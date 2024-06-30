Описание тура
Организационные детали
Виза для въезда в Грузию и Армению гражданам РФ, Беларуси, Казахстана не нужна. Приехать в страну граждане РФ могут по загран. паспорту, граждане Беларуси и Казахстана по национальному паспорту.
Обращаем внимание, что в туре нет профессионального гида. Организаторы полностью проводят тур, но у нас нет микрофона и о каждом доме по дороге мы не рассказываем. Организаторы дадут основную информацию о локациях по маршруту. Профессиональный гид будет во время пешей экскурсии по Тбилиси (3-4 часа), в поездке по Армении во 2 день, в пещерном городе Уплисцихе (1,5-2 часа), в пешей экскурсии по Батуми.
Организаторы оставляют за собой право менять дни программы местами по своему усмотрению с полным сохранением программы тура и аэропортов прилета и вылета.
Условия отмены:
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты.
отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура.
отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается.
Проживание. Будем жить в бутик-отелях 3-4* в Ереване и Тбилиси, в апартаментах в башнях Батуми, 2-местное размещение с удобствами в номере. Фото отелей взяты с сайтов megotel.ru, 101hotels.com
Питание. В программу включены завтраки со 2 по 5 дни. С 6 по 8 день, при проживании в апартаментах, завтрак можно приготовить самостоятельно, есть кухня.
Дети. Участие в туре возможно с 9 лет.
Сложность. Уровень активности — средний. В туре мы будем передвигаться на комфортном авто с водителем (легковая машина, минивен, либо микроавтобус — вид транспорта будет зависеть от количества человек в группе). У нас будут пешие прогулки. При необходимости между локациями внутри города передвигаемся на такси. Любой здоровый человек справится с программой тура, особых навыков и подготовки не требуется.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Армению
Встречаемся в аэропорту столицы Армении — Еревана — в 14:00 и отправляемся в отель. После заселения прогуляемся по столице Армении: побываем на вершине «Каскада» — многоуровневой смотровой площадки и полюбуемся Араратом, подсвеченным лучами заходящего солнца. Увидим необычные скульптуры и арт-объекты города, пройдём через площадь Свободы, свернём на Северный проспект и посетим площадь Республики — сердце Еревана.
Заглянем на рынок «ГУМ». Закупимся сувенирами, пополним запасы вина, сладостей и сухофруктов и в конце первого дня тура пойдём на ужин в колоритную таверну, чтобы насладиться национальной кухней Армении и познакомиться друг с другом.
Гарни, Дилижан, обед на озере Севан и переезд в Грузию
Разместимся в машине и отправимся за пределы города, слушая рассказ местного гида об удивительной истории Армении и её народа. Увидим монастырь Гегард 4 века. Рассказывают, что здесь хранилось «Копьё судьбы», которым римский воин пронзил сердце распятого Иисуса. Пройдём по пещерным кельям и заглянем в часовню, высеченную в камне. У монастыря желающие смогут попробовать гату — традиционный сладкий пирог с начинкой.
Затем поедем в «Симфонию камней» в ущелье Гарни. Скалы здесь имеют причудливую форму узких столбов и напоминают трубы органа. Продолжим путешествие и заедем в Гарни. Покажется, будто мы оказались в Афинах и любуемся на Акрополь. Вы увидите единственную сохранившуюся в Армении языческую святыню, построенную по канонам греческой архитектуры.
Полюбуемся монастырём Севанаванк, основанном монахами-отшельниками в 8 веке. Преодолеем 200 ступеней и окажемся у уникального памятника армянскому зодчеству: святыня возведена из неотполированных блоков чёрной вулканической породы. Отсюда открывается захватывающих дух вид на Севан.
Остановимся у голубой жемчужины Армении и со смотровой площадки рассмотрим Севан, окружённый горными вершинами. Обед устроим на берегу — насладимся свежевыловленным сигом и тёртой и обжаренной в сливочном масле картошечкой, любуясь завораживающими пейзажами.
Посетим монастырь Агарцин, что на армянском означает «игра орлов». Самая древняя постройка комплекса относится к 11 веку — церковь Святого Григора была создана спасающимся от преследования монахами. Следующая точка маршрута группового тура по Армении — город Дилижан, прозванный «местной Швейцарией» за колоритные узкие улочки, живописные домики с резными балконами и брусчатые дорожки.
