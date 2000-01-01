Живописные закоулки и великие люди Томска

Моя экскурсия о Томске - городе «на трех холмах, на четырех ветрах» , прекрасном старинном городе с...

Моя экскурсия о Томске – городе «на трех холмах, на четырех ветрах», прекрасном старинном городе с богатой историей и колоритом.

Наш город может быть разным, противоречивым, многогранным.

Эту многогранность я и хочу отразить в своей экскурсии.
Живописные закоулки и великие люди Томска
Живописные закоулки и великие люди Томска
Живописные закоулки и великие люди Томска
Живописные закоулки и великие люди Томска
Живописные закоулки и великие люди Томска

Что вы увидите 🤩

  • Доходный дом Второва
  • Каменный мост
  • Улица Бакунина
  • Воскресенская церковь
  • Здание Областного суда
  • Театр «Скоморох»
Об экскурсии
Моя экскурсия о Томске – городе «на трех холмах, на четырех ветрах», прекрасном старинном городе с богатой историей и колоритом. Наш город может быть разным, противоречивым, многогранным. Эту многогранность я и хочу отразить в своей экскурсии.
Главный проспект Томска застроен зданиями XIX столетия «дом в дом», они слиты в единый ансамбль, стеной отделяя двор от шумной улицы, но если заглянуть внутрь, можно почувствовать себя в отдельном интересном мирке, спокойно разглядеть известные тебе здания с изнанки, ощутить себя в другом времени и даже месте, так как каменные здания Томска ассоциируются с питерскими.
Шагая по старинным улицам, мы вспомним известных личностей Томска, таких, как декабрист Г. Батеньков и анархист М. Бакунин. Отдельной строкой вписал свое имя в историю города Петр Макушин, книгоиздатель и борец за просвещение. В честь каждого из них названы старейшие улицы города, посетив их, узнаем историю их жизни и как она была связана с Томском.
В наш маршрут входят площадь Батенькова, улица Набережная реки Ушайки, Каменный мост, улица Бакунина, площадь Соляная. Увидим мы и здание Окружного суда со статуей Немезиды, и театр «Скоморох», ранее Дом Науки, в ограде которого находится могила Петра Макушина, и много примеров каменной архитектуры Томска.
По желанию можно зайти в антикварный магазинчик «Букинист Суздальский», который находится в одном из старинных магазинов. Даже ничего не купив, образ старинных вещей даст представление о прошедших эпохах, даст погрузится в другое время.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Общий
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Площадь Батенькова, около памятника Г. Батенькова
    Завершение: Соляная площадь, 4, театр «Скоморох»
    Когда и сколько длится?
    Когда: Суббота, воскресенье, среда в 12:00, 15:00, 18:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Суббота, воскресенье, среда в 12:00, 15:00, 18:00

    Маргарита М.
    Маргарита М.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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