Купеческие особняки (Колокольниковых, Колмогоровых, и др. )
Сквер сибирских кошек
Цветной бульвар
Центральная площадь
Знаменский собор
Александровское реальное училище
Совместите приятную прогулку 👣 по исторической части города с разгадыванием загадок и забавными историями. Что вас ожидает:Маршрут проложен по исторической части города и включает в себя все must see, так что мимо вы не пройдете, а геолокация будет вашим верным спутником. Стартуем мы от Моста влюбленных, пройдем до Цветного бульвара, свернем на Площадь Ленина, и по Республике вернемся к начальной точке. Ценители деревянного зодчества могут выделить еще 30 минут на прогулку вдоль улицы Дзержинского (мы подскажем, где). Готовы? В путь!
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
Вы не зависите от гида или группы;
Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
Рекомендуем взять с собой наушники.
Что входит
Интерактивная экскурсия с аудиогидом
Викторины
Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 улица Береговая 91
Место завершения
🏁 улица Республики 3
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.