Городские экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Сухуме, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
Пешая
3.5 часа
38 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Многоликий Сухум: экскурсия с открытками
Погрузитесь в историю Сухума через его архитектуру и знаменитых жителей. Откройте для себя уникальные места и узнайте о культуре города
Начало: В районе Сухумской крепости (Диоскуриада)
5 ноя в 14:30
6 ноя в 10:00
900 ₽ за человека
Дикая природа Абхазии
Пешая
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дикая природа Абхазии: индивидуальная экскурсия в Сухуме
Путешествие по дикой природе Абхазии откроет вам живописные каньоны, озера и древние дольмены. Идеально для любителей активного отдыха и природы
17 ноя в 08:30
18 ноя в 08:30
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Пешая
2.5 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 17 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
22 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 17 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Городские экскурсии»

Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелье Черниговка
  3. Термальные источники Кындыг
  4. Гегский водопад
  5. Самое главное
  6. Набережная
  7. Храм Симона Кананита
  8. Новоафонский монастырь
  9. ГЭС
  10. Белые скалы
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в ноябре 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 206 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
