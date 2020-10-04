2 отзыва оставили туристы

Хроники и имена двух войн
«Помпея сохранилась куда лучше Севастополя. В какую сторону ни глянь, всюду развалины, одни только развалины!» Таким увидел Севастополь Марк Твен в 1867 году, через одиннадцать лет после окончания Крымской войны. В 20 веке кровопролитная Великая Отечественная второй раз стерла Севастополь с лица земли. Я расскажу о трагических днях и героической обороне города в двух войнах, о знаменитых и неизвестных участниках сражений. Например, вы узнаете о Даше Севастопольской и ее английской коллеге Флоренс Найтингейл, военном инженере Тотлебене и матросе Кошке.
Памятные места города
Вы изучите переживший войну 4-ый бастион, описанный Львом Толстым в «Севастопольских рассказах». На Графской пристани и площади Нахимова услышите необычные истории 📖 о памятнике затопленным кораблям и адмирале Нахимове. Из исторического центра мы отправимся на Сапун-Гору и Малахов курган — место героических сражений и в Крымскую, и в Великую Отечественную. Здесь я расскажу и покажу, как на Севастополь шли танки Манштейна, как проходила оборона и случилось освобождение города в 1944 году.