Дальше поедем в Грузию. Дорога до Тбилиси займёт около 3-4 часов. Примерно к 23:00 прибудем в столицу и заселимся в отель. Время прибытия ориентировочное, всё зависит от ситуации на дороге и времени прохождения границы.
Экскурсия по Тбилиси
После завтрака начнём прогулку-экскурсию по старинной и новой частям столицы Грузии. Местный гид проведёт по колоритным улочкам и выведет на широкие проспекты, погрузит в грузинские обычаи и расскажет историю основания Тифлиса. Вас ждёт подъём по канатной дороге к смотровой площадке, с которой открывается захватывающий вид на визитную карточку Тбилиси — монумент «Мать Картли» и крепость Нарикала.
За 3-4 часа экскурсионного тура мы побываем на площади Свободы, пройдём по мосту Мира, заглянем в парк Рике и Инжировое ущелье, увидим серную баню, в которой бывал А. С. Пушкин, посетим водопады в самом центре города и полюбуемся башней Габриадзе у театра Марионеток.
После насыщенной экскурсии — свободное время. Вы сможете вернуться в отель и отдохнуть, прогуляться по вечернему городу самостоятельно, расслабиться в серных банях, поужинать в ресторане или недорогом кафе.
Кахетия и дегустация вина
Сегодня отправимся в Кахетию, на восток страны, чтобы узнать секрет вкуснейшего грузинского вина. В дороге проведём 2-3 часа. Побываем на одном из крупнейших заводов по производству напитка — «Хареба». Узнаем о технологии производства вина на экскурсии, а затем прогуляемся по территории и пройдём по небольшой музейной части Кварельского тоннеля, вся длина которого — 7.7 км, Он прорублен прямо в Кавкзаском скальном массиве. Здесь располагаются фирменный магазин, дегустационный зал и хранятся квеври с вином — керамические изделия, напоминающие амфоры без ручек. Мы попробуем 4 вида вина и чачи.
После дегустации посетим мастер-класс по выпечке традиционного грузинского хлеба пури в тандыре, а затем приготовим чурчхелу из натурального виноградного сока с грецкими орехами.
Заедем в город любви Сигнахи, живописно расположившийся на склонах горы. Когда-то именно здесь художник Нико Пиросмани, страстно влюблённый в девушку, преподнёс ей в подарок «миллион алых роз», что легло в основу знаменитой песни, но она отвергла его чувства.
Прогуляемся по городку с атмосферными брусчатыми улочкам, заглянем в уютные внутренние дворики и заберёмся на сторожевую башню, чтобы увидеть Сигнахи с высоты. Если повезёт, застанем в городе шумную и весёлую грузинскую свадьбу — ЗАГС здесь работает 24 часа, а расписаться могут любые желающие.
Побываем в монастыре Бодбе, где похоронена святая равноапостольная Нино. Полюбуемся головокружительным видом Алазанской долины и города. Обедать будем в кафе на смотровой площадке с видом на Сигнахи.
Финалом дня станет посещение семейной винодельни. На дегустации вы попробуете 7-10 сортов вина и чачи, узнаете историю производства напитка от основателя и услышите настоящие грузинские тосты из рога. По традиции дома вы оставите свой след маркером на потолке или стене, сделаете фотографию с ёлкой из бутылок и увидите, как гонят чачу. Купим бутылочку вина (или не одну!) и вечером вернёмся в Тбилиси.
Пещерный город, монастырь Джвари и Чиатура
После завтрака побываем у храма Джвари, откуда открывается невероятный вид на слияние Куры и Арагвы и Мцхету. Посетим древний пещерный город Уплисцихе. Первые жители появились здесь ещё в 1 тысячелетии до н. э., а в 19 веке люди навсегда покинули свои дома. До наших дней сохранились 150 пещер, а когда-то их насчитывалось больше 700! В скалах были высечены жилые помещения, театр, аптека, тронный зал и храмы.
Сегодня вы увидите не только уже знакомую Грузию, но и её неожиданные стороны — будем путешествовать по локациям, куда редко попадают туристы.
