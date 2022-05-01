Экскурсии в городах Тюменской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Тюменской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
от
8500
₽
за всё
Я покажу вам Тюмень с необычного ракурса, а рассказ о городе
3250
₽
за всё
Погрузиться в былые эпохи города на прогулке по центру с историком и археологом
от
6500
₽
за всё
Наше путешествие раскрывает главные особенности Тюмени
от
2600
₽
за всё
О связях города с Бухарой, Китаем и Японией - на философско-культурологической прогулке по центру
5
1 отзыв
1300
₽
за всё
Погулять по одному из самых красивых дореволюционных районов города и узнать о нем интересные факты
4800
₽
за всё
Историко-поэтическая экскурсия с тюменским краеведом и поэтессой Викторией Бондаревой
Групповые экскурсии
4.8
38 отзывов
650
₽
за чел.
Насладиться видом с самого высокого здания в городе и услышать местные истории
5
6 отзывов
700
₽
за чел.
Мы встретимся с вами в районе главной улицы и поднимемся на открытую верхнюю лоджию самого высокого здания Тюмени, где
Обзорные по городам
3250
₽
за всё
Погрузиться в былые эпохи города на прогулке по центру с историком и археологом
от
6500
₽
за всё
Наше путешествие раскрывает главные особенности Тюмени
4.9
18 отзывов
5500
₽
за всё
Познакомиться с сибирским городом и увлечься живыми рассказами о нём
12500
₽
за всё
Приглашаем вас в Ялуторовск - чистый и уютный провинциальный городок с богатейшей историей
22600
₽
за всё
Приглашаем провести выходной день в славном граде юга Тюменской области
5
3 отзыва
5000
₽
за всё
Это увлекательная поездка - прогулка по историческому центру нашего уютного и современного города
5
10 отзывов
от
1000
₽
за всё
Тобольский кремль, построенный по проекту зодчего Семена Ремезова - единственное строение подобного масштаба
Туры на автомобиле
4.9
18 отзывов
5500
₽
за всё
Познакомиться с сибирским городом и увлечься живыми рассказами о нём
5
8 отзывов
4800
₽
за всё
Пешком и на авто исследовать город и взглянуть на него глазами исторического персонажа
5
18 отзывов
4500
₽
за всё
Увидеть все знаковые достопримечательности и раскрыть историю города на обзорной экскурсии
Гастрономические туры
от
9000
₽
за всё
Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании
Гостеприимство по-бухарски (чаепитие с дегустацией, фотосессия в бухарских нарядах, прогулка по старинному кварталу Янавыл)
9000
₽
за всё
Вас ждёт не просто прогулка по одному из старинных районов Тюмени
4.8
29 отзывов
от
4700
₽
за всё
Познакомиться ближе с первым русским городом Сибири и испить горячего чая
5
8 отзывов
2000
₽
за чел.
Вы увидите первый русский город Сибири с точки зрения нефтяной эпохи
Последние отзывы об экскурсиях по Тюменской области
- ССветлана1 мая 2022Огромное спасибо Наталье-удивительному, увлеченному историей, жизнью Тобольска человека! Её "ангелы Тобольска" просто чудо! Наташу хочется слушать бесконечно!
- ТТатьяна1 мая 2022Душевный чудесный экскурсовод, прекрасный рассказ, полезные комментарии по дороге, исторические справки. Удобный автомобиль
- ННаталья28 апреля 2022Отзыв на: Влюбиться в Тюмень за 2 часаБыли проездом в Тюмени и заранее заказали экскурсию. Большое спасибо Екатерине за проведённые с ней познавательные, быстро прошедшие 2 часа. За это время открыли для себя много интересных фактов про Тюмень. Рекомендуем всем, кто за короткое время хочет полюбить Тюмень. Екатерина интересный рассказчик, время пролетело незаметно.
- ННаталия25 апреля 2022Отзыв на: Тобольский кремль: история и легендыЗамечательная экскурсия по кремлю Тобольска. Ольга отличный рассказчик, знающий и любящий свой город человек. Много узнали интересного о Тобольске, о кремле, о его основателях. Ольга увлекает и погружает в историю Сибири, поражает знанием и умением интересно донести информацию до слушателя. Маршрут экскурсии построен удобно, Времени достаточно для осмотра всех достопримечательностей кремля. В конце своего рассказа Ольга ответила на все интересующие нас вопросы, посоветовала для самостоятельного осмотра достопримечательности города. Рекомендуем заказывать экскурсии у этого специалиста.
