10 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Севастополь
  3. Экскурсии

Удивительная Балаклава

Генуэзская крепость, живописная набережная, старинный храм и захватывающие виды за один день

5
10 отзывов
Виталий
Виталий – Гид из Севастополя
Балаклава — один из самых колоритных уголков Крыма.

Вы заглянете в уютные дворики старинных домов, отыщете секретный завод и погрузитесь в местную историю 📖 от доантичных времен до наших дней.

А еще узнаете, как с Балаклавой связан Куприн, и подниметесь на вершину горы ⛰️ Кастрон!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Удивительная Балаклава
Удивительная Балаклава

Что вас ожидает

Балаклавская набережная
Гуляя по набережной, вы насладитесь видами на бухту и гору Таврос и увидите здание Гранд-Отеля, памятник Куприну и секретный завод по ремонту подводных лодок. Я расскажу о местных поселениях доантичной эпохи, раскрою малоизвестные факты биографии Куприна и поделюсь историей 📖 английского корабля «Принц», затонувшего здесь в ноябре 1854 года. А также поясню, почему Россия, вопреки официальному мнению, не проиграла в Крымской войне.

Старинные дворики и храм 12 Апостолов
Вы заглянете во двор дома, где жил друг Куприна и герой его книги «Листригоны» — греческий рыбак Коля Костанди. Кроме того, я покажу дом Ремезова, где Куприн с женой и дочкой останавливались после переезда из Гранд-Отеля. А также раскрою историю 📖 храма 12 Апостолов.

Гора Кастрон и крепость Чембало
По живописной тропе вы подниметесь на вершину горы ⛰️ Кастрон и впечатлитесь видом на акваторию балаклавской бухты и мыс Айя. А еще рассмотрите построенную генуэзцами крепость Чембало. Я расскажу историю 📖 их противостояния с православным княжеством Феодоро и войсками Золотой Орды, раскрою подробности жизни населения крепости и поясню, почему прогресс западной цивилизации привел к поражению в борьбе с ордынцами.

Организационные детали

Трансфер из Севастополя в Балаклаву и обратно включен в стоимость.

Удивительная Балаклава
Удивительная Балаклава
Удивительная Балаклава
Удивительная Балаклава
Удивительная Балаклава

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виталий
Виталий
Меня зовут Виталий, я лицензированный гид и собственник плантации миндаля. А также консультант и участник цикла фильмов об экстремальном туризме в Крыму и радиопрограмм об истории нашего региона. Расскажу вам о важном без штампов, интересно и достоверно!
Напишите мне

