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Экскурсии по Тюменской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Тюменской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Ялуторовск

Индивидуальные экскурсии

Тобольск в судьбе России - обзорная пешая экскурсия
Тобольск в судьбе России - обзорная пешая экскурсия
от
6250
за всё
Заглянуть в единственный каменный кремль Сибири и открыть город первооткрывателей, ссыльных и гениев
Тобольск
Живые фасады: экскурсия по пешеходной улице в Тюмени
Живые фасады: экскурсия по пешеходной улице в Тюмени
5000
за всё
Пощупать элементы деревянного зодчества, обратить внимание на детали и узнать о жителях домов
Тюмень
Влюбиться в Тюмень за 2 часа
Влюбиться в Тюмень за 2 часа
5
87 отзывов
от
5000
за всё
Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о местной архитектуре
Тюмень
Открывая Тюмень
Открывая Тюмень
5
1 отзыв
9000
за всё
От деревянных наличников до современной набережной
Тюмень
Деревянное наследие Тюмени
Деревянное наследие Тюмени
4.8
10 отзывов
4000
за всё
Рассмотреть старинные купеческие дома и услышать истории их владельцев
Тюмень
О Тюмени - с интересом и любовью
О Тюмени - с интересом и любовью
4.9
57 отзывов
5400
за всё
Познакомиться с самыми яркими эпохами города на дружеской и информативной прогулке по центру
Тюмень
Познакомиться с Тюменью
Познакомиться с Тюменью
5
30 отзывов
6500
за всё
Старинной и современной
Тюмень
От первого русского города в Сибири до столицы термальных источников
От первого русского города в Сибири до столицы термальных источников
5
4 отзыва
4000
за всё
Мы пройдем от старинной улицы Ленина к современному Пешеходному бульвару и скверу Сибирской кошки, увидим монументальную Центральную площадь с ее знак...
Тюмень
Тобольский кремль и Абалакский монастырь на транспорте туристов
Тобольский кремль и Абалакский монастырь на транспорте туристов
7800
за всё
Тобольск

Групповые экскурсии

Из Тюмени в Тобольск на обзорную экскурсию
Из Тюмени в Тобольск на обзорную экскурсию
6100
за чел.
За один день познакомиться с первой столицей Сибири и его главными символами
Тюмень
Секреты тюменских улиц: купеческие дома, смотровая и истории старого города
Секреты тюменских улиц: купеческие дома, смотровая и истории старого города
1000
за чел.
Прогуляться по уютным улочкам, увидеть резные наличники и узнать о первом русском городе Сибири
Тюмень
Вечерняя обзорная экскурсия - на автобусе по Тюмени
Вечерняя обзорная экскурсия - на автобусе по Тюмени
2000
за чел.
Познакомиться с первым русским городом Сибири в свете вечерних огней
Тюмень
Классическая обзорная экскурсия по Тюмени - на автобусе
Классическая обзорная экскурсия по Тюмени - на автобусе
2000
за чел.
От старинных улиц до современной набережной
Тюмень
Вечерняя Тюмень: легенды и правдивые истории
Вечерняя Тюмень: легенды и правдивые истории
1000
за чел.
Понять, чем живёт город и почему его так любят местные
Тюмень
Пряничные Неухрымухры в Тобольске
Пряничные Неухрымухры в Тобольске
5
4 отзыва
3500
за чел.
Горячий иммерсивный спектакль в музее-балагане
Тобольск
От писанки до шедевра: путешествие в мир пасхальных традиций в Тобольске
От писанки до шедевра: путешествие в мир пасхальных традиций в Тобольске
5000
за чел.
Увидеть редкие образцы пасхальных яиц и создать свой маленький шедевр
Тобольск
Обзорная экскурсия «Тюмень - врата Сибири»
Обзорная экскурсия «Тюмень - врата Сибири»
5
4 отзыва
2100
за чел.
Приглашаем на увлекательную экскурсию по историческому центру нашего уютного и современного города. Мы откроем для вас красоту тюменских площадей, ист...
Тюмень
Тюмень на слух: музыкальная прогулка-игра
Тюмень на слух: музыкальная прогулка-игра
5
2 отзыва
1600
за чел.
Познакомиться с историей Тюмени через мелодии и песни - от Баха до Гуляева
Тюмень