Побываем в городе канатных дорог Чиатура. Их здесь 17! В советское время из Чиатуры мечтали создать настоящий город будущего, а канатные дороги предназначались для перемещения жителей с одной стороны ущелья на другую. Сейчас старые канатки закрыты, вместо них построены новые, французские. Мы обязательно на них прокатимся, пообедаем в кафе «Париж» и побродим по заброшенным сооружениям старых канатных станций.
Побываем в женском пещерном монастыре Мгвимеви 13 века и прогуляемся по узкой дорожке с невероятными видами на вершины и город. Если останется время, покатаемся на ещё одной канатке.
Поздно вечером прибудем в Батуми и заселимся в апартаменты.
Горное село Хуло
Утром поедем за пределы города, пересечём горное ущелье и полюбуемся слиянием рек Аджарисцкали и Чорох.
По подвесному мосту доберёмся до водопада Мирвети. Пейзажи здесь напоминают настоящие тропики! А воду можно попробовать на вкус — она очень чистая и холодная. То что надо в жаркий денёк!
Поднимемся на каменный арочный мост царицы Тамары 12 века, а затем доберёмся до внушительного водопада Махунцети высотой 30 метров!
В местах, где мы будем останавливаться, вы сможете попробовать местные мёд, вино, чачу и сыр.
Продолжим путешествие по ущелью с остановками в интересных локациях. Увидим арочный мост советских годов, а пообедаем в кафе с живописным видом. Будем пробовать аджарскую кухню и вина местного производства.
Побываем в горном селении Хуло на высоте 923 метра над уровнем моря. Будем наблюдать за жизнью местных, прогуляемся по аутентичным улочкам, заглянем в маленький сельский магазин и проникнемся неспешной атмосферой.
Дальше вас ждёт необычное приключение — путешествие по канатной дороге через ущелье на соседний хребет Хуло. Для местных жителей это обычный вид транспорта, чтобы добраться на рынок или до остановки! Пройдёмся мимо деревянных домиков, пообщаемся со старожилами и сделаем красивые фотографии окрестных видов. По канатной дороге вернёмся к нашей машине и поедем обратно в Батуми. Прибудем в апартаменты поздно вечером.
Контрасты Батуми: экскурсия с местным гидом
Утром вы сможете подольше поспать или взбодриться купанием в море. Затем начнём экскурсию по Батуми с местным гидом, который покажет самые красивые и интересные места столицы Аджарии. Прогуляемся по современной набережной и полюбуемся небоскрёбами, побываем в парке с поющими фонтанами и попетляем по старинным брусчатым улочкам.
В Батуми удивительно сочетаются особняки 19 века, советские панельные дома и футуристичные небоскрёбы. А ещё здесь можно увидеть и православные церкви, и католические кирхи, и мечеть.
Гид проведёт нас по уютным дворикам, скрытым от глаз туристов, покажет тайные локации и погрузит в жизнь местных.
Экскурсия займёт 2,5-3,5 часа. Затем — свободное время. Вы сможете отдохнуть на пляже или продолжить исследовать город, попробовать местную кухню и продегустировать вино. Мы посоветуем интересные локации для самостоятельной прогулки.
Отъезд
Выселение из отеля — до 12:00. Затем отвезём вас в аэропорт Батуми. Если вы улетаете из Кутаиси, Тбилиси или Владикавказа, мы поможем с трансферами в другие аэропорты (оплачивается дополнительно). Дорога до Владикавказа займёт около 8-9 часов. Если вы решите остаться в Батуми, мы можем продлить для вас аренду апартаментов.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|95 520 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака
- Трансфер из/в аэропорт
- Все трансферы по маршруту
- Услуги гида во время пешей экскурсии по Тбилиси (3-4 часа), в поездке по Армении во 2 день, в пещерном городе Уплисцихе (1,5-2 часа), в пешей экскурсии по Батуми, в остальное время сопровождение организаторов
- Дегустации и экскурсии по винодельням
- Мастер-класс по изготовлению пури и чурчхелы
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратный вылет из Батуми/Кутаиси/Тбилиси/Владикавказа (на выбор и по желанию путешественника), трансфер включен обратно только до аэропорта Батуми
- Завтрака в 6-8 дни, обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение