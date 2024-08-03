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Понять огромный и противоречивый мир Лос-Анджелеса без проводника за ограниченное время невозможно. Мы заказали экскурсию и отправились в прекрасное путешествие с Владом. Целый день пролетел незаметно! Влад сумел уместить в свою экскурсию все самое основное, смог нам передать настроение и многообразие этого интересного мегаполиса. Лос-Анджелес - он, как большое лоскутное одеяло, один город-район переходит в другой без всяких границ и предупреждения))); городские пейзажи и даже климат меняются подчас радикально. Самое классное в путешествии с Владом это то, что он умудрялся держать ритм экскурсии и, несмотря на всю сложность задачи, познакомить нас с этим весьма непростым и сложным для восприятия городом, смог, на наш взгляд, объять необъятное! Огромное спасибо! Наша Семья благодарна Владу за этот прекрасный день. Мы в восторге! И будем долго вспоминать эту экскурсию!