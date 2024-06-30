Манящие морские волны и шумные водопады, суровые горные хребты и бескрайние полотна виноградников, старинные брусчатые улочки с укрытыми от глаз двориками и пещерный город, высеченный в скале — мы бы

перечислили все локации тура, но не хватит и десяти страниц. В путешествии вы побываете на винодельнях Кахетии и своими руками сделаете чурчхелу, понаблюдаете за неспешной жизнью местных в горном селе Хуло и покатаетесь на канатке в городе канатных дорог Чиатура, увидите старинные и современные красоты Батуми и полюбуетесь невероятным Севаном.

Описание тура

Организационные детали

Виза для въезда в Грузию и Армению гражданам РФ, Беларуси, Казахстана не нужна. Приехать в страну граждане РФ могут по загран. паспорту, граждане Беларуси и Казахстана по национальному паспорту.

Обращаем внимание, что в туре нет профессионального гида. Организаторы полностью проводят тур, но у нас нет микрофона и о каждом доме по дороге мы не рассказываем. Организаторы дадут основную информацию о локациях по маршруту. Профессиональный гид будет во время пешей экскурсии по Тбилиси (3-4 часа), в поездке по Армении во 2 день, в пещерном городе Уплисцихе (1,5-2 часа), в пешей экскурсии по Батуми.

Организаторы оставляют за собой право менять дни программы местами по своему усмотрению с полным сохранением программы тура и аэропортов прилета и вылета.

Условия отмены:

отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты.

отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура.

отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается.