Необычные маршруты по Томску

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  3. Любовь на берегах Томи

Погулять по старинным улочкам и услышать связанные с ними романтические истории

Антон
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Антон – ваш гид
Приглашаю отправиться в «любовное похождение» по Томску.

Вы узнаете много нового о его жителях и гостях, событиях и происшествиях, счастливых браках и запутанных интригах.

Проникнетесь теплотой и очарованием исторических кварталов и поймете, в чем секрет особенного обаяния Томска.
1500 ₽
1275 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Белого озера
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Любовь на берегах Томи
Любовь на берегах Томи

Что вас ожидает

Томск изначальный
Мы встретимся у Белого озера и отправимся гулять по району Воскресенской горы, «откуда есть пошел» Томск. Вы посетите одну из первых каменных церквей за Уралом и узнаете, что такое «обыск брачный». Пройдете по древнейшей улице города и побываете в месте, где был построен Томский острог. А еще поприветствуете самого знаменитого местного любовника, погуляете по живописной набережной и узнаете, где было объявлено о создании Томской губернии.

Томск и любовь
Базарная площадь приведет вас в место, где стоит босоногий дамский угодник и сливаются воедино несчастные возлюбленные. Кроме того, я покажу памятник искренней и чистой любви, недалеко от которого жили первые томские губернаторы, и раскрою самые интересные городские легенды, наполненные интригами и романтическим настроением.

Организационные детали

Если у вас есть пожелания или дополнения к прогулке — прекрасно! Любовь не терпит строгих рамок и ограничений.

Любовь на берегах Томи
Любовь на берегах Томи
Любовь на берегах Томи
Любовь на берегах Томи
Любовь на берегах Томи
Любовь на берегах Томи
Любовь на берегах Томи
Любовь на берегах Томи
Любовь на берегах Томи
Любовь на берегах Томи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Белого озера.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Антон
Антон
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Антон, я человек разносторонний. Работаю журналистом и ведущим праздников, а также провожу занимательные тематические прогулки по городу. С радостью поделюсь с вами любимыми местами и расскажу о них самое интересное. До скорой встречи!
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Чтобы по-настоящему понять Томск, непременно стоит на пару часов погрузиться в мир его уличного искусства. Я проведу вас по старым кварталам и андеграундным спотам, рассказывая о прошлых и настоящих творцах Томска. Приготовьтесь удивляться, интерпретировать, следить за переплетением стилей и читать историю города, написанную языком стрит-арта.

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