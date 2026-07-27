Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Тюменской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
от
6250
₽
за всё
Заглянуть в единственный каменный кремль Сибири и открыть город первооткрывателей, ссыльных и гениев
5000
₽
за всё
Пощупать элементы деревянного зодчества, обратить внимание на детали и узнать о жителях домов
5
87 отзывов
от
5000
₽
за всё
Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о местной архитектуре
4.8
10 отзывов
4000
₽
за всё
Рассмотреть старинные купеческие дома и услышать истории их владельцев
4.9
57 отзывов
5400
₽
за всё
Познакомиться с самыми яркими эпохами города на дружеской и информативной прогулке по центру
5
4 отзыва
4000
₽
за всё
Мы пройдем от старинной улицы Ленина к современному Пешеходному бульвару и скверу Сибирской кошки, увидим монументальную Центральную площадь с ее знак...
Групповые экскурсии
6100
₽
за чел.
За один день познакомиться с первой столицей Сибири и его главными символами
1000
₽
за чел.
Прогуляться по уютным улочкам, увидеть резные наличники и узнать о первом русском городе Сибири
2000
₽
за чел.
Познакомиться с первым русским городом Сибири в свете вечерних огней
2000
₽
за чел.
От старинных улиц до современной набережной
1000
₽
за чел.
Понять, чем живёт город и почему его так любят местные
5
4 отзыва
3500
₽
за чел.
Горячий иммерсивный спектакль в музее-балагане
5000
₽
за чел.
Увидеть редкие образцы пасхальных яиц и создать свой маленький шедевр
5
4 отзыва
2100
₽
за чел.
Приглашаем на увлекательную экскурсию по историческому центру нашего уютного и современного города. Мы откроем для вас красоту тюменских площадей, ист...
5
2 отзыва
1600
₽
за чел.
Познакомиться с историей Тюмени через мелодии и песни - от Баха до Гуляева
Обзорные по городам
от
6250
₽
за всё
Заглянуть в единственный каменный кремль Сибири и открыть город первооткрывателей, ссыльных и гениев
6100
₽
за чел.
За один день познакомиться с первой столицей Сибири и его главными символами
2000
₽
за чел.
Познакомиться с первым русским городом Сибири в свете вечерних огней
2000
₽
за чел.
От старинных улиц до современной набережной
5
4 отзыва
2100
₽
за чел.
Приглашаем на увлекательную экскурсию по историческому центру нашего уютного и современного города. Мы откроем для вас красоту тюменских площадей, ист...
5
6 отзывов
8000
₽
за всё
Познакомиться с городом по дороге в отель
5
19 отзывов
6500
₽
за всё
Приглашаю на индивидуальную автомобильную экскурсию по лучшим уголкам Тюмени! Мы прогуляемся по историческим улицам и набережной, осмотрим усадьбы, хр...
10350
₽
за всё
Погрузиться в историю Сибири и побывать в знаковых местах
4.9
12 отзывов
5900
₽
за всё
Мы с вами узнаем кем и когда был основан Тобольск, прогуляемся по единственному в Сибири каменному Кремлю и старинным улочкам города.
Билеты
5
5 отзывов
5000
₽
за всё
Разберемся, какую роль играли женщины в экономике, социальной и политической жизни уездного сибирского города. Моя задача – через мемуары, письма и в...
5
75 отзывов
9000
₽
за всё
С чего начиналась Тюмень? О тех, кто впервые оказался здесь и стоял у истоков городской истории я расскажу вам на прогулке по старинным площадям и уло...
Водные прогулки
5
2 отзыва
1600
₽
за чел.
Познакомиться с историей Тюмени через мелодии и песни - от Баха до Гуляева
5
7 отзывов
3600
₽
за чел.
Понаблюдать за засыпающим городом с воды в сопровождении опытного инструктора
5
16 отзывов
3600
₽
за чел.
