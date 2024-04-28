В Восточной Азии сериалы называют дорамы, и местные жители их обожают.Эта индивидуальная экскурсия по Сеулу предлагает уникальную возможность посетить места съемок популярных корейских дорам.На маршруте вы увидите уютные кофейни, где

герои читали комиксы, королевский дворец Чхандоккун, башню Намсан с шикарными видами и культовыми кадрами, а также места из дорамы "Итэвон класс". Кроме того, вас ждет посещение кафе из дорамы "Гоблин" и одного из самых престижных университетов Кореи, где снимали "Красоту наизнанку" и другие сериалы. Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно

Описание экскурсии

Кофейня из дорамы «Истинная красота». Главные герои засиживались здесь за чтением комиксов. Кафе небольшое, но очень уютно оформленное. Если нам повезёт, мы встретим его хозяйку. Она рассказала, что ей удалось познакомиться с главными героями дорамы. Какое впечатление они на неё произвели — узнаете на экскурсии!

Дворец Чхандоккун. Это второй по значимости королевский дворец города. Здесь снимали историческую дораму «Красный манжет рукава», посвящённую матери наследного принца. Я поделюсь её сюжетом и раскрою интересные факты о Корейской империи.

Башня Намсан. Она фигурирует в дорамах «Цветочки после ягодок», «Человек со звезды», «Хваюги». Мы поднимемся на самую известную смотровую площадку города, полюбуемся шикарными видами и повторим кадры из культовых сериалов.

Места из дорамы «Итэвон класс». Она показывает жизнь героя после потери отца и свободы. Выйдя из тюрьмы, он не сдался и решил открыть ресторан в Итэвоне. Вы увидите эти места!

Кафе из дорамы «Гоблин». Этот сериал снимали по всей Корее и некоторые эпизоды в Канаде. В Сеуле мы посетим кафе, хозяйкой которого была одна из героинь.

Университет. Мы побываем в одном из самых красивых и престижных университетов Кореи, где снимали «Красоту наизнанку», «Сыр в мышеловке» и «Ха Ру, которого я встретила случайно».

Организационные детали

Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно.