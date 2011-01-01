Альберт Б. проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидаетФиолент — мыс на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма. Здесь берет начало Главная (Южная) гряда Крымских гор ⛰️, которая заканчивается мысом Ильи возле Феодосии. Фиолент сложен породами вулканического происхождения, остатками действия древнего вулкана.

21 береговая батарея. Входила в состав Южной группы береговых батарей. Построена в 1912 г. Обрывистый берег здесь поднимается более чем на 100 м, давая практически идеальную позицию для наблюдения и ведения огня.

Георгиевская скала — надводная скала в виде маленького острова возле мыса Фиолент. Название получила от того, что по преданию в 891 году здесь терпящим бедствие греческим рыбакам явился Святой Георгий Победоносец, на скале была найдена его икона, и в том же году на побережье основан Свято-Георгиевский монастырь. В 1891 году на скале был установлен крест из белого мрамора.

Балаклава. Территориально часть города Севастополь. Расположен в Балаклавской бухте — одной из самых удобных бухт на Чёрном море 🌊. Бухта узкая и глубокая, в ней не бывает штормов. При входе в бухту скалистый берег делает несколько поворотов, поэтому со стороны открытого моря гавань вообще не видна. Сейчас Балаклава является популярным крымским курортом. Туристов привлекает город 🏙️ с древней историей 📖 и большим количеством памятников.

Чембало — генуэзская крепость на территории Балаклавы. Ансамбль крепостных сооружений расположен на вершине и склонах горы Крепостной. Ныне пребывает в состоянии руин и служит главной достопримечательностью 🏛️ города. К одной из башен можно подняться по лестнице от набережной Назукина