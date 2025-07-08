Индивидуальная
до 5 чел.
Экспресс-экскурсия по Казанской набережной и Музейному кварталу
Начало: Казанская набережная, башня «Водяных Ворот»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вокруг древней крепости: экспресс-экскурсия вокруг Тульского Кремля
Начало: Ул. Менделеевская, д. 8
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экспресс-экскурсия по Туле вокруг кремля или по набережной (на выбор)
Начало: Казанская набережная, башня «Водяных Ворот»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 19:00
3000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия8 июля 2025Приезжали в Тулу на 2 дня в первый раз, поэтому было интересно послушать рассказ о городе от местного жителя. У
- ННаталья27 ноября 2023Нашему маленькому коллективу очень понравилась экскурсия! Мило, позитивно, с любовью к городу
- ЕЕлена20 июля 2023Интересный, увлекательный рассказ Дмитрия погрузил в историю города Тулы так, что время пролетело незаметно. Казалось, что прожили это время, начиная
- ВВиктория1 ноября 2021Гуляли сегодня по набережной вместе с экскурсоводом Александрой Липкан! Сказать, что было супер… ничего не сказать и это правда) Было
- ААлина1 ноября 2021Большая благодарность Александре за яркую, интересную и увлекательную экскурсию! Дети почти каждый день гуляли по этим улицам, но ничего про
- ООлег23 мая 2021Хотим передать огромное спасибо Александре Липкан за интересную экскурсию по Туле. Очень интересно слушать человека, так любящего свой город. Рекомендуем
- ИИрина24 марта 2021Отличная прогулка по городу,гид Галина профессионал своего дела!
- ЛЛюбовь30 ноября 2020"Безусловно достойна звания Лучший гид России! Александра всегда невероятно интересно рассказывает. На одном дыхании. Она много знает и всегда уверена
- ММихаил15 ноября 2020Очень интересная экскурсия Спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию! Полтора часа пролетели как один миг! Даже мой непоседливый сын очень
- ТТомара4 ноября 2020Теперь мы знаем, кто лучший гид Тулы Лучший гид!!! Ездили на экскурсию с александрой 04.11.2020. Это лучшая экскурсия!!!! Александра необыкновенный
- ССветлана15 октября 2020Выражаем огромную благодарность Александре за проведенную для нас экскурсию. Было очень интересно услышать о нашем родном городе, да еще и
