Необычные маршруты по Томску

Что вас ожидает

Томск изначальный

Мы встретимся у Белого озера и отправимся гулять по району Воскресенской горы, «откуда есть пошел» Томск. Вы посетите одну из первых каменных церквей за Уралом и узнаете, что такое «обыск брачный». Пройдете по древнейшей улице города и побываете в месте, где был построен Томский острог. А еще поприветствуете самого знаменитого местного любовника, погуляете по живописной набережной и узнаете, где было объявлено о создании Томской губернии.

Томск и любовь

Базарная площадь приведет вас в место, где стоит босоногий дамский угодник и сливаются воедино несчастные возлюбленные. Кроме того, я покажу памятник искренней и чистой любви, недалеко от которого жили первые томские губернаторы, и раскрою самые интересные городские легенды, наполненные интригами и романтическим настроением.