Обзорные по городам

Тобольск в судьбе России - обзорная пешая экскурсия
Тобольск в судьбе России - обзорная пешая экскурсия
от
6250
за всё
Заглянуть в единственный каменный кремль Сибири и открыть город первооткрывателей, ссыльных и гениев
Тобольск
Из Тюмени в Тобольск на обзорную экскурсию
Из Тюмени в Тобольск на обзорную экскурсию
6100
за чел.
За один день познакомиться с первой столицей Сибири и его главными символами
Тюмень
Вечерняя обзорная экскурсия - на автобусе по Тюмени
Вечерняя обзорная экскурсия - на автобусе по Тюмени
2000
за чел.
Познакомиться с первым русским городом Сибири в свете вечерних огней
Тюмень
Классическая обзорная экскурсия по Тюмени - на автобусе
Классическая обзорная экскурсия по Тюмени - на автобусе
2000
за чел.
От старинных улиц до современной набережной
Тюмень
Обзорная экскурсия «Тюмень - врата Сибири»
Обзорная экскурсия «Тюмень - врата Сибири»
5
4 отзыва
2100
за чел.
Приглашаем на увлекательную экскурсию по историческому центру нашего уютного и современного города. Мы откроем для вас красоту тюменских площадей, ист...
Тюмень
Трансфер из аэропорта Тюмени и обзорная экскурсия
Трансфер из аэропорта Тюмени и обзорная экскурсия
5
6 отзывов
8000
за всё
Познакомиться с городом по дороге в отель
Тюмень
Обзорная экскурсия по городу Тюмени на автомобиле
Обзорная экскурсия по городу Тюмени на автомобиле
5
19 отзывов
6500
за всё
Приглашаю на индивидуальную автомобильную экскурсию по лучшим уголкам Тюмени! Мы прогуляемся по историческим улицам и набережной, осмотрим усадьбы, хр...
Тюмень
Тобольск и Абалакский монастырь за один день (на вашем авто)
Тобольск и Абалакский монастырь за один день (на вашем авто)
10350
за всё
Погрузиться в историю Сибири и побывать в знаковых местах
Тобольск
Обзорная экскурсия по Тобольску. Исторические места города
Обзорная экскурсия по Тобольску. Исторические места города
4.9
12 отзывов
5900
за всё
Мы с вами узнаем кем и когда был основан Тобольск, прогуляемся по единственному в Сибири каменному Кремлю и старинным улочкам города.
Тобольск

Билеты

Женская история Тюмени до революции
Женская история Тюмени до революции
5
5 отзывов
5000
за всё
Разберемся, какую роль играли женщины в экономике, социальной и политической жизни уездного сибирского города. Моя задача – через мемуары, письма и в...
Тюмень
«Тюмень: от прошлого к настоящему» - пешком и на машине с историком
«Тюмень: от прошлого к настоящему» - пешком и на машине с историком
5
75 отзывов
9000
за всё
С чего начиналась Тюмень? О тех, кто впервые оказался здесь и стоял у истоков городской истории я расскажу вам на прогулке по старинным площадям и уло...
Тюмень

Водные прогулки

Тюмень на слух: музыкальная прогулка-игра
Тюмень на слух: музыкальная прогулка-игра
5
2 отзыва
1600
за чел.
Познакомиться с историей Тюмени через мелодии и песни - от Баха до Гуляева
Тюмень
Прогулка по вечерней Тюмени - на байдарке
Прогулка по вечерней Тюмени - на байдарке
5
7 отзывов
3600
за чел.
Понаблюдать за засыпающим городом с воды в сопровождении опытного инструктора
Тюмень
Групповая прогулка по Тюмени на байдарках
Групповая прогулка по Тюмени на байдарках
5
16 отзывов
3600
за чел.
Проплыть на байдарках по реке Тура и увидеть город с необычного ракурса
Тюмень

