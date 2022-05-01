Н Нэлли 5

Утром 3 апреля 2022г. у стен Тобольского кремля проводилось спортивное мероприятие «10 000 шагов к жизни!», приуроченное к Всемирному Дню здоровья. У нас же в этот день была запланирована экскурсия по Тобольскому кремлю. Следовательно, мы тоже будем приобщаться к данной акции. Встреча с нашим гидом Ольгой состоялась в 10-00ч. у водонапорной башни. Приветственное слово для спортсменов закончилось и они стройными рядами покинули площадь, гул голосов стих, а наше знакомство с историей одного из самых интересных и загадочных сооружений – Тобольским кремлем, Ольга начала с истории возведения водонапорной башни в самом начале 20в. для обеспечения водой нагорной части города. Поскольку к концу 19в. была построена Транссибирская магистраль, наиболее предприимчивые фирмы начали активно выходить на сибирский рынок в вопросах по устройству водопроводов. Одной из наиболее крупных частных фирм, работавших по Сибири, было московское товарищество инженеров «Н. П. Зимин и К0» (рабочее название – техническая контора «Нептун»). Колоритное название и, что немаловажно, по теме. Это товарищество и занималось строительством в Тобольске, в период с 1900-1902гг., водонапорной башни (с объемом ежедневной подачи воды в 110 тысяч вёдер) и насосной станции, которая, к сожалению, не сохранилась. Здание очень напоминает средневековую башню, так и видишь на её верху сказочную принцессу, а у подножия башни рыцаря в латах и с боевым конем. Затем мы отправились к Тобольскому кремлю, который раскинул свои величавые белокаменные стены на вершине Троицкого мыса, бывшее название которого Алафейская гора. По преданиям это название пошло от арабско-татарского «алафгалы» - означающее коронный или царский. Также эта гора исторически считалась особым «местом силы». В Тобольском кремле девять башен, но лишь четыре из них имеют облик, близкий к первоначальному. Это три круглых башни – Орловская наугольная, Южная, Павлинская и квадратная башня, которая находится на восточной стене. Неторопливо рассказывая и продвигаясь вдоль стен кремля, Ольга обращала наше внимание на архитектурные детали строителей и архитекторов (бойницы, круглые стрельницы, цветочный орнамент, словно вплетенный в стены, лепнина), также попутно раскрывая особенности личностей этих людей. Так, внимательно слушая Ольгу и осматривая белокаменного исполина, построенного взамен ранее сгоревшего деревянного фортификационного сооружения, о назначении бойниц и укреплений, мы вышли на главную площадь Кремля – именуемую Красной. Соответственно сразу возник вопрос, почему именно Красная. Было интересно узнать, что испокон веков площади у соборов были названы красными. И не из-за цвета камня или кирпича, не из-за пролитой крови, а потому, что она главная, центральная, и это начало жизни города. Также, Ольга упомянула, что в летописной повести изначально город именовался Тоболеск. Какое мягкое, ласковое слово, вкусное по звучанию, словно медовое («… обрете место на той реке Иртише усть речки Курдюмки против мало пониже устья реки Тоболу… И на сем же прекрасном месте поставиша град и нарекоша имя ему Тоболеск реки ради Тоболы… ») Не правда ли, красиво? Слушая Ольгу, мы прошли в Гостиный двор, некогда центр торговли с Востоком и Азией. Как жаль, что он прослужил по прямому назначению, лишь несколько десятилетий и купечество не оценило его по достоинству. Сейчас на территории Гостиного двора находится Музей сибирского предпринимательства, торговые сувенирные лавки, кафе «Поварня», в которой подают к ароматному чаю знаменитые тобольские блины с северными ягодами, также мини-отель, Крапивная мастерская и Палаты Сибирского Воеводы. Неожиданно небольшой и уютный дворик. Обязательно загляните в сувенирные лавки, каждый найдет для себя то, что так давно искал. И эта вещь точно вас дождется, и будет только ваша. А если, вы интересуетесь редкими музыкальными струнными и не только, инструментами, загляните в музыкальную лавку. В