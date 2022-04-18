Что вас ожидает

Гора Крокодил

Первая остановка на нашем маршруте — необычная гора Арман-Кая, или Крокодил в районе села Танковое. Отсюда вам откроются великолепные виды на просторы вокруг. Шум соседней реки настроит на нужный лад и подарит отличное настроение. А воздух здесь такой, что им просто невозможно насытиться!

Качели над пропастью

Затем мы прямиком направимся к Бельбекской долине, где каждый может вспомнить детство и беззаботно покататься на качелях. Перед вами предстанут вдохновляющие панорамы и, конечно, здесь вы сможете сделать не один десяток отличных фотографий.

Пещерный город Качи-Кальон

К восхитительным природным панорамам добавим исторического шарма. В одном из знаменитых средневековых комплексов Крыма вы познакомитесь с устройством пещерного города, узнаете самое важное из его истории, посетите единственный в мире Бисерный храм. И на одной из красивейших видовых точек региона оцените величие древних панорам.

Сфинксы, менгир и средневековая Бакла

Над живописной долиной Чурук-Су вы встретите хранителей Бахчисарая — нерукотворные памятники, напоминающие мифических существ. После я покажу место, которое в древности служило своеобразной обсерваторией, и расскажу историю местного менгира. А в завершение вы побываете еще в одном пещерном городе — Бакле, одном из первых укреплений Византийской империи в окрестностях Бахчисарая. Здесь вы сможете побыть в тишине, погулять по пещерам и ощутить себя в настоящем средневековом Крыму.

Организационные детали