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10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять Лос-Анджелес за один день: индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Лос-Анджелесу за один день: Голливуд, Беверли Хиллс, Даунтаун и многое другое ждут вас
Начало: В вашем отеле в Лос Анджелесе
Сегодня в 10:00
2 окт в 09:00
769$693 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
История города Ангелов: красочный Downtown
Откройте для себя сердце Лос-Анджелеса, где история и современность сливаются в едином ритме жизни Downtown
Начало: Chinatown, Los Angeles
2 окт в 10:00
3 окт в 10:00
от $372 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Незабываемая экскурсия на кабриолете по знаковым местам Лос-Анджелеса
Почувствуйте ветер свободы, путешествуя на кабриолете по самым знаменитым уголкам Лос-Анджелеса
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$850 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина3 августа 2024Очень понравилась экскурсия, рекомендую а 1000%.
- ММихаил10 июля 2024Прочитав, посмотрев и наслушавшись множество самых противоречивых отзывов о Лос-Анджелесе, мы однозначно решили, что без обзорной экскурсии нам не обойтись.
- MMaksym26 июня 2024Это была замечательная экскурсия с множеством историй и тайн Лос-Анджелеса! Владу спасибо за такой интересный день! Будем рады вернуться!
- ЖЖеня5 апреля 2024Были семьей,ребенку 8 лет. Всем понравилась экскурсия. Интересно, сами никогда бы не зашли в эти уникальные места. Очень продуманный маршрут! Всем рекомендую Влада, как интересного и внимательного человека с багажом знаний! Однозначно стоит посетить даунтаун! Спасибо Влад!
- ЛЛеонид29 апреля 2023Очень продуманная насыщенная экскурсия идеально подходит для тех, кто в городе впервые. Влад очень хорошо продумал маршрут и несмотря на
- ТТатьяна4 апреля 2023Очень интересная экскурсия! Нетипичный взгляд на Лос Анжелес. За несколько часов прогулки по Лос Анжелесу Влад сумел показать нам этот город с абсолютно разных сторон, рассказать его историю. Всем рекомендую ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «На Рождество»
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