- AANDREY25 апреля 2022Алёна пунктуальна, грамотна, вежлива. Отлично знает историю. Своим рассказом просто увлекает, так как представляет материал очень занимательно. Показывает всё самое интересное. Учитывает интерес гостя. Может найти контакт с любым человеком. Экскурсия, несмотря на прохладную погоду, очень понравилась.
- ввера24 апреля 2022Огромное спасибо за познавательно и содержательную экскурсию гиду Алёне. Сегодня 24.04.22 повторили экскурсию по её проложенному маршруту!!! Спасибо!!!
- ООльга22 апреля 2022Наталья, огромное Вам спасибо за экскурсию. У Вас столько интересного материала, что одной встречи с Вами мало. Сегодня мы участвовали в квесте «Побег из тюремного замка». Очень пригодилась информация, которой Вы с нами поделились. Здоровья, успехов Вам и интересных встреч.
- ССветлана22 апреля 2022Спасибо за интересный рассказ об удивительном городе. Наталья увелечена своим делом, своим городом и умело передаёт свою увлеченность слушателям. В итоге мы гуляли по городу больше трех часов, узнавая его прошлое и заглядывая в будущее.
- ЕЕлена18 апреля 2022Было здорово. Проехались и прогулялись по историческому центру, посмотрели и послушали про достопримечательности. Всё с юмором, интересно. Рекомендуем 👌
- ССветлана17 апреля 2022Отзыв на: Влюбиться в Тюмень за 2 часаСпасибо, Екатерина! Профессионально, интересно и действительно помогает влюбиться в Тюмень за часа. Очень приятно получить подарочек в конце экскурсии. Трогательный знак внимания к клиенту, равно как и постоянная связь он-лайн. И отдельное спасибо за рекомендации ресторанов.
- ННэлли14 апреля 2022Отзыв на: Тобольский кремль: история и легендыУтром 3 апреля 2022г. у стен Тобольского кремля проводилось спортивное мероприятие «10 000 шагов к жизни!», приуроченное к Всемирному Дню здоровья. У нас же в этот день была запланирована экскурсия по Тобольскому кремлю. Следовательно, мы тоже будем приобщаться к данной акции. Встреча с нашим гидом Ольгой состоялась в 10-00ч. у водонапорной башни. Приветственное слово для спортсменов закончилось и они стройными рядами покинули площадь, гул голосов стих, а наше знакомство с историей одного из самых интересных и загадочных сооружений – Тобольским кремлем, Ольга начала с истории возведения водонапорной башни в самом начале 20в. для обеспечения водой нагорной части города. Поскольку к концу 19в. была построена Транссибирская магистраль, наиболее предприимчивые фирмы начали активно выходить на сибирский рынок в вопросах по устройству водопроводов. Одной из наиболее крупных частных фирм, работавших по Сибири, было московское товарищество инженеров «Н. П. Зимин и К0» (рабочее название – техническая контора «Нептун»). Колоритное название и, что немаловажно, по теме. Это товарищество и занималось строительством в Тобольске, в период с 1900-1902гг., водонапорной башни (с объемом ежедневной подачи воды в 110 тысяч вёдер) и насосной станции, которая, к сожалению, не сохранилась. Здание очень напоминает средневековую башню, так и видишь на её верху сказочную принцессу, а у подножия башни рыцаря в латах и с боевым конем. Затем мы отправились к Тобольскому кремлю, который раскинул свои величавые белокаменные стены на вершине Троицкого мыса, бывшее название которого Алафейская гора. По преданиям это название пошло от арабско-татарского «алафгалы» - означающее коронный или царский. Также эта гора исторически считалась особым «местом силы». В Тобольском кремле девять башен, но лишь четыре из них имеют облик, близкий к первоначальному. Это три круглых башни – Орловская наугольная, Южная, Павлинская и квадратная башня, которая находится на восточной стене. Неторопливо рассказывая и продвигаясь вдоль стен кремля, Ольга обращала наше внимание на архитектурные детали строителей и архитекторов (бойницы, круглые стрельницы, цветочный орнамент, словно вплетенный в стены, лепнина), также попутно раскрывая особенности личностей этих людей. Так, внимательно слушая Ольгу и осматривая белокаменного исполина, построенного взамен ранее сгоревшего деревянного фортификационного сооружения, о назначении бойниц и укреплений, мы вышли на главную площадь Кремля – именуемую Красной. Соответственно сразу возник вопрос, почему именно Красная. Было интересно узнать, что испокон веков площади у соборов были названы красными. И не из-за цвета камня или кирпича, не из-за пролитой крови, а потому, что она главная, центральная, и это начало жизни города. Также, Ольга упомянула, что в летописной повести изначально город именовался Тоболеск. Какое мягкое, ласковое слово, вкусное по звучанию, словно медовое («… обрете место на той реке Иртише усть речки Курдюмки против мало пониже устья реки Тоболу… И на сем же прекрасном месте поставиша град и нарекоша имя ему Тоболеск реки ради Тоболы… ») Не правда ли, красиво? Слушая Ольгу, мы