Татьяна проводит ещё 6 экскурсий

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В Тюмени — пельмени: готовим и едим как сибиряки!

Понять связь блюда и истории города на кулинарном мастер-классе

Татьяна
Татьяна – Гид из Тюмени
У всем известного блюда есть своя история 📖, а в рецепте разных регионов появляются свои нюансы.

На этом мастер-классе мы проведем время по-семейному, раскатаем тесто за рассказами о Тюмени и ее жителях и налепим пельменей на добрую порцию.

Вы создадите «счастливый» пельмешек, а после главного блюда выпьете ароматного чаю и попробуете варенье из шишек.
Задать вопросОбычно отвечает за 16 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 2 600 ₽ за экскурсию

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В Тюмени — пельмени: готовим и едим как сибиряки!
В Тюмени — пельмени: готовим и едим как сибиряки!

Что вас ожидает

Пельмени по-тюменски
Мы встретимся в необычном районе города и отправимся в небольшую частную мастерскую. Здесь нет профессионального повара и огромной кухни 🥧, но зато есть удобная походная плита и — моя любовь к традиционным тюменским блюдам. Я расскажу, чем примечательно место нашей встречи, объясню, как пельмени связаны с историей 📖 Тюмени — первого русского города Сибири — и открою тонкости приготовления этого блюда не только в нашем крае, но и в домах сибирских переселенцев в обеих Америках. А еще поделюсь личной историей: как я влюбилась ❤️ в сибирские пельмени в легендарной, ныне утраченной пельменной в доме купца Михалёва.

Еда первопроходцев
Я покажу, как сибирские пельмени делает моя мама. На это блюдо в наш дом приходили король тюменской нефтеразведки Юрий Эрвье и грозный Дмитрий Коротчаев, именем которого назван посёлок на подступах к Арктике. В честь всех первопроходцев мы приготовим к пельменям авторский соус «Чёрное золото Тюмени». Если вы противник мяса, то сделаем пельмени из благородной рыбы — согласно архивам, именно такие любил Григорий Распутин.

На счастье
И изюминка нашего мастер-класса: вы украсите ваш «счастливый» пельмень (либо другое блюдо на столе и даже напиток) сусальным съедобным золотом. Так что вы не только познакомитесь с этой техникой украшения блюд, но и оцените золото на вкус. А завершим нашу трапезу крепким самоварным чаем с вареньем из сибирских ягод или таёжных сосновых шишек.

Организационные детали

  • Мы не передвигаемся по городу. Мероприятие проводится в частном помещении
  • Если вас больше указанного в гастрономической экскурсии 🧭 количества человек, напишите в личные сообщения
  • Пожалуйста, укажите любую пищевую аллергию или непереносимость при бронировании
  • Всё, что указано в описании, входит в стоимость билета. Дополнительно вы можете заказать различные напитки из соседнего бара (доставка за 10 минут).
Начало и место завершения
🚩 на площади Памяти
В Тюмени — пельмени: готовим и едим как сибиряки!
В Тюмени — пельмени: готовим и едим как сибиряки!
В Тюмени — пельмени: готовим и едим как сибиряки!
В Тюмени — пельмени: готовим и едим как сибиряки!
В Тюмени — пельмени: готовим и едим как сибиряки!
В Тюмени — пельмени: готовим и едим как сибиряки!
В Тюмени — пельмени: готовим и едим как сибиряки!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Я родилась в СССР и жила в Тюмени. Однажды отправилась посмотреть мир, а когда решила вернуться, увидев все континенты, включая Антарктиду, то обнаружила, что прошло 30 лет. Занимаюсь тем, что люблю. Показываю вам и даже немножко создаю историю Тюмени. Так, после открытия тюменской аллеи кошек я разместила статью в Интернете (а затем она была напечатана в газетах и опубликована городском сайте) о тюменском Сквере кошек. Эта статья стала началом легенды о том, что композиция из кошек в сквере посвящена не просто кошкам. А сибирским кошкам, которые спасли Эрмитаж в 1945 от нашествия крыс. Мою статью подхватили другие СМИ и Аллею кошек переименовали в Сквер сибирских кошек. Так возникла новая легенда. Автор которой я, ваш гид.
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Татьяна проводит ещё 6 экскурсий

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