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Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по достопримечательностям Тюмени

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Тюмени
Квест-маршрут — это прогулка 👣 по Тюмени в лёгком, ненавязчивом темпе, который вы задаете сами.

А, чтобы не зевать и не пропустить самое интересное, мы постоянно будем бросать вам челленджи в виде незамысловатых или каверзных заданий, которые не удастся просто погуглить.

Придётся спрашивать прохожих или работников музеев, искать артефакты, заходить внутрь зданий.

Старинные фотокарточки подогреют ваше воображение и позволят сравнить, как сменился облик города за сто с лишним лет, какие современные постройки вытеснили дореволюционную и советскую архитектуру.

Здесь есть всё: и история 📖, и традиции, и современная жизнь тюменцев.

Для самых любознательных по всему маршруту вас сопровождают аудиогид и ссылки на статьи.

Главное — наслаждайтесь прогулкой!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 850 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по достопримечательностям Тюмени
Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по достопримечательностям Тюмени

Что вы увидите

  • Мост влюбленных и набережная
  • Троицкий собор
  • Камень основания города
  • Купеческие особняки (Колокольниковых, Колмогоровых, и др. )
  • Сквер сибирских кошек
  • Цветной бульвар
  • Центральная площадь
  • Знаменский собор
  • Александровское реальное училище
Совместите приятную прогулку 👣 по исторической части города с разгадыванием загадок и забавными историями. Что вас ожидает:Маршрут проложен по исторической части города и включает в себя все must see, так что мимо вы не пройдете, а геолокация будет вашим верным спутником. Стартуем мы от Моста влюбленных, пройдем до Цветного бульвара, свернем на Площадь Ленина, и по Республике вернемся к начальной точке. Ценители деревянного зодчества могут выделить еще 30 минут на прогулку вдоль улицы Дзержинского (мы подскажем, где). Готовы? В путь!
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
  • Рекомендуем взять с собой наушники.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 улица Береговая 91
Место завершения
🏁 улица Республики 3
Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по достопримечательностям Тюмени
Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по достопримечательностям Тюмени
Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по достопримечательностям Тюмени
Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по достопримечательностям Тюмени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
Surprise Me
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