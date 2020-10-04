2 отзыва оставили туристы

В Крыму я была в первый раз, муж бывал часто и просто влюблён в ЮБК. Поэтому нужно было "убить" двух зайцев: рассказать мне азы и удивить его, бывалого тут много раз. Все получилось, мы оба в восторге. Списались через трипстер с Мариной, договорились о встрече. В назначенное время познакомились с ней и её мужем Юрием, который не просто любит Севастополь, а живет его самой настоящей судьбой: он принимает участие в исторических проектах реконструкции. Интересно, многопланово, системно - так бы я определила основные плюсы экскурсии. Несколько исторических пластов времени, фамилии, детали, даты только позже стали единой картиной. А сначала мы слушали эмоциональный, яркий рассказ просто взахлеб! Ни разу не пожалели, что обратились за экскурсией именно к Марине. На все наши вопросы нам даны были ответы, Севастополь предстал не просто городом, а Героем, исторической крепостью силы духа.. Вернулись в отель на Форос и загрузили фильм "Адмирал Нахимов", дома достали "Севастопольские рассказы" Толстого, а когда выдвигались из Крыма через Севастополь на машине, поклонились Сапун-горе в благодарность воевавшим и взявшим высоту. Все эти точки стали родными и ожили после экскурсии с Мариной и Юрием. Один момент: заранее надо говорить людям, что панорама и весь исторический комплекс «Оборона Севастополя 1854-1855 гг». находится на реконструкции, так что никуда не пройти, осмотреть невозможно даже территорию. Та же ситуация и с другими комплексами. Но (с другой стороны) реконструкция всего - это же здорово! Поэтому временные неудобства мы переживем. Спасибо, замечательный город! Спасибо, замечательные горожане, его любящие.