прошли в Гостиный двор, некогда центр торговли с Востоком и Азией. Как жаль, что он прослужил по прямому назначению, лишь несколько десятилетий и купечество не оценило его по достоинству. Сейчас на территории Гостиного двора находится Музей сибирского предпринимательства, торговые сувенирные лавки, кафе «Поварня», в которой подают к ароматному чаю знаменитые тобольские блины с северными ягодами, также мини-отель, Крапивная мастерская и Палаты Сибирского Воеводы. Неожиданно небольшой и уютный дворик. Обязательно загляните в сувенирные лавки, каждый найдет для себя то, что так давно искал. И эта вещь точно вас дождется, и будет только ваша. А если, вы интересуетесь редкими музыкальными струнными и не только, инструментами, загляните в музыкальную лавку. В ней есть такие редкие инструменты, которые вы не увидите в обычных музыкальных магазинах, поскольку здесь они каждый в единственном экземпляре и привезены из разных мест, некогда большой нашей страны. А еще, мы были приятно удивлены тем фактом, что в Тобольске уже дважды снимали сюжеты передачи «Поедем поедим!» В 2017г. с ведущим Джоном Уорреном, а в 2020г. с новым ведущим Федерико Арнальди, который на территории Тобольского кремля в Гостином дворе, в воспроизведенной русской печи готовил блюда русской кухни в старинных чугунках. К слову, печь действующая и украшает Гостиный двор. Затем мы прошли через красивейшие Святые Северные ворота и попали на территорию Софийского двора, очень изящного по своей композиции. Приятно было услышать, что золоченые православные кресты, украшающие ворота, были изготовлены в нашем областном городе – Трёхгорный, Челябинской области, специализирующейся на возведении и восстановлении храмов организацией. А еще ранее эта организация изготовила кресты для Софийско-Успенского собора, Покровского храма и кафедральной колокольни. Прямо «бальзам на душу». Софийско-Успенский собор с ризницей – невероятно красивое церковное здание. Своим обликом занимает всю центральную часть Кремля. Действующее. После реконструкции можно полюбоваться обновленным иконостасом, росписями, и в целом, архитектурным обликом сооружения. Рядом находится небольшой уютный Покровский собор, за ним соборная колокольня, самое высокое церковное здание с удивительными по звучанию колоколами. Архиерейский дом со своими легендами, тайнами и историей трагической гибели в его стенах священномученика Гермогена, епископа Тобольского и Сибирского. Монашеский корпус между Орловской и Квадратной башнями, Духовная консистория, Звонница Угличского колокола со своей историей первого ссыльного, которым оказался церковный набатный колокол, вошедший в историю как «первоссыльный неодушевленный с Углича», просто невероятна по своей сути. Логично выстроенное повествование, при этом, неоднократные отклонения в сторону от темы, Ольгу ничуть не смущали, напротив, она содержательно отвечала на наши вопросы. Мы узнали много удивительных историй, фактов, легенд. Увидели прекрасные здания, каждое из которых является жемчужиной само по себе, а составляя ансамбль Тобольского кремля, они завораживают своей композицией и создают тот строгий, стройный и прекрасный облик: Рентерея, Дворец Наместника, Губернская судебная управа, Прямской взвоз, Научная библиотека, Тюремный замок. Наш интерес поддерживался постоянно акцентами на биографии, истории людей живших в период строительства Тобольского кремля. Изюминкой экскурсии было постоянное чувство сопричастности к происходившему двести и триста лет назад. Ольга удивительный рассказчик, влюбленная в свой город и свое дело. Её энциклопедические знания поражают, но в тоже время не мешают легкости её рассказа и приятному времяпрепровождению. Все информативно, увлекательно, со множеством необычных интересных деталей. Ольга – человек хорошо знающий, глубоко понимающий и дающий цельную картину того, о чем она рассказывает. Рекомендуем обязательно заказать экскурсию, чтобы узнать как возник Прямской взвоз и почему получил такое название, как и кем возводилось здание Рентереи и что хранилось в нём, а если повезет, то и посетить действующую экспозицию. Как возник Дворец Наместника и какое отношение к нему имеет пряничная мастерская. Когда и зачем был построен Тюремный замок. Кто содержался в нём. Почему фонари, обрамляющие площадь кремля такой формы, и еще многое, многое другое. Тобольский кремль окутан тайнами. Много веков назад здесь разворачивались загадочные события, ставшие частью истории. Здесь можно совершить невероятное: раздвинуть границы времени и на минуту вернуться в прошлое. Здесь спокойно и умиротворенно, легко дышится. А еще, сюда хочется возвращаться раз за разом, в это место силы. Благодарим Вас, Ольга, за познавательную экскурсию, неизгладимые впечатления и хорошую организацию. С уважением и признательностью, Нэлли и Ирина.
