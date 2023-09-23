Побывать в «армянской Швейцарии», попробовать вина и сыры и полюбоваться Севаном и Араратом
Вы насладитесь вкуснейшим обедом с видом на синюю гладь Севана и продегустируете разные сорта вин и блюда армянской кухни. А какие здесь виды — ах!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|55 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Проживание. В комфортном отеле в Ереване 3*, 2-местные номера.
Питание. Включены все завтраки, приветственный обед и заключительный ужин, в том числе с национальными блюдами. 4 обеда и 3 ужина — за доплату.
Программа тура по дням
Колоритное знакомство: прогулка по Еревану и блюда армянской кухни
Встречаемся и после размещения в отеле идём в ресторан. Вы попробуете национальные блюда и познакомитесь друг с другом поближе. После сытного обеда хорошо погулять — отправляемся знакомиться со столицей. Пройдёмся по её главным улицам: одной из старейших улиц города — Абовяна, современному Северному проспекту и площади Республики. Вы услышите истории прошлого, происходившие тут почти на каждом шагу, полюбуетесь архитектурой и узнаете, почему Ереван называют розовым городом. Поднимемся на вершину Каскада — огромной лестницы из известняка, откуда полюбуемся панорамой Еревана и окрестностей. Поужинаем на атмосферной улице в ресторане и вернёмся в отель отдыхать.
Монастырь Хор Вирап, пещерный комплекс и винодельня в Арени, Нораванк
Позавтракав, отправляемся в монастырь Хор Вирап у подножия священного Арарата. Здесь Григорий Просветитель крестил армянского царя, который затем сделал христианство государственной религией. А виды отсюда открываются просто изумительные!
Пообедаем в не менее живописном месте и поедем в село Арени, где делают вина с древнейших времён. Заглянем на винодельню, вы познакомитесь с процессом изготовления этого «напитка богов» и попробуете его на вкус. По пути увидим Суренаван — «деревню аистов» — небольшое поселение, где над каждым домом свито гнездо.
Затем посетим пещерный комплекс, состоящий из трёх залов в известняковых скалах. В ходе археологических раскопок здесь были обнаружены древние посуда, ткань из тростника, женские украшения и самая древняя обувь в мире — кожаный башмак. найдена именно в селе Арени Вайоцдзорского региона. Вы полюбуетесь завораживающим ущельем реки Арпа среди величественных красных скал и монастырским комплексом Нораванк, одной из жемчужин средневековой армянской архитектуры, построенной в 13-14 веках.
Вечером вернёмся в Ереван и поужинаем в одном из предложенных ресторанов на ваш выбор.
Севан и курортный Дилижан
Утром едем к «армянскому морю», легендарному озеру Севан. Вы насладитесь ярким цветом воды и невероятным горным пейзажем. Побываем в средневековом монастыре Севанаванк 9-го века, построенном на озере. Затем вас снова ждёт гастрономическое удовольствие — в семейной сыроварне, откуда открывается чудесный вид на озеро, вы пообедаете и попробуете эксклюзивные сорта сыра.
После направляемся в город-курорт Дилижан, который часто называют армянской Швейцарией за уникальный климат и расположение на лесной заповедной территории. Нагулявшись и надышавшись чистейшим воздухом, вернёмся в Ереван.
Гарни, «Симфония камней», Гегард
Сегодня исследуем достопримечательности региона Котайк. По пути остановимся у арки Чаренца в честь армянского поэта. Когда смотришь сквозь неё, видишь живописную Араратскую долину и саму величественную гору.
Посетим Гарни, где вы полюбуетесь единственным языческим храмом в Армении — богу Солнца. Сооружение с двух сторон граничит с ущельем реки Азат, а с третьей обнесено крепостной стеной. Посмотрите на сохранившиеся на его территории руины христианских церквей.
В Гарнийском ущелье увидите необычное — «Симфонию камней», — склоны, состоящие из базальтовых шестигранников высотой почти 50 метров и напоминающие трубы органа. Столбы настолько симметричны, что кажутся рукотворными, но это результат вулканических потоков.
После вкусного обеда в колоритном ресторане осмотрим пещерный монастырь Гегард в ущелье горной реки Гохт. Его главная церковь построена 1215 году. Комплекс окружён утесами, а его часть высечена прямо в скале. Вечером вернёмся в Ереван, поужинаем и отдохнём.
Крепость Эребуни, винная дегустация
После завтрака и до отправления в аэропорт у вас ещё будет время. Можно самостоятельно прогуляться по Еревану или, по вашему желанию, можем посетить коньячный завод «Арарат» с дегустацией. А для завершения тура на приятной ноте побываем у древнейшей таинственной крепости Эребуни, с которой и началась история столицы и от которой и произошло её современное название. И заглянем на семейную винодельню, где вас ждёт проба напитков под аппетитные закуски.
Затем — отъезд в аэропорт или в центр города для тех, кто остаётся в этой солнечной стране.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки, приветственный обед и заключительный ужин, в том числе с национальными блюдами
- Экскурсии с дегустацией по двум винодельням в селе Арени и близ Еревана
- Посещение сыроварни с дегустацией местных эксклюзивных сыров
- Транспортное сопровождение по всей программе тура на комфортном микроавтобусе с кондиционером
- Трансфер от аэропорта или вокзала до отеля и обратно в последний день тура
- Сопровождение русскоговорящим гидом-водителем на всём маршруте программы и местными гидами на отдельных локациях
- Сопровождение организатором в период всей программы, поддержка и помощь по всем вопросам тура
- Вечерний досуг под интересы группы (по желанию)
- Все экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Еревана и обратно (поможем с подбором)
- 4 обеда и 3 ужина
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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