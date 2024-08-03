На Рождество – экскурсии в Лос-Анджелесе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Лос-Анджелесе на русском языке, цены от $372, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Понять Лос-Анджелес за один день
На машине
скидка
10%
47 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять Лос-Анджелес за один день: индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Лос-Анджелесу за один день: Голливуд, Беверли Хиллс, Даунтаун и многое другое ждут вас
Начало: В вашем отеле в Лос Анджелесе
Сегодня в 10:00
2 окт в 09:00
769$693 за всё до 4 чел.
История города Ангелов: красочный Downtown
Пешая
24 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
История города Ангелов: красочный Downtown
Откройте для себя сердце Лос-Анджелеса, где история и современность сливаются в едином ритме жизни Downtown
Начало: Chinatown, Los Angeles
2 окт в 10:00
3 окт в 10:00
от $372 за всё до 3 чел.
По Лос-Анджелесу - на кабриолете
На машине
На кабриолете
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Незабываемая экскурсия на кабриолете по знаковым местам Лос-Анджелеса
Почувствуйте ветер свободы, путешествуя на кабриолете по самым знаменитым уголкам Лос-Анджелеса
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$850 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    3 августа 2024
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Очень понравилась экскурсия, рекомендую а 1000%.
  • М
    Михаил
    10 июля 2024
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Прочитав, посмотрев и наслушавшись множество самых противоречивых отзывов о Лос-Анджелесе, мы однозначно решили, что без обзорной экскурсии нам не обойтись.
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    Понять огромный и противоречивый мир Лос-Анджелеса без проводника за ограниченное время невозможно. Мы заказали экскурсию и отправились в прекрасное путешествие с Владом. Целый день пролетел незаметно! Влад сумел уместить в свою экскурсию все самое основное, смог нам передать настроение и многообразие этого интересного мегаполиса. Лос-Анджелес - он, как большое лоскутное одеяло, один город-район переходит в другой без всяких границ и предупреждения))); городские пейзажи и даже климат меняются подчас радикально. Самое классное в путешествии с Владом это то, что он умудрялся держать ритм экскурсии и, несмотря на всю сложность задачи, познакомить нас с этим весьма непростым и сложным для восприятия городом, смог, на наш взгляд, объять необъятное! Огромное спасибо! Наша Семья благодарна Владу за этот прекрасный день. Мы в восторге! И будем долго вспоминать эту экскурсию!

  • M
    Maksym
    26 июня 2024
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Это была замечательная экскурсия с множеством историй и тайн Лос-Анджелеса! Владу спасибо за такой интересный день! Будем рады вернуться!
  • Ж
    Женя
    5 апреля 2024
    История города Ангелов: красочный Downtown
    Были семьей,ребенку 8 лет. Всем понравилась экскурсия. Интересно, сами никогда бы не зашли в эти уникальные места. Очень продуманный маршрут! Всем рекомендую Влада, как интересного и внимательного человека с багажом знаний! Однозначно стоит посетить даунтаун! Спасибо Влад!
  • Л
    Леонид
    29 апреля 2023
    История города Ангелов: красочный Downtown
    Очень продуманная насыщенная экскурсия идеально подходит для тех, кто в городе впервые. Влад очень хорошо продумал маршрут и несмотря на
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    приличный объем информации и продолжительность мы совсем не устали. Создалось впечатление, что нам показал город добрый старый знакомый, которого неожиданно встретили

  • Т
    Татьяна
    4 апреля 2023
    История города Ангелов: красочный Downtown
    Очень интересная экскурсия! Нетипичный взгляд на Лос Анжелес. За несколько часов прогулки по Лос Анжелесу Влад сумел показать нам этот город с абсолютно разных сторон, рассказать его историю. Всем рекомендую ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лос-Анджелесе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Понять Лос-Анджелес за один день
  2. История города Ангелов: красочный Downtown
  3. По Лос-Анджелесу - на кабриолете
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Голливудская аллея славы
  3. Голливуд
Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в сентябре 2024
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 372 до 850 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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