- ННэлли13 апреля 2022Отзыв на: Тобольск - отец городов сибирскихРаннее утро 2 апреля 2022г. встретило нас туманом и малиновым звоном колоколов с колокольни Тобольского Кремля. К 10-00ч. туман постепенно рассеялся, и яркое солнце заявило свои права. Экскурсии быть! Наш гид по Тобольску, Людмила, встретила нас в фойе гостиницы «Сибирь», где мы остановились. С первых минут нашего знакомства начала нас удивлять. Экскурсия началась с ознакомления с историей книги тобольского картографа и зодчего 17в. Семена Ремезова «Чертежная книга Сибири», копия которой находится на стенде, в свободном доступе для всех желающих, в фойе гостиницы «Сибирь». А дальше мы прошли на площадь между зданиями первого Губернского музея города и Музея сибирских промыслов и ремесел, затем от Никольского взвоза плавно «перетекли» в сад Ермака, где на Чукманском мысу установлен памятный обелиск «Покорителю Сибири-Ермаку», а со смотровой площадки парка открывается живописный вид на нижний город и стены Кремля. Прониклись захватывающим рассказом легенды «о ладони ангела». Затем мы отправились по ул. Октябрьской в сторону сквера им. Ф. Достоевского. На противоположной стороне улицы находится старинное деревянное одноэтажное здание с резным орнаментом на фасаде здания и не менее красивыми резными наличниками окон, здание музея Истории освоения и изучения Сибири им. Дунина-Горкавича. От сквера им. В. Достоевского, перешли на противоположную улицу и прошли к скверу им. П. Ершова. Обратите внимание на памятник писателю П. Ершову, у постамента которого расположилась рыба-кит, удерживающая на своей спине Тобольский Кремль в миниатюре. От сквера дошли до аллеи Героев и стелы «В память о погибших Тоболяках» у вечного огня. Узнали историю мемориальной композиции «Тоболяков бессмертный полк», о героях ВОВ и тружениках тыла у Стены народной памяти. Дальше по маршруту мы остановились у старинного деревянного дома Павла Грабовского, последнего пристанища опального поэта, полюбовались открывшимися видами на речной порт и просторы реки Иртыш. Двигаясь вдоль стен Кремля вышли на смотровую площадку, с которой открылась невероятная, захватывающая дух панорама на нижний город, раскинувшийся на «пяти горах», являющихся крутыми берегами некогда древней сибирской реки. Два часа «погружения в город», и мы уже прикоснулись к его истории. В данном случае, нашему экскурсоводу Людмиле удалось в увлекательной форме донести до нас события того времени, той эпохи. Мы словно перенеслись в прошлое, стали сами очевидцами удивительных событий: радостных и трагичных. Невероятная плотность и объем информации просто поражал. Людмила держала наше внимание на всем протяжении двухчасовой экскурсии. А какая подача материала – к нам со стороны подстраивались случайные слушатели, стараясь сделать это незаметно. Истории, легенды, события, имена и даты сыпались на нас «как из рога изобилия». Экскурсия по содержанию и увлекательности была выше всяких похвал. Никаких скучных академических фактов (о них можно прочитать в интернете). Людмила рассказала огромное количество исторических фактов, о которых может рассказать историк и человек, увлеченный своим делом. Все было очень ёмко, иллюстративно, с любовью и где-то с юмором. Невероятная эрудированность Людмилы во многих вопросах, даже не касающихся данной темы. Высокий профессионализм и просто восхищение человеком. Людмила очень обаятельная, легкая в общении и увлеченная историей своего любимого города. Любой город нужно познавать медленно, получая наслаждение от каждой истории дома, площади, улицы. Их обитатели – прошлые и настоящие, со своими удивительными легендами, историей, тайнами или, напротив, общеизвестными фактами жизни – это то, что во многом формирует духовную ауру города. Огромное Спасибо Людмиле за увлекательные подробности и большую любовь к городу, которыми невозможно не заразиться. Мы слушали Вас на одном дыхании. Очень рекомендуем всем, кто любит нестандартные познавательные экскурсии, после которых тепло на душе. Людмила, с вами было невероятно комфортно. Вы провели для нас не просто обзорную экскурсию, а историческое путешествие, которое стало прекрасным финалом нашего знакомства с городом. Браво, Людмила! Отдельная благодарность Марине Сафиной за хорошую организацию и команду профессионалов. И, мы не прощаемся с Вами, еще не всех ангелов в городе нашли, увидимся обязательно. Очарованные Вашим городом, Нэлли и Ирина.