10 отзывов оставили туристы

22 фев 2021
Интересная экскурсия. Удачный маршрут, совмещающий исторический и экотуризм. Виталий хороший рассказчик, не перегружает информацией и умеет заострить внимание на любопытных фактах и подробностях, не указанных в путеводителях. Спасибо за отлично проведённое время!
8 ноя 2020
Остались наилучшие впечатления от посещения яркой и чем-то похожей на Средиземноморье Балаклавской бухты в компании хорошего гида! Большое спасибо Виталию за неформальный подход и подачу материала таким образом, что в памяти отложилось множество интересных фактов. Всем рекомендую!
21 окт 2020
Прекрасная Экскурсия получилась! Гид учёл наши пожелания, т к мы были в Севастополе один день и хотели посмотреть и Севастополь, и Балаклаву в историческом ключе. И действительно, получилось: прошли по знаковым местам Севастополя, влюбились в этот город, захотелось пожить в его центре на холме))) рассказ гида был неординарным и в то же время в историческом контексте. Далее мы переехали в Балаклаву, Виталий показал нам ее с самых выгодных ракурсов, так, что мы как будто побывали в Италии, Греции, Испании одновременно. Балаклава просто великолепна! Огромное спасибо Виталию за исторические факты, приправленные забавными неординарными историями!
6 окт 2020
Сегодня с семьёй посетили Балаклаву под чутким руководством Виталия. Что же сказать-прекрасно! Прекрасно место, прекрасна история, прекрасная подача увлечённым, позитивным, активным и просто приятным Виталием! В итоге старший ребенок сказал, что хотел бы пожить здесь хотя бы месяц летом с бабушкой и дедушкой, вообщем попросил снять дом)) Так что Виталий влюбил в место не только взрослых, но и детей). Спасибо, большое.
1 окт 2020
Мы с супругом обожаем путешествовать! И посетить Балаклаву - это была моя мечта... Как же мы благодарны нашему гиду Виталию за увлекательную экскурсию!!! Очень порадовала подготовленность Виталия, подача информации с множеством удивительных, значимых исторических фактов, перекликающихся с сегодняшним днем! Будем рекомендовать Виталия своим друзьям как прекраснейшего гида!
20 сен 2020
Были на экскурсии Удивительная Балаклава. Нам понравилась непринужденная беседа- экскурсия нашего гида Виталия. Узнали много интересных фактов из истории Балаклавы. Посетили Генуэзскую крепость Чембало, где перед нами открылись великолепные виды на Балаклавскую бухту. Спасибо Виталию за рассказ о жизни и приключениях А. Куприна в этом маленьком городке. Рассказ о Крыме продолжался и по дороге из Балаклавы. Благодарим Виталия за интересно проведённое время!
20 сен 2020
Огромное спасибо Виталию за прекрасную экскурсию по Балаклаве! Отлично провели время и узнали много интересного. Поднялись в приемлемом темпе к развалинам крепости, осмотрели все достопримечательности. В завершении экскурсии, по нашей просьбе, заехали на дегустацию в шампанерию Золотая Балка. Всем очень рекомендую экскурсии с Виталием!
29 авг 2020
Мы в восхищении: благодарны Виталию за прекрасно проведённую экскурсию. О нежно любимой нами Балаклаве узнали много нового и интересного. Маршрут был составлен с учетом нашего физического состояния, мы прошли нелегкий путь по склону горы Кастрон, но устояли! А Куприн оставил неизгладимое впечатление!
1 авг 2020
Было очень интересно, Балаклава предстала перед нами во всей красе: старинная крепость и секретный завод, истории из жизни Куприна и захватывающие виды. История, география, геология, ботаника - все гармонично сочеталось в рассказах Виталия.
22 июл 2020
Все понравилось, все хорошо, интересные места показывал+сводил в вкусный ресторан в виде корабля. Это отзыв детей. А это важно, смог заинтересовать подростков. Нам тоже очень понравилось. Спасибо

Виталий проводит ещё 3 экскурсии

Фиолент — маленькая Греция в Севастополе
6 000
4 часа
Фиолент — маленькая Греция в Севастополе
12 отзывов
Объехать античные усадьбы и храмы, узнать историю греков в Крыму и впечатлиться красотой полуострова
Живописное путешествие из Севастополя в Эски-Кермен
9 000
6.5 часов
Живописное путешествие из Севастополя в Эски-Кермен
10 отзывов
История средневекового пещерного города и красоты Крыма
Сапун-гора и Инкерман: история без мифотворчества
6 000
4 часа
Сапун-гора и Инкерман: история без мифотворчества
8 отзывов
Посетить памятные и живописные места Севастополя и услышать объективные факты о знаковых событиях

Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

Неизвестный Севастополь
2 500
3 часа
Неизвестный Севастополь
95 отзывов
Исследовать знаковые и скрытые места города на дружеской прогулке
Гордое имя Севастополя
2 600
2.5 часа
Гордое имя Севастополя
65 отзывов
Узнать о военной истории города и увидеть главные достопримечательности
Непарадный Севастополь
3 490
2.5 часа
Непарадный Севастополь
59 отзывов
Увидеть самые интересные места города и услышать о них увлекательные легенды
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
3 640
6.5 часов
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
52 отзыва
Прикоснуться к атмосфере Востока и познакомиться с историей крымских татар
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
650
8 часов
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
51 отзыв
Покорить вершину Ильяс Кая, загадать желание и устроить пикник на фоне горных пейзажей
Секретные места вулкана Фиолент
5 500
3 часа
Секретные места вулкана Фиолент
40 отзывов
Прокатиться по нетронутым местам Севастополя и запечатлеть их в сердце и на фото