1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Захватывающие дух горные виды

Вы подниметесь к церкви на скале — Форосскому храму — и узнаете, как она появилась в этом труднодоступном месте и как сложилась судьба одного из ее настоятелей. Далее отправитесь еще выше! Погуляете по части Байдаро-Кастропольской стены и покорите горные вершины: Форосский кант, Мшатка-каясы, Кильсе-бурун и Мердвен-кая. Полюбуетесь видами Южного берега Крыма и сделаете привал с «пятизвездочным» видом.

Чертова лестница и Старая Севастопольская дорога

Вниз вы спуститесь по Чертовой лестнице, где когда-то гулял Пушкин. Этой же тропой пользовались римляне и партизаны во времена Великой Отечественной войны. Далее пройдете по живописной Старой Севастопольской дороге, где горы ⛰️ вплотную примыкают к трассе. А напоследок заглянете в музей 🖼 Юлиана Семенова — того самого человека, который придумал историю 📖 про Штирлица.

Организационные детали