ней есть такие редкие инструменты, которые вы не увидите в обычных музыкальных магазинах, поскольку здесь они каждый в единственном экземпляре и привезены из разных мест, некогда большой нашей страны. А еще, мы были приятно удивлены тем фактом, что в Тобольске уже дважды снимали сюжеты передачи «Поедем поедим!» В 2017г. с ведущим Джоном Уорреном, а в 2020г. с новым ведущим Федерико Арнальди, который на территории Тобольского кремля в Гостином дворе, в воспроизведенной русской печи готовил блюда русской кухни в старинных чугунках. К слову, печь действующая и украшает Гостиный двор. Затем мы прошли через красивейшие Святые Северные ворота и попали на территорию Софийского двора, очень изящного по своей композиции. Приятно было услышать, что золоченые православные кресты, украшающие ворота, были изготовлены в нашем областном городе – Трёхгорный, Челябинской области, специализирующейся на возведении и восстановлении храмов организацией. А еще ранее эта организация изготовила кресты для Софийско-Успенского собора, Покровского храма и кафедральной колокольни. Прямо «бальзам на душу». Софийско-Успенский собор с ризницей – невероятно красивое церковное здание. Своим обликом занимает всю центральную часть Кремля. Действующее. После реконструкции можно полюбоваться обновленным иконостасом, росписями, и в целом, архитектурным обликом сооружения. Рядом находится небольшой уютный Покровский собор, за ним соборная колокольня, самое высокое церковное здание с удивительными по звучанию колоколами. Архиерейский дом со своими легендами, тайнами и историей трагической гибели в его стенах священномученика Гермогена, епископа Тобольского и Сибирского. Монашеский корпус между Орловской и Квадратной башнями, Духовная консистория, Звонница Угличского колокола со своей историей первого ссыльного, которым оказался церковный набатный колокол, вошедший в историю как «первоссыльный неодушевленный с Углича», просто невероятна по своей сути. Логично выстроенное повествование, при этом, неоднократные отклонения в сторону от темы, Ольгу ничуть не смущали, напротив, она содержательно отвечала на наши вопросы. Мы узнали много удивительных историй, фактов, легенд. Увидели прекрасные здания, каждое из которых является жемчужиной само по себе, а составляя ансамбль Тобольского кремля, они завораживают своей композицией и создают тот строгий, стройный и прекрасный облик: Рентерея, Дворец Наместника, Губернская судебная управа, Прямской взвоз, Научная библиотека, Тюремный замок. Наш интерес поддерживался постоянно акцентами на биографии, истории людей живших в период строительства Тобольского кремля. Изюминкой экскурсии было постоянное чувство сопричастности к происходившему двести и триста лет назад. Ольга удивительный рассказчик, влюбленная в свой город и свое дело. Её энциклопедические знания поражают, но в тоже время не мешают легкости её рассказа и приятному времяпрепровождению. Все информативно, увлекательно, со множеством необычных интересных деталей. Ольга – человек хорошо знающий, глубоко понимающий и дающий цельную картину того, о чем она рассказывает. Рекомендуем обязательно заказать экскурсию, чтобы узнать как возник Прямской взвоз и почему получил такое название, как и кем возводилось здание Рентереи и что хранилось в нём, а если повезет, то и посетить действующую экспозицию. Как возник Дворец Наместника и какое отношение к нему имеет пряничная мастерская. Когда и зачем был построен Тюремный замок. Кто содержался в нём. Почему фонари, обрамляющие площадь кремля такой формы, и еще многое, многое другое. Тобольский кремль окутан тайнами. Много веков назад здесь разворачивались загадочные события, ставшие частью истории. Здесь можно совершить невероятное: раздвинуть границы времени и на минуту вернуться в прошлое. Здесь спокойно и умиротворенно, легко дышится. А еще, сюда хочется возвращаться раз за разом, в это место силы. Благодарим Вас, Ольга, за познавательную экскурсию, неизгладимые впечатления и хорошую организацию. С уважением и признательностью, Нэлли и Ирина.