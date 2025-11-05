Мини-группа
до 12 чел.
Многоликий Сухум: экскурсия с открытками
Погрузитесь в историю Сухума через его архитектуру и знаменитых жителей. Откройте для себя уникальные места и узнайте о культуре города
Начало: В районе Сухумской крепости (Диоскуриада)
5 ноя в 14:30
6 ноя в 10:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Дикая природа Абхазии: индивидуальная экскурсия в Сухуме
Путешествие по дикой природе Абхазии откроет вам живописные каньоны, озера и древние дольмены. Идеально для любителей активного отдыха и природы
17 ноя в 08:30
18 ноя в 08:30
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 17 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
22 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 17 чел.
