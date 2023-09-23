Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
Авторский тур в Ереване

Побывать в «армянской Швейцарии», попробовать вина и сыры и полюбоваться Севаном и Араратом

5
4 отзыва
В небольшой и дружной компании будем не спеша наслаждаться дарами солнечной страны. Погуляем по главным улицам Еревана и увидим крепость, с которой началась история города. Осмотрим храмы и монастыри: Хор Вирап, Гарни, Гегард и Нораванк. Пройдёмся по коридорам пещерного комплекса, где в древности жили люди.

Вы насладитесь вкуснейшим обедом с видом на синюю гладь Севана и продегустируете разные сорта вин и блюда армянской кухни. А какие здесь виды — ах!
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
Ближайшие даты:
12
июн
14
авг
11
сен
18
сен
25
сен
27
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. В комфортном отеле в Ереване 3*, 2-местные номера.

Питание. Включены все завтраки, приветственный обед и заключительный ужин, в том числе с национальными блюдами. 4 обеда и 3 ужина — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Колоритное знакомство: прогулка по Еревану и блюда армянской кухни

Встречаемся и после размещения в отеле идём в ресторан. Вы попробуете национальные блюда и познакомитесь друг с другом поближе. После сытного обеда хорошо погулять — отправляемся знакомиться со столицей. Пройдёмся по её главным улицам: одной из старейших улиц города — Абовяна, современному Северному проспекту и площади Республики. Вы услышите истории прошлого, происходившие тут почти на каждом шагу, полюбуетесь архитектурой и узнаете, почему Ереван называют розовым городом. Поднимемся на вершину Каскада — огромной лестницы из известняка, откуда полюбуемся панорамой Еревана и окрестностей. Поужинаем на атмосферной улице в ресторане и вернёмся в отель отдыхать.

Колоритное знакомство: прогулка по Еревану и блюда армянской кухниКолоритное знакомство: прогулка по Еревану и блюда армянской кухниКолоритное знакомство: прогулка по Еревану и блюда армянской кухниКолоритное знакомство: прогулка по Еревану и блюда армянской кухниКолоритное знакомство: прогулка по Еревану и блюда армянской кухни
2 день

Монастырь Хор Вирап, пещерный комплекс и винодельня в Арени, Нораванк

Позавтракав, отправляемся в монастырь Хор Вирап у подножия священного Арарата. Здесь Григорий Просветитель крестил армянского царя, который затем сделал христианство государственной религией. А виды отсюда открываются просто изумительные!

Пообедаем в не менее живописном месте и поедем в село Арени, где делают вина с древнейших времён. Заглянем на винодельню, вы познакомитесь с процессом изготовления этого «напитка богов» и попробуете его на вкус. По пути увидим Суренаван — «деревню аистов» — небольшое поселение, где над каждым домом свито гнездо.

Затем посетим пещерный комплекс, состоящий из трёх залов в известняковых скалах. В ходе археологических раскопок здесь были обнаружены древние посуда, ткань из тростника, женские украшения и самая древняя обувь в мире — кожаный башмак. найдена именно в селе Арени Вайоцдзорского региона. Вы полюбуетесь завораживающим ущельем реки Арпа среди величественных красных скал и монастырским комплексом Нораванк, одной из жемчужин средневековой армянской архитектуры, построенной в 13-14 веках.

Вечером вернёмся в Ереван и поужинаем в одном из предложенных ресторанов на ваш выбор.

Монастырь Хор Вирап, пещерный комплекс и винодельня в Арени, НораванкМонастырь Хор Вирап, пещерный комплекс и винодельня в Арени, НораванкМонастырь Хор Вирап, пещерный комплекс и винодельня в Арени, НораванкМонастырь Хор Вирап, пещерный комплекс и винодельня в Арени, Нораванк
3 день

Севан и курортный Дилижан

Утром едем к «армянскому морю», легендарному озеру Севан. Вы насладитесь ярким цветом воды и невероятным горным пейзажем. Побываем в средневековом монастыре Севанаванк 9-го века, построенном на озере. Затем вас снова ждёт гастрономическое удовольствие — в семейной сыроварне, откуда открывается чудесный вид на озеро, вы пообедаете и попробуете эксклюзивные сорта сыра.

После направляемся в город-курорт Дилижан, который часто называют армянской Швейцарией за уникальный климат и расположение на лесной заповедной территории. Нагулявшись и надышавшись чистейшим воздухом, вернёмся в Ереван.