Проплыть на байдарках по реке Тура и увидеть город с необычного ракурса
Туры на автомобиле
4.9
6 отзывов
6000
₽
за всё
Древние монастыри, чудотворные иконы и исторический острог времён Ермака Тимофеевича
5
6 отзывов
8000
₽
за всё
Познакомиться с городом по дороге в отель
5
19 отзывов
6500
₽
за всё
Приглашаю на индивидуальную автомобильную экскурсию по лучшим уголкам Тюмени! Мы прогуляемся по историческим улицам и набережной, осмотрим усадьбы, хр...
5
4 отзыва
40000
₽
за всё
Познакомиться с единственным каменным кремлём Сибири и богатой историей города
5
1 отзыв
25000
₽
за всё
Прикоснуться к наследию декабристов и купцов в сердце Сибири
5
7 отзывов
18650
₽
за всё
Посетить старинный сибирский город, пройти по купеческому кварталу и узнать о декабристах
5
17 отзывов
28000
₽
за всё
Исследовать кремль, улицы и храмы, где творилась история (в поездке из Тюмени)
Гастрономические туры
5
87 отзывов
от
5000
₽
за всё
Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о местной архитектуре
5
4 отзыва
40000
₽
за всё
Познакомиться с единственным каменным кремлём Сибири и богатой историей города
4.8
22 отзыва
6100
₽
за чел.
Посетить самобытный сибирский город, изучить кремль и зайти в одну из главных святынь региона
5
14 отзывов
от
15000
₽
за всё
Приготовить национальное блюдо, познакомиться с культурой сибирских татар и поразиться их истории
5
14 отзывов
13000
₽
за всё
О жизни первых поселенцев, народных традициях и меняющемся быте людей, живущих вдали от городов
5
52 отзыва
13000
₽
за всё
Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании
17000
₽
за всё
Первая в Тюмени вкусная экскурсия. Специально для вас наш хант приехал к нам из своего чума и приготовил наивкуснейшую колбасу из разных сортов мяса, ...
Последние отзывы об экскурсиях по Тюменской области
В
Дата посещения: 23 июл 2026
Экскурсия была интересной. Всё понравилось!
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А
Дата посещения: 10 июл 2026
Замечательно организованная экскурсия с очень интересной и доступной и детям и взрослым подачей исторических фактов! Рассказ логично выстроен и увлекает слушателя. Очень благодарны за экскурсию
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А
Дата посещения: 11 июл 2026
Экскурсия понравилась, хотя данный формат очень сложно назвать экскурсией. Это больше погружение в традиционные ремесла и культуру наших предков. Встретили нас как давних знакомых, в домашней непринужденной обстановке, интересное и живое общение
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Б
Дата посещения: 7 июл 2026
Прекрасная экскурсия для ознакомления с Тюменью для тех, кто приехал сюда впервые. Были в исторической части Тюмени, посмотрели европейский квартал.
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Л
Дата посещения: 24 июн 2026
Выражаем огромную благодарность Ольге за интереснейший тур в Ялуторовск. Мы узнали много нового, увидели дома, где жили декабристы (не все
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Н
Дата посещения: 13 июн 2026
Спасибо Ольге за интереснейшую экскурсию! Замечательный маршрут очень рекомендуем эту экскурсию всем!
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А
Дата посещения: 14 ноя 2025
Я с дочкой впервые в Тюмени. Станислав с любовью рассказывал о родном городе, очень интересно и познавательно. Мне даже стало
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М
Дата посещения: 10 ноя 2025
Нам очень понравилось, с высоты , вечерний город смотрится очень красиво, несмотря на то, что шёл снег и не было
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О
Дата посещения: 6 ноя 2025
Экскурсия была осень содержательная и познавательная.
Экскурсовода Викторию было очень интересно слушать.
Рассказ совмещал исторические факты, стихи и юмор.
Экскурсовода Викторию было очень интересно слушать.
Рассказ совмещал исторические факты, стихи и юмор.
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Н
Дата посещения: 12 окт 2025
Все понравилось
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