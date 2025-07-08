Мои заказы

экспресс экскурсия

Найдено 3 экскурсии в категории «экспресс экскурсия» в Туле, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экспресс-экскурсия по Казанской набережной и Музейному кварталу
Пешая
1 час
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: Казанская набережная, башня «Водяных Ворот»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Вокруг древней крепости: экспресс-экскурсия вокруг Тульского Кремля
Пешая
1 час
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Ул. Менделеевская, д. 8
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 6 чел.
Экспресс-экскурсия по Туле вокруг кремля или по набережной (на выбор)
Пешая
1 час
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Казанская набережная, башня «Водяных Ворот»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 19:00
3000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    8 июля 2025
    Вокруг древней крепости: экспресс-экскурсия вокруг Тульского Кремля
    Приезжали в Тулу на 2 дня в первый раз, поэтому было интересно послушать рассказ о городе от местного жителя. У
    нас была экскурсовод Галина. Еще до экскурсии она прислала памятку по вкусным местам города и магазинчикам, где можно приобрести местные сувениры (в т. ч. свежайшие пряники).
    Экскурсия не долгая, длится чуть более часа. В течение этого времени Галина провела нас вокруг тульского кремля, очень интересно рассказывая об истории города, самого кремля, известных уроженцах Тулы. Мы посмотрели на площадь Ленина, увидели вечный огонь, обновленную Казанскую набережную, потерли ежиков и загадали желание, посмотрели музейный квартал и закончили экскурсию на улице Металлистов. Галина рассказывала нам о современном городе, а также показывала старые фото Тулы, чтобы можно было сравнить "до" и "после". Нам очень понравилось. Не скучно, не долго, и в памяти остались интересные факты о Туле и туляках. Галине особое спасибо за великолепную экскурсию!

  • Н
    Наталья
    27 ноября 2023
    Вокруг древней крепости: экспресс-экскурсия вокруг Тульского Кремля
    Нашему маленькому коллективу очень понравилась экскурсия! Мило, позитивно, с любовью к городу
  • Е
    Елена
    20 июля 2023
    Вокруг древней крепости: экспресс-экскурсия вокруг Тульского Кремля
    Интересный, увлекательный рассказ Дмитрия погрузил в историю города Тулы так, что время пролетело незаметно. Казалось, что прожили это время, начиная
    с 10 века и до наших дней. Неспешным шагом проследовали вокруг Кремля, прошлись по купеческой улице, посетили Набережную реки Упы и узнали много познавательного.

  • А
    Анастасия
    20 июля 2023
    Вокруг древней крепости: экспресс-экскурсия вокруг Тульского Кремля
    Интересный, увлекательный рассказ Дмитрия погрузил в историю города Тулы так, что время пролетело незаметно. Казалось, что прожили это время, начиная
    с 10 века и до наших дней. Неспешным шагом проследовали вокруг Кремля, прошлись по купеческой улице, посетили Набережную реки Упы и узнали много познавательного.

  • В
    Виктория
    1 ноября 2021
    Экспресс-экскурсия по Казанской набережной и Музейному кварталу
    Гуляли сегодня по набережной вместе с экскурсоводом Александрой Липкан! Сказать, что было супер… ничего не сказать и это правда) Было
    очень интересно, познавательно и зажигательно) Саша искренне любит свое дело и это чувствуется с первой секунды экскурсии. Безграничная благодарность, а особенно за то, что даже подростка сумели заинтересовать и погрузить в интереснейшую историю!!!

  • А
    Алина
    1 ноября 2021
    Экспресс-экскурсия по Казанской набережной и Музейному кварталу
    Большая благодарность Александре за яркую, интересную и увлекательную экскурсию! Дети почти каждый день гуляли по этим улицам, но ничего про
    них не знали, теперь знают и будут рассказывать своим друзьям. С экскурсии пришли хоть и замерзшие, но зато очень довольные, им все понравилось и было как никогда интересно, а мы, родители, пожалели что сами не попали.

  • О
    Олег
    23 мая 2021
    Вокруг древней крепости: экспресс-экскурсия вокруг Тульского Кремля
    Хотим передать огромное спасибо Александре Липкан за интересную экскурсию по Туле. Очень интересно слушать человека, так любящего свой город. Рекомендуем
    туристам с детьми, которые были вовлечены в познавательный квест по истории Тулы. Не часто встретишь такого зажигательного и интересного экскурсовода. Александра, спасибо!!! Дмитрий и самые дисциплинированные туристы. 23 мая 2021г.

  • И
    Ирина
    24 марта 2021
    Экспресс-экскурсия по Казанской набережной и Музейному кварталу
    Отличная прогулка по городу,гид Галина профессионал своего дела!
  • И
    Ирина
    24 марта 2021
    Экспресс-экскурсия по Казанской набережной и Музейному кварталу
    Отличная прогулка по городу,гид Галина профессионал своего дела!
  • Л
    Любовь
    30 ноября 2020
    Вокруг древней крепости: экспресс-экскурсия вокруг Тульского Кремля
    "Безусловно достойна звания Лучший гид России! Александра всегда невероятно интересно рассказывает. На одном дыхании. Она много знает и всегда уверена
    во всех фактах, о которых рассказывает. З)аметно, как она любит свою работу, которую смело можно назвать и хобби. Она очень любит всех своих гостей, внимательна абсолютно к каждому.
    Советую ее, если хотите, чтобы экскурсия стала незабываемой!"

  • М
    Михаил
    15 ноября 2020
    Экспресс-экскурсия по Казанской набережной и Музейному кварталу
    Очень интересная экскурсия Спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию! Полтора часа пролетели как один миг! Даже мой непоседливый сын очень
    внимательно слушал Александру, старался встать к ней поближе! А я думал, что знаю про свой город все, однако, очень многое я услышал впервые! Большое спасибо!

  • Т
    Томара
    4 ноября 2020
    Вокруг древней крепости: экспресс-экскурсия вокруг Тульского Кремля
    Теперь мы знаем, кто лучший гид Тулы Лучший гид!!! Ездили на экскурсию с александрой 04.11.2020. Это лучшая экскурсия!!!! Александра необыкновенный
    человек! Настоящий" мастер" своего дела! Видно, что она очееень любит свою профессию, свой город, историю своей страны…. На экскурсиях не всегда так бывает, обычно скучно, какие какие-то стандартные факты и т. Д. Но тут совсем другая история….. Саша рассказывает интересно, доступно, красочно познавательно! Хочется, чтобы она не останавливалась! Я ездила с дочерьми 8 и 11 лет. Они в полном восторге!!!! Я всем рекомендую александру!!! Лучшая!!!!! Профессионал!!!!! Очень светлый, добрый, позитивный, искренний человек!!!!! С любовью, уважением и благодарностью к вам, александра!!!! Спасибо от всего сердца!!!!

  • С
    Светлана
    15 октября 2020
    Экспресс-экскурсия по Казанской набережной и Музейному кварталу
    Выражаем огромную благодарность Александре за проведенную для нас экскурсию. Было очень интересно услышать о нашем родном городе, да еще и
    от самой Александры Липкан! Вы очень интересно рассказываете, Александра, я слушала бы и слушала! Не смотря на дикий холод на улице)). Мы первый раз посетили экскурсию с Вами и влюбились! Обязательно и с удовольствием придем снова!!! Спасибо!

