1 отзыв оставили туристы

Захватывающие дух горные виды Вы подниметесь к церкви на скале — Форосскому храму — и узнаете, как она появилась в этом труднодоступном месте и как сложилась судьба одного из ее настоятелей. Далее отправитесь еще выше! Погуляете по части Байдаро-Кастропольской стены и покорите горные вершины: Форосский кант, Мшатка-каясы, Кильсе-бурун и Мердвен-кая. Полюбуетесь видами Южного берега Крыма и сделаете привал с «пятизвездочным» видом.
Чертова лестница и Старая Севастопольская дорога Вниз вы спуститесь по Чертовой лестнице, где когда-то гулял Пушкин. Этой же тропой пользовались римляне и партизаны во времена Великой Отечественной войны. Далее пройдете по живописной Старой Севастопольской дороге, где горы ⛰️ вплотную примыкают к трассе. А напоследок заглянете в музей 🖼 Юлиана Семенова — того самого человека, который придумал историю 📖 про Штирлица.
Организационные детали
Транспорт оплачивается дополнительно. К месту начала маршрута мы добираемся на вашей машине, на общественном транспорте (100 рублей в одну сторону) или на такси 🚕 (1000 рублей в одну сторону).
Поход под силу детям с 10—11 лет
Начало и место завершения
🚩 на автовокзале Севастополя
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет! Меня зовут Елена, и я влюблена в Севастополь уже много лет. Очень хочу, чтобы вы полюбили этот прекрасный город так же сильно, как и я. Мне нравится гулять по Севастополю, подмечать детали и вести непринужденный разговор. Поэтому мои экскурсии — это, прежде всего, прогулки, во время которых город откроется вам с душевной стороны.