя палитра острова Сахалин
Осенняя палитра острова Сахалин
Ближайшие даты:
2
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме.
Все переезды проходят на комфортабельном арендованном транспорте. Заброска из Южно-Сахалинска на мыс Кузнецова/Крильон и обратно осуществляется на специально подготовленных высокопроходимых джипах.
В путешествии вам понадобятся: головной убор от солнца, спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и водоотталкивающей пропиткой, сменная обувь, полотенце, солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц, небольшой рюкзак для прогулок, куда вы сможете положить воду, фотоаппарат и другие необходимые вещи, тёплая кофта или свитер, ветро- и влагозащитная куртка, средства от комаров, х/б перчатки, аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту города Южно-Сахалинск в 09:30. Вас встретят у выхода из аэропорта
Завершение: Южно-Сахалинск, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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