Наталья проводит ещё 1 экскурсию

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О Тюмени — с интересом и любовью!

Познакомиться с самыми яркими эпохами города на дружеской и информативной прогулке по центру

Наталья
Наталья – Гид из Тюмени
Вы перенесетесь во времена Петра Великого, узнаете, что было на тюменской земле во времена Золотой Орды, и погуляете по богатой Тюмени 19 века.

Посетите территорию Троицкого монастыря и кафедрального собора.

А также пройдете по набережной, выясните историю 📖 названия моста Влюбленных и прочитаете символы деревянной резьбы на купеческих домах.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 600 ₽ за экскурсию

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О Тюмени — с интересом и любовью!
О Тюмени — с интересом и любовью!

Что вас ожидает

Путешествие в глубь истории
На месте городища Чинги-Тура поговорим о том, что находилось на территории Тюмени до прихода Ермака — вы увидите, что наш город 🏙️ старше, чем кажется! Прогуляемся по площадям Исторической и Борцов революции. Я расскажу, какую роль в жизни Тюмени сыграл визит цесаревича Александра II и как город способствовал приближению победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, я познакомлю вас с историями людей, которые занимались развитием Тюмени, объясню, как местные купцы повлияли на продвижение образования в Сибири, и покажу, где находился тюменский мавзолей.

Храмы, купеческие дома и другие символы Тюмени
Вы услышите, как строились храмы в Петровскую эпоху. Увидите Свято-Троицкий монастырь и Знаменский кафедральный собор. А отдельное внимание уделим усадьбам, обладающим статусом памятников деревянного зодчества. Я покажу интересные образцы и расскажу, как по символам резьбы можно понять, кто жил в усадьбе. Кроме того, вы узнаете, почему пешеходный мост через реку Тура решили назвать мостом Влюбленных, и прогуляетесь 👣 по набережной.

Кому подходит экскурсия

Прогулка будет интересна как гостю, так и жителю Тюмени.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Начало и место завершения
🚩 в центре города
О Тюмени — с интересом и любовью!
О Тюмени — с интересом и любовью!
О Тюмени — с интересом и любовью!
О Тюмени — с интересом и любовью!
О Тюмени — с интересом и любовью!
О Тюмени — с интересом и любовью!
О Тюмени — с интересом и любовью!
О Тюмени — с интересом и любовью!
О Тюмени — с интересом и любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Рада приветствовать всех гостей Тюмени! Меня зовут Наталья, и я «страж» местного культурного наследия. Очень люблю свой город и прилагаю все усилия к сохранению его исторического облика. Тюмень не ограничивается главными достопримечательностями. Кроме набережной, моста Влюбленных и Цветного бульвара, здесь есть еще много интересного. Приглашаю вас в этом убедиться!
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Наталья проводит ещё 1 экскурсию

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