Туры на автомобиле

Открывая Тюмень
Открывая Тюмень
5
1 отзыв
9000
за всё
От деревянных наличников до современной набережной
Тюмень
Познакомиться с Тюменью
Познакомиться с Тюменью
5
30 отзывов
6500
за всё
Старинной и современной
Тюмень
Духовные святыни Тобольска (на вашем авто)
Духовные святыни Тобольска (на вашем авто)
4.9
6 отзывов
6000
за всё
Древние монастыри, чудотворные иконы и исторический острог времён Ермака Тимофеевича
Тобольск
Трансфер из аэропорта Тюмени и обзорная экскурсия
Трансфер из аэропорта Тюмени и обзорная экскурсия
5
6 отзывов
8000
за всё
Познакомиться с городом по дороге в отель
Тюмень
Обзорная экскурсия по городу Тюмени на автомобиле
Обзорная экскурсия по городу Тюмени на автомобиле
5
19 отзывов
6500
за всё
Приглашаю на индивидуальную автомобильную экскурсию по лучшим уголкам Тюмени! Мы прогуляемся по историческим улицам и набережной, осмотрим усадьбы, хр...
Тюмень
Из Тюмени в Тобольск: полное погружение
Из Тюмени в Тобольск: полное погружение
5
4 отзыва
40000
за всё
Познакомиться с единственным каменным кремлём Сибири и богатой историей города
Тюмень
Из Тюмени - в Ялуторовск
Из Тюмени - в Ялуторовск
5
1 отзыв
25000
за всё
Прикоснуться к наследию декабристов и купцов в сердце Сибири
Тюмень
В Ялуторовск - из Тюмени
В Ялуторовск - из Тюмени
5
7 отзывов
18650
за всё
Посетить старинный сибирский город, пройти по купеческому кварталу и узнать о декабристах
Тюмень
Тобольск - жемчужина Сибири
Тобольск - жемчужина Сибири
5
17 отзывов
28000
за всё
Исследовать кремль, улицы и храмы, где творилась история (в поездке из Тюмени)
Тюмень

Гастрономические туры

Влюбиться в Тюмень за 2 часа
Влюбиться в Тюмень за 2 часа
5
87 отзывов
от
5000
за всё
Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о местной архитектуре
Тюмень
Из Тюмени в Тобольск: полное погружение
Из Тюмени в Тобольск: полное погружение
5
4 отзыва
40000
за всё
Познакомиться с единственным каменным кремлём Сибири и богатой историей города
Тюмень
Тобольский вояж - экскурсия из Тюмени
Тобольский вояж - экскурсия из Тюмени
4.8
22 отзыва
6100
за чел.
Посетить самобытный сибирский город, изучить кремль и зайти в одну из главных святынь региона
Тюмень
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
5
14 отзывов
от
15000
за всё
Приготовить национальное блюдо, познакомиться с культурой сибирских татар и поразиться их истории
Тюмень
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
5
14 отзывов
13000
за всё
О жизни первых поселенцев, народных традициях и меняющемся быте людей, живущих вдали от городов
Тюмень
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
5
52 отзыва
13000
за всё
Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании
Тюмень
Тюмень гастрономическая
Тюмень гастрономическая
17000
за всё
Первая в Тюмени вкусная экскурсия. Специально для вас наш хант приехал к нам из своего чума и приготовил наивкуснейшую колбасу из разных сортов мяса, ...
Тюмень

