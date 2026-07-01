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Групповая
до 18 чел.
Инкерман: древний монастырь, крепость Каламита, завод «INKERMAN»
Начало: Пл. Нахимова 4. Доска Почета. Голубой зонт
«Крепость Каламита- форпост исчезнувшего княжества Феодоро»
Расписание: ежедневно в 13 часов
1500 ₽ за человека
-
5%
Групповая
до 17 чел.
Инкерман: крепость и монастырь
Начало: Россия, Севастополь, улица Ленина
«отсюда начинается подъем к Каламитской крепости»
Расписание: Ежедневно в 13:00.
1520 ₽
1600 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Инкерман - Крепость и дегутация
Начало: Пл. Нахимова
«Крепость Каламита, и вид на бухту»
Расписание: Каждый день в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Музей Крепость»
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