Татьяна проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Пельмени по-тюменски

Мы встретимся в необычном районе города и отправимся в небольшую частную мастерскую. Здесь нет профессионального повара и огромной кухни 🥧, но зато есть удобная походная плита и — моя любовь к традиционным тюменским блюдам. Я расскажу, чем примечательно место нашей встречи, объясню, как пельмени связаны с историей 📖 Тюмени — первого русского города Сибири — и открою тонкости приготовления этого блюда не только в нашем крае, но и в домах сибирских переселенцев в обеих Америках. А еще поделюсь личной историей: как я влюбилась ❤️ в сибирские пельмени в легендарной, ныне утраченной пельменной в доме купца Михалёва.

Еда первопроходцев

Я покажу, как сибирские пельмени делает моя мама. На это блюдо в наш дом приходили король тюменской нефтеразведки Юрий Эрвье и грозный Дмитрий Коротчаев, именем которого назван посёлок на подступах к Арктике. В честь всех первопроходцев мы приготовим к пельменям авторский соус «Чёрное золото Тюмени». Если вы противник мяса, то сделаем пельмени из благородной рыбы — согласно архивам, именно такие любил Григорий Распутин.

На счастье

И изюминка нашего мастер-класса: вы украсите ваш «счастливый» пельмень (либо другое блюдо на столе и даже напиток) сусальным съедобным золотом. Так что вы не только познакомитесь с этой техникой украшения блюд, но и оцените золото на вкус. А завершим нашу трапезу крепким самоварным чаем с вареньем из сибирских ягод или таёжных сосновых шишек.

Организационные детали