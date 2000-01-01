Ласпинский перевал, Воронцовский дворец, "Английский парк", Львиные террасы, "Ласточкино гнездо", Ливадийский Дворец, Итальянский дворик, Домовая церковь ⛪ Романовых, Памятник "Большой тройке". Ялта. Массандровский дворец. Форосский храм, Байдарские ворота.

На Ласпинском перевале – первая остановка (15мин. ). Поднявшись на смотровую площадку, Вы насладитесь великолепной панорамой Ласпинской бухты и горы ⛰️ Ильяс-Кая. Далее по пути предусмотрено еще несколько остановок на лучших южнобережных видовых площадках возле популярных ландшафтных памятников – у горы Дракон, горы Кошка.

Очень живописна и сама ялтинская дорога: справа – поэтичные морские пейзажи, слева – причудливые горы и скалы в обрамлении густого вечнозеленого леса. Из окон автобуса Вы увидите бесконечную череду прекрасных ландшафтов, изумительных старинных парков 🌳, величавых дворцов, а также корпуса суперсовременных здравниц и вилл.

Живописная красота Воронцовская парка не оставит Вас равнодушными, прогулявшись по водопадам, сфотографировавшись на озерах, продолжим свой путь к Ласточкиному гнезду.

Далее группа переедет по Нижней Ялтинской дороге к следующему объекту программы маршрута – знаменитому замку Ласточкино Гнездо – эмблеме-символу Крымского полуострова. Здесь Вы сможете полюбоваться архитектурным шедевром со смотровой площадки. Не секрет, что «Ласточка» – вожделенная достопримечательность 🏛️ для большинства туристов, отправляющихся посмотреть популярные экскурсионные объекты Крыма. Не только новички, но и многие бывалые туристы хотят непременно увидеть «Ласточку», сфотографироваться на ее фоне. Вот и у Вас будет 20 минут, чтобы рассмотреть замок 🏰 – особенно прекрасный в лучах заходящего солнца, сделать фото и купить сувениры 🎁 – на память о Крыме.

Живописная красота Ливадийского парка не оставит Вас равнодушными, прогулявшись и сфотографировавшись на крыше Ливадийского дворца продолжим свой путь к Ласточкиному гнезду.

У посетителей появится уникальная возможность подняться на крышу дворца по винтовой лестнице, которая располагается вокруг шахты лифта. С помощью специального оборудования туристы смогут насладиться живописными пейзажами ялтинского амфитеатра. Можно увидеть бухту и порт Ялты. Именно морским путем на яхте 🛥️ «Штандарт» император Николай второй и его семья прибывали из Севастополя в Ялту, в «милую сердцу Ливадию».

В начале прошлого века называли солярием место, где можно было спокойно провести время – отдохнуть, почитать. Оттуда более ста лет назад венценосные особы наслаждались сочной зеленью реликтовых деревьев парка и видом морского горизонта.