Севан и курортный ДилижанСеван и курортный ДилижанСеван и курортный ДилижанСеван и курортный Дилижан
4 день

Гарни, «Симфония камней», Гегард

Сегодня исследуем достопримечательности региона Котайк. По пути остановимся у арки Чаренца в честь армянского поэта. Когда смотришь сквозь неё, видишь живописную Араратскую долину и саму величественную гору.

Посетим Гарни, где вы полюбуетесь единственным языческим храмом в Армении — богу Солнца. Сооружение с двух сторон граничит с ущельем реки Азат, а с третьей обнесено крепостной стеной. Посмотрите на сохранившиеся на его территории руины христианских церквей.

В Гарнийском ущелье увидите необычное — «Симфонию камней», — склоны, состоящие из базальтовых шестигранников высотой почти 50 метров и напоминающие трубы органа. Столбы настолько симметричны, что кажутся рукотворными, но это результат вулканических потоков.

После вкусного обеда в колоритном ресторане осмотрим пещерный монастырь Гегард в ущелье горной реки Гохт. Его главная церковь построена 1215 году. Комплекс окружён утесами, а его часть высечена прямо в скале. Вечером вернёмся в Ереван, поужинаем и отдохнём.

Гарни, «Симфония камней», ГегардГарни, «Симфония камней», ГегардГарни, «Симфония камней», ГегардГарни, «Симфония камней», ГегардГарни, «Симфония камней», Гегард
5 день

Крепость Эребуни, винная дегустация

После завтрака и до отправления в аэропорт у вас ещё будет время. Можно самостоятельно прогуляться по Еревану или, по вашему желанию, можем посетить коньячный завод «Арарат» с дегустацией. А для завершения тура на приятной ноте побываем у древнейшей таинственной крепости Эребуни, с которой и началась история столицы и от которой и произошло её современное название. И заглянем на семейную винодельню, где вас ждёт проба напитков под аппетитные закуски.

Затем — отъезд в аэропорт или в центр города для тех, кто остаётся в этой солнечной стране.

Крепость Эребуни, винная дегустацияКрепость Эребуни, винная дегустацияКрепость Эребуни, винная дегустацияКрепость Эребуни, винная дегустация

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, приветственный обед и заключительный ужин, в том числе с национальными блюдами
  • Экскурсии с дегустацией по двум винодельням в селе Арени и близ Еревана
  • Посещение сыроварни с дегустацией местных эксклюзивных сыров
  • Транспортное сопровождение по всей программе тура на комфортном микроавтобусе с кондиционером
  • Трансфер от аэропорта или вокзала до отеля и обратно в последний день тура
  • Сопровождение русскоговорящим гидом-водителем на всём маршруте программы и местными гидами на отдельных локациях
  • Сопровождение организатором в период всей программы, поддержка и помощь по всем вопросам тура
  • Вечерний досуг под интересы группы (по желанию)
  • Все экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Еревана и обратно (поможем с подбором)
  • 4 обеда и 3 ужина
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, аэропорт, 12:30
Завершение: Ереван, аэропорт, 17:30-18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
23 сен 2023
Всё было хорошо, нам очень понравилось!
Л
23 сен 2023
Тур в Армению был чудесный. Многое удалось посмотреть, было очень интересно. Наталья - заботливый, внимательный гид. Некоторые участники нашей группы путешествуют с ней уже несколько раз. Спасибо большое!
К
19 июня 2023
Хорошо спланированный и организованный тур. Посетили все основные достопримечательности, была пара дегустаций на винодельне, одна с отличным обедом и обзорным туром. Гостиница выбрана тоже хорошо и в плане соотношения цена/качество и в плане местоположения (центр города).
Рекомендую.
В
15 мая 2023
Посетили впервые в Армению с авторским туром Натальи. Все организовано отлично

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеВсе туры5-дневные турыОзеро СеванПопулярные местаПрирода и пейзажиВинные турыДегустационные туры

Похожие туры из Еревана

Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
49 000 за человека
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Научиться готовить лаваш, побывать на 4 дегустациях и увидеть гордый Арарат
Аэропорт Еревана, прилёт до 13:00
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
54 500 за человека
В Армению за вином, горами и впечатлениями
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
60 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ереване
Все туры из Еревана
All Airlines
ХорошоТам