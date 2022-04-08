Приглашаем вас на экскурсию, посвященную человеку-легенде – в село Покровское.

Дом-музей Распутина – это один из первых частных музеев в России. В его экспозиции есть много предметов, которыми пользовался сам Распутин: старинный кованый сундук, трюмо с треснувшим зеркалом, икона Симеона Верхотурского, блюдо и ложка с личной монограммой Александры Федоровны Романовой. Каждому экспонату, связанному с Распутиным, приписывают определенные мистические свойства.

Главный экспонат музея – легендарный венский стул Распутина, эффект которого вы сможете почувствовать на себе. Среди известных гостей музея такие знаменитости, как группа Boney-M, модельер Вячеслав Зайцев, журналист Леонид Парфенов и другие.