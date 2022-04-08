Экскурсия в с. Покровское

Экскурсия в с

Индивидуальная
Экскурсия в с. Покровское
Экскурсия в с. Покровское
Экскурсия в с. Покровское
Экскурсия в с. Покровское
Экскурсия в с. Покровское

Что вас ожидает 🤩

  • Покровское
  • В дом-музей Распутина
  • Венский стул Распутина
  • Икона Симеона Верхотурского
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на экскурсию, посвященную человеку-легенде – в село Покровское.

Дом-музей Распутина – это один из первых частных музеев в России. В его экспозиции есть много предметов, которыми пользовался сам Распутин: старинный кованый сундук, трюмо с треснувшим зеркалом, икона Симеона Верхотурского, блюдо и ложка с личной монограммой Александры Федоровны Романовой. Каждому экспонату, связанному с Распутиным, приписывают определенные мистические свойства.

Главный экспонат музея – легендарный венский стул Распутина, эффект которого вы сможете почувствовать на себе. Среди известных гостей музея такие знаменитости, как группа Boney-M, модельер Вячеслав Зайцев, журналист Леонид Парфенов и другие.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. входной билет в музей
  • Экскурсионное обслуживание в музее
Что не входит
  • Обед в кафе «Теплый стан» – 450 руб/чел
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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