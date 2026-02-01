Мои заказы

На северные острова – экскурсии в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «На северные острова» в Нячанге на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Острова Нячанга: снорклинг, обед на рыбной ферме и отдых на пляже
6 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:15
7 фев в 08:15
$30.79 за человека
Экскурсия на острова Хон Миу и Хон Там с обедом и водными развлечениями
6 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:30
7 фев в 08:30
$52.11 за человека
Три острова Нячанга: морское приключение с обедом и отдыхом
морские экскурсии в нячанге
7 часов
Водная прогулка
Начало: Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Завтра в 08:00
7 фев в 08:00
$59.22 за человека

