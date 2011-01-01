Альберт Б. проводит ещё 1 экскурсию

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На мопеде по Фиоленту и ночной Балаклаве

Альберт Б.
Альберт Б. – Гид из Севастополя
Фиолент — это мыс между Севастополем и Балаклавой.

Здесь берёт своё начало Главная гряда Крымских гор ⛰️.

Начало мотопрогулки — село Флотское.

Прокатимся к заброшенной 21 береговой батарее.

Вдоль обрывистых берегов Фиолента проедем к смотровой площадке с видом на Георгиевскую скалу, скалы Орест и Пилад.

Продолжим мотопутешествие в Балаклаве.

Прокатимся по набережным Назукина и Таврическая, а также на пляж 🏖️ Васили.

Посмотрим на Чембало в свете луны.

Для тех, кто проголодался — еще открыта Избушка Рыбака.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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На мопеде по Фиоленту и ночной Балаклаве
На мопеде по Фиоленту и ночной Балаклаве
Что вас ожидаетФиолент — мыс на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма. Здесь берет начало Главная (Южная) гряда Крымских гор ⛰️, которая заканчивается мысом Ильи возле Феодосии. Фиолент сложен породами вулканического происхождения, остатками действия древнего вулкана.
21 береговая батарея. Входила в состав Южной группы береговых батарей. Построена в 1912 г. Обрывистый берег здесь поднимается более чем на 100 м, давая практически идеальную позицию для наблюдения и ведения огня.
Георгиевская скала — надводная скала в виде маленького острова возле мыса Фиолент. Название получила от того, что по преданию в 891 году здесь терпящим бедствие греческим рыбакам явился Святой Георгий Победоносец, на скале была найдена его икона, и в том же году на побережье основан Свято-Георгиевский монастырь. В 1891 году на скале был установлен крест из белого мрамора.
Балаклава. Территориально часть города Севастополь. Расположен в Балаклавской бухте — одной из самых удобных бухт на Чёрном море 🌊. Бухта узкая и глубокая, в ней не бывает штормов. При входе в бухту скалистый берег делает несколько поворотов, поэтому со стороны открытого моря гавань вообще не видна. Сейчас Балаклава является популярным крымским курортом. Туристов привлекает город 🏙️ с древней историей 📖 и большим количеством памятников.
Чембало — генуэзская крепость на территории Балаклавы. Ансамбль крепостных сооружений расположен на вершине и склонах горы Крепостной. Ныне пребывает в состоянии руин и служит главной достопримечательностью 🏛️ города. К одной из башен можно подняться по лестнице от набережной Назукина
Что входит
  • трансферт
  • прокат мопеда
  • трекингово снаряжения
  • зрительной оптики
  • экскурсионное обслуживание на мотомаршруте
  • сопровождение на автомобиле по мотомаршруту.
Что не входит
  • питание
  • фото видео съемка с использованием квадрокоптера и экшн камеры
  • монтаж видео ролика.
Начало
🚩 По запросу
Место завершения
🏁 Балаклава
На мопеде по Фиоленту и ночной Балаклаве
На мопеде по Фиоленту и ночной Балаклаве
На мопеде по Фиоленту и ночной Балаклаве
На мопеде по Фиоленту и ночной Балаклаве

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Альберт Б.
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