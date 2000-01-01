Об экскурсии

Моя экскурсия о Томске – городе «на трех холмах, на четырех ветрах», прекрасном старинном городе с богатой историей и колоритом. Наш город может быть разным, противоречивым, многогранным. Эту многогранность я и хочу отразить в своей экскурсии.

Главный проспект Томска застроен зданиями XIX столетия «дом в дом», они слиты в единый ансамбль, стеной отделяя двор от шумной улицы, но если заглянуть внутрь, можно почувствовать себя в отдельном интересном мирке, спокойно разглядеть известные тебе здания с изнанки, ощутить себя в другом времени и даже месте, так как каменные здания Томска ассоциируются с питерскими.

Шагая по старинным улицам, мы вспомним известных личностей Томска, таких, как декабрист Г. Батеньков и анархист М. Бакунин. Отдельной строкой вписал свое имя в историю города Петр Макушин, книгоиздатель и борец за просвещение. В честь каждого из них названы старейшие улицы города, посетив их, узнаем историю их жизни и как она была связана с Томском.

В наш маршрут входят площадь Батенькова, улица Набережная реки Ушайки, Каменный мост, улица Бакунина, площадь Соляная. Увидим мы и здание Окружного суда со статуей Немезиды, и театр «Скоморох», ранее Дом Науки, в ограде которого находится могила Петра Макушина, и много примеров каменной архитектуры Томска.

По желанию можно зайти в антикварный магазинчик «Букинист Суздальский», который находится в одном из старинных магазинов. Даже ничего не купив, образ старинных вещей даст представление о прошедших эпохах, даст погрузится в другое время.