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Самый аутентичный район Белграда - Земун

Дарья Н.
Дарья Н. – Гид из Белграда
Земун – самый старый район Белграда.

На этой экскурсии 🧭 вы узнаете, почему некогда самостоятельный австро-венгерский городок стал частью сербской столицы ⭐️.

Пройдете по его мощеным улочкам, подниметесь на башню Тысячелетия и насладитесь видом на черепичные крыши Старого города, окруженные Дунаем и густыми лесами.

Следом вы погуляете по уютной кинематографичной улице, где каждый дом похож на произведение искусства, и узнаете о людях, которые когда-либо здесь жили.

На местном рынке вы сможете попробовать сезонные фрукты 🍉, овощи и орехи.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €40 за экскурсию

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Самый аутентичный район Белграда - Земун
Самый аутентичный район Белграда - Земун

Что вы увидите

  • Оперный театр Мадленианум
  • Церковь пресвятой Богородицы, построенная во время Австро - Венгрии
  • Самая старая православная земунская Церковь Святого Николая
  • Башня Тысячелетия
  • Земунский парк с лебединными стаями
  • Пешеходная улица Господска
  • Самая вкусная пекарня в городе
  • Местный фермерский рынок
  • И множество атмосферных улочек и домов 19 века
Вы узнаете, почему некогда самостоятельный австро-венгерский городок стал частью сербской столицы ⭐️. Пройдете по его мощеным улочкам, подниметесь на башню Тысячелетия и насладитесь видом на черепичные крыши Старого города, окруженные Дунаем и густыми лесами. Следом погуляете по уютной кинематографичной улице, где каждый дом похож на произведение искусства, и узнаете о людях, которые когда-либо здесь жили.
На местном рынке вы сможете попробовать сезонные фрукты 🍉, овощи и орехи.
Что входит
  • Услуги гида
  • посещение 2 церквей
  • кормление лебедей
Что не входит
  • Вход на башню Гардош 200 динар
Начало
🚩 Театр мадленианум
Место завершения
🏁 Улица Господска
Самый аутентичный район Белграда - Земун
Самый аутентичный район Белграда - Земун
Самый аутентичный район Белграда - Земун
Самый аутентичный район Белграда - Земун

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дарья Н.
Дарья Н.
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