Вы узнаете, почему некогда самостоятельный австро-венгерский городок стал частью сербской столицы ⭐️. Пройдете по его мощеным улочкам, подниметесь на башню Тысячелетия и насладитесь видом на черепичные крыши Старого города, окруженные Дунаем и густыми лесами. Следом погуляете по уютной кинематографичной улице, где каждый дом похож на произведение искусства, и узнаете о людях, которые когда-либо здесь жили.

На местном рынке вы сможете попробовать сезонные фрукты 🍉, овощи и орехи.