Последние отзывы об экскурсиях по Тюменской области

В
По вечерней Тюмени - с обзорной экскурсией
Дата посещения: 23 июл 2026
Экскурсия была интересной. Всё понравилось!
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А
О чем расскажут ангелы Тобольска
Дата посещения: 10 июл 2026
Замечательно организованная экскурсия с очень интересной и доступной и детям и взрослым подачей исторических фактов! Рассказ логично выстроен и увлекает слушателя. Очень благодарны за экскурсию
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А
Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
Дата посещения: 11 июл 2026
Экскурсия понравилась, хотя данный формат очень сложно назвать экскурсией. Это больше погружение в традиционные ремесла и культуру наших предков. Встретили нас как давних знакомых, в домашней непринужденной обстановке, интересное и живое общение
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Б
Познакомиться с Тюменью
Дата посещения: 7 июл 2026
Прекрасная экскурсия для ознакомления с Тюменью для тех, кто приехал сюда впервые. Были в исторической части Тюмени, посмотрели европейский квартал.
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Особенно понравился Свято-Троицкий мужской монастырь русской православной церкви; замечательно отреставрированы и другие храмы города. Прекрасный вид открывается с моста Влюблённых на реку Туру.
Гид Олег замечательно осведомлён и подготовлен к экскурсии, предельно вежлив и внимателен

Прекрасная экскурсия для ознакомления с Тюменью для тех, кто приехал сюда впервые. Были в исторической части
Прекрасная экскурсия для ознакомления с Тюменью для тех, кто приехал сюда впервые. Были в исторической части
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Л
В Ялуторовск - из Тюмени
Дата посещения: 24 июн 2026
Выражаем огромную благодарность Ольге за интереснейший тур в Ялуторовск. Мы узнали много нового, увидели дома, где жили декабристы (не все
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сохранились, к сожалению). А Ольга - гид и рассказчик от Бога. С ней очень интересно, познавательно, позитивно. Она "увлекла" нас информацией о 9ти декабристах, которые отбывали ссылку в тех местах, а ещё она прекрасно читала стихи Юлии Друниной. Низкий поклон от гостей из С-Петербурга (Ларисы, Натальи, Татьяны).

Выражаем огромную благодарность Ольге за интереснейший тур в Ялуторовск. Мы узнали много нового, увидели дома, где
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Н
Тобольск: тайны Нижнего посада
Дата посещения: 13 июн 2026
Спасибо Ольге за интереснейшую экскурсию! Замечательный маршрут очень рекомендуем эту экскурсию всем!
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А
Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
Дата посещения: 14 ноя 2025
Я с дочкой впервые в Тюмени. Станислав с любовью рассказывал о родном городе, очень интересно и познавательно. Мне даже стало
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немного обидно за свой город. Тюмень меня впечатлила своей яркостью, открытостью для людей, сочетанием старины и современности. Спасибо Станиславу. Советую как экскурсовода, историка, знающего свой город.

Я с дочкой впервые в Тюмени. Станислав с любовью рассказывал о родном городе, очень интересно и
Я с дочкой впервые в Тюмени. Станислав с любовью рассказывал о родном городе, очень интересно и
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М
Тюмень с высоты
Дата посещения: 10 ноя 2025
Нам очень понравилось, с высоты , вечерний город смотрится очень красиво, несмотря на то, что шёл снег и не было
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видно горизонта, центральные улицы Республики и Мельникайте были отчётливо видны и сверкали вечерними огнями фонарей и автомобилей. Ева, с любовью рассказывала про улицы Тюмени с древних времен и до настоящих дней, было видно, что она очень любит город ,в котором живет, спасибо огромное за полученные позитивные эмоции!!!

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О
По вечерней Тюмени - с обзорной экскурсией
Дата посещения: 6 ноя 2025
Экскурсия была осень содержательная и познавательная.
Экскурсовода Викторию было очень интересно слушать.
Рассказ совмещал исторические факты, стихи и юмор.
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Н
Дыхание Тобольска: фотопрогулка
Дата посещения: 12 окт 2025
Все понравилось
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