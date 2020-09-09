1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Севастополь
  3. Экскурсии

Волшебный мир горного Крыма

Подняться к церкви на скале, впечатлиться невероятными видами и раскрыть полуостров с новой стороны

5
1 отзыв
Елена
Елена – Гид из Севастополя
Вы увидите изумительную Форосскую церковь ⛪, ощутите себя выше облаков и устроите пикник на вершине горы ⛰️.

А также пройдете по Чертовой лестнице, расшифруете названия самых живописных горных пиков и погуляете по Старой Севастопольской дороге.

В завершение посетите уютный музей 🖼 автора «Семнадцати мгновений весны»!
Задать вопросОбычно отвечает за 28 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Волшебный мир горного Крыма
Волшебный мир горного Крыма

Что вас ожидает

Захватывающие дух горные виды
Вы подниметесь к церкви на скале — Форосскому храму — и узнаете, как она появилась в этом труднодоступном месте и как сложилась судьба одного из ее настоятелей. Далее отправитесь еще выше! Погуляете по части Байдаро-Кастропольской стены и покорите горные вершины: Форосский кант, Мшатка-каясы, Кильсе-бурун и Мердвен-кая. Полюбуетесь видами Южного берега Крыма и сделаете привал с «пятизвездочным» видом.

Чертова лестница и Старая Севастопольская дорога
Вниз вы спуститесь по Чертовой лестнице, где когда-то гулял Пушкин. Этой же тропой пользовались римляне и партизаны во времена Великой Отечественной войны. Далее пройдете по живописной Старой Севастопольской дороге, где горы ⛰️ вплотную примыкают к трассе. А напоследок заглянете в музей 🖼 Юлиана Семенова — того самого человека, который придумал историю 📖 про Штирлица.

Организационные детали

  • Транспорт оплачивается дополнительно. К месту начала маршрута мы добираемся на вашей машине, на общественном транспорте (100 рублей в одну сторону) или на такси 🚕 (1000 рублей в одну сторону).
  • Поход под силу детям с 10—11 лет
Начало и место завершения
🚩 на автовокзале Севастополя
Волшебный мир горного Крыма
Волшебный мир горного Крыма
Волшебный мир горного Крыма
Волшебный мир горного Крыма
Волшебный мир горного Крыма
Волшебный мир горного Крыма
Волшебный мир горного Крыма
Волшебный мир горного Крыма
Волшебный мир горного Крыма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Всем привет! Меня зовут Елена, и я влюблена в Севастополь уже много лет. Очень хочу, чтобы вы полюбили этот прекрасный город так же сильно, как и я. Мне нравится гулять по Севастополю, подмечать детали и вести непринужденный разговор. Поэтому мои экскурсии — это, прежде всего, прогулки, во время которых город откроется вам с душевной стороны.
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

9 сен 2020
Очень приятная прогулка по красивым местам. Большое спасибо!!!

Елена проводит ещё 3 экскурсии

Неизвестный Севастополь
2 500
3 часа
Неизвестный Севастополь
95 отзывов
Исследовать знаковые и скрытые места города на дружеской прогулке
Центральное кольцо Севастополя
2 500
3 часа
Центральное кольцо Севастополя
Погулять по парадным улицам города и погрузиться в его историю от основания до наших дней
Одноэтажный Севастополь
2 500
2.5 часа
Одноэтажный Севастополь
Погулять по одному из старейших районов города и рассмотреть колоритные домики с черепичными крышами

Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

Гордое имя Севастополя
2 600
2.5 часа
Гордое имя Севастополя
65 отзывов
Узнать о военной истории города и увидеть главные достопримечательности
Непарадный Севастополь
3 490
2.5 часа
Непарадный Севастополь
59 отзывов
Увидеть самые интересные места города и услышать о них увлекательные легенды
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
3 640
6.5 часов
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
52 отзыва
Прикоснуться к атмосфере Востока и познакомиться с историей крымских татар
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
650
8 часов
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
51 отзыв
Покорить вершину Ильяс Кая, загадать желание и устроить пикник на фоне горных пейзажей
Секретные места вулкана Фиолент
5 500
3 часа
Секретные места вулкана Фиолент
40 отзывов
Прокатиться по нетронутым местам Севастополя и запечатлеть их в сердце и на фото
Сити-тур «Севастопольский экспресс»
700
3.5 часа
Сити-тур «Севастопольский экспресс»
38 отзывов