- ЛЛюбовь13 апреля 2022Были на экскурсии с родными,которые не были в Тюмени с 80-х годов. Восхитились красотой города и богатой историей,с которой познакомил Василий. Настроение, с которым работает Василий передается слушателям! Спасибо Рекомендую! Это очень удобно- на автомобиле знакомиться с городом. Тем более людям пожилого возраста тяжело ходить на большие расстояния. В следующий раз закажем какую-нибудь тематическую экскурсию.
- ЕЕлена12 апреля 2022Василий очень интересно рассказывает,знает о истории своего города много. Нам очень понравилось. Рекомендую
- ААлексей12 апреля 2022Отзыв на: Прогулка по старинной ТюмениПонравилась нетрадиционная и очень тёплая подача материала со стороны Татьяны. Отличные два с половиной часа, спасибо!
- ЭЭльмира11 апреля 2022Отзыв на: О Тюмени - с интересом и любовьюНаталья провела прекрасную экскурсию. Ещё до нашего прилёта в Тюмень ответила на несколько наших вопросов - посоветовала рестораны, группы в инстаграмм о Тюмени) Нам все понравилось, получили ответы на все вопросы, экскурсия пролетела на одном дыхании)
- ЕЕвгения10 апреля 2022Гид очень хорошо и с большой любовью рассказывает о своем городе, все очень понравилось, экскурсией довольны, и если приедем еще в Тюмень, обязательно поедем еще!
- РРоман9 апреля 2022Отзыв на: Тюмень с высотыЭкскурсия понравилась. Татьяна - хороший экскурсовод, знающий и любящий свой город. Сама экскурсия - поверхностная. Это небольшое, первое знакомство с городом, в котором вы узнаете лишь часть его большой истории. Вид с высотки - чудесный. Я люблю смотреть на панорамы городов с высоты. Из минусов - экскурсия проводится в вечернее время, и, к сожалению, часть достопримечательностей видно не очень хорошо.
- ЮЮлия8 апреля 2022Благодарим невероятно увлечённого человека ' - Экскурсовода (именно с большой буквы) Наталью!!! Очень любит дело, которому служит. Любит и знает свой город и его историю. Маршрут продуман, интересна подача информации. Благодаря Ангелам, участвкющим в рассказе, экскурсия оригинальна, Мы единодушно решили и уже порекомендовали своим друзьям и знакомым, планирующим познакомиться с Тобольском, выбрать именно эту экскурсию. Рекомендуем и посетителям сайта. Пусть с вами случится то, что случилось с нами - любоаь к Тобольску. И пусть ваша любовь случится, в том числе бдагодаря Нааталье и ангелам Тобольска!!
- ЕЕкатерина8 апреля 2022В конце марта на детских каникулах, нам с детьми удалось побывать ещё в одном городе нашей страны. Выбор пал на Тюмень. Показала нам город очень вежливый и знающий экскурсовод Алена. За 2 часа мы многое узнали о городе и его жителях. Хоть город и достаточно молодой, но Алёна смогла рассказать о нем много интересных фактов! С благодарностью от всей нашей большой семьи!