Церковь пресвятой Богородицы, построенная во время Австро - Венгрии
Самая старая православная земунская Церковь Святого Николая
Башня Тысячелетия
Земунский парк с лебединными стаями
Пешеходная улица Господска
Самая вкусная пекарня в городе
Местный фермерский рынок
И множество атмосферных улочек и домов 19 века
Вы узнаете, почему некогда самостоятельный австро-венгерский городок стал частью сербской столицы ⭐️. Пройдете по его мощеным улочкам, подниметесь на башню Тысячелетия и насладитесь видом на черепичные крыши Старого города, окруженные Дунаем и густыми лесами. Следом погуляете по уютной кинематографичной улице, где каждый дом похож на произведение искусства, и узнаете о людях, которые когда-либо здесь жили.
На местном рынке вы сможете попробовать сезонные фрукты 🍉, овощи и орехи.
Что входит
Услуги гида
посещение 2 церквей
кормление лебедей
Что не входит
Вход на башню Гардош 200 динар
Начало
🚩 Театр мадленианум
Место завершения
🏁 Улица Господска
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.