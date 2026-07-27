читать дальше уменьшить видно горизонта, центральные улицы Республики и Мельникайте были отчётливо видны и сверкали вечерними огнями фонарей и автомобилей. Ева, с любовью рассказывала про улицы Тюмени с древних времен и до настоящих дней, было видно, что она очень любит город ,в котором живет, спасибо огромное за полученные позитивные эмоции!!!

Нам очень понравилось, с высоты , вечерний город смотрится очень красиво, несмотря на то, что шёл снег и не было