Совместите приятную прогулку 👣 по исторической части города с разгадыванием загадок и забавными историями. Что вас ожидает:Маршрут проложен по исторической части города и включает в себя все must see, так что мимо вы не пройдете, а геолокация будет вашим верным спутником. Стартуем мы от Моста влюбленных, пройдем до Цветного бульвара, свернем на Площадь Ленина, и по Республике вернемся к начальной точке. Ценители деревянного зодчества могут выделить еще 30 минут на прогулку вдоль улицы Дзержинского (мы подскажем, где). Готовы? В путь!

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;