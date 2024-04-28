Прогуляйтесь по дворцу Чхандоккун, где снимали историческую дораму «Красный манжет рукава». Узнайте подробнее о сюжете и истории Корейской империи
В Восточной Азии сериалы называют дорамы, и местные жители их обожают.
Эта индивидуальная экскурсия по Сеулу предлагает уникальную возможность посетить места съемок популярных корейских дорам.
На маршруте вы увидите уютные кофейни, где читать дальше
герои читали комиксы, королевский дворец Чхандоккун, башню Намсан с шикарными видами и культовыми кадрами, а также места из дорамы "Итэвон класс".
Кроме того, вас ждет посещение кафе из дорамы "Гоблин" и одного из самых престижных университетов Кореи, где снимали "Красоту наизнанку" и другие сериалы. Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно
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4 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
📸 Посетите культовые места съемок корейских дорам
🏰 Узнайте интересные факты о Корейской империи
🌆 Полюбуйтесь шикарными видами с башни Намсан
🍰 Насладитесь уютной атмосферой корейских кафе
🎓 Побывайте в престижном университете Кореи
Что можно увидеть
Кофейня из дорамы «Истинная красота»
Дворец Чхандоккун
Башня Намсан
Места из дорамы «Итэвон класс»
Кафе из дорамы «Гоблин»
Университет
Описание экскурсии
Кофейня из дорамы «Истинная красота». Главные герои засиживались здесь за чтением комиксов. Кафе небольшое, но очень уютно оформленное. Если нам повезёт, мы встретим его хозяйку. Она рассказала, что ей удалось познакомиться с главными героями дорамы. Какое впечатление они на неё произвели — узнаете на экскурсии!
Дворец Чхандоккун. Это второй по значимости королевский дворец города. Здесь снимали историческую дораму «Красный манжет рукава», посвящённую матери наследного принца. Я поделюсь её сюжетом и раскрою интересные факты о Корейской империи.
Башня Намсан. Она фигурирует в дорамах «Цветочки после ягодок», «Человек со звезды», «Хваюги». Мы поднимемся на самую известную смотровую площадку города, полюбуемся шикарными видами и повторим кадры из культовых сериалов.
Места из дорамы «Итэвон класс». Она показывает жизнь героя после потери отца и свободы. Выйдя из тюрьмы, он не сдался и решил открыть ресторан в Итэвоне. Вы увидите эти места!
Кафе из дорамы «Гоблин». Этот сериал снимали по всей Корее и некоторые эпизоды в Канаде. В Сеуле мы посетим кафе, хозяйкой которого была одна из героинь.
Университет. Мы побываем в одном из самых красивых и престижных университетов Кореи, где снимали «Красоту наизнанку», «Сыр в мышеловке» и «Ха Ру, которого я встретила случайно».
Организационные детали
Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Сеуле
Провела экскурсии для 331 туриста
Меня зовут Лилия, я живу и учусь в столице Южной Кореи. Всем сердцем обожаю Сеул — и хочу показать вам его таким, каким вижу его я. Раскрыть его секреты, красоту и самобытность.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
28 апр 2024
Лилия очень поладила с детьми, для которых мы и брали экскурсию (8 и 10 лет). Было интересно и познавательно, мы посетили много интересных мест и всё время забегали на разные к-поп локации, когда Лилия узнавала от дочек об их интересах. Увидели город с другой стороны, более неформальной. В конце прекрасно отужинали в одной из дорамных локаций
Вероника
19 апр 2024
Замечательное знакомство с Сеулом и его знаковыми местам, где снимались популярные дорамы от чудесной Лилии! Дочка-подросток, которая и была основным заказчиком экскурсии, в полном восторге и очень подружилась с Лилией) Тёплый подход, исключительное внимание к нашему комфорту, искренняя любовь к городу со стороны Лилии помогли нам получить яркие впечатления
Алена
28 мар 2024
Лилия прекрасный гид и замечательный человек. Тот самый гид которого вы ищите тут) Она живёт здесь, искренне любит Корею и старается показать и рассказать вам то, что когда-то впечатлило ее читать дальше
саму. Знает ответы на все вопросы) даже про свидания с корейцами и правила этикета на них) расскажет вам где можно покушать, где ещё погулять и вообще очень много всего. Любая экскурсия с Лилией пройдет идеально! Если вы хотите отлично провести день или вечер, который останется в вашей памяти навсегда, однозначно рекомендую пойти на экскурсию именно с ней.
Михаил
9 сен 2023
Очень приятный экскурсовод, показала все интересующие меня места по запросу и даже больше, сделали классные фото, рекомендую 👌👍