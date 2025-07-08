читать дальше

нас была экскурсовод Галина. Еще до экскурсии она прислала памятку по вкусным местам города и магазинчикам, где можно приобрести местные сувениры (в т. ч. свежайшие пряники).

Экскурсия не долгая, длится чуть более часа. В течение этого времени Галина провела нас вокруг тульского кремля, очень интересно рассказывая об истории города, самого кремля, известных уроженцах Тулы. Мы посмотрели на площадь Ленина, увидели вечный огонь, обновленную Казанскую набережную, потерли ежиков и загадали желание, посмотрели музейный квартал и закончили экскурсию на улице Металлистов. Галина рассказывала нам о современном городе, а также показывала старые фото Тулы, чтобы можно было сравнить "до" и "после". Нам очень понравилось. Не скучно, не долго, и в памяти остались интересные факты о Туле и туляках. Галине особое спасибо за великолепную экскурсию!