Тур по главным местам Армении с дегустацией, мастер-классами и вкуснейшей кухней

Встретить рассвет на Севане, научиться готовить гату и побывать в музеях коньяка и вина
В путешествии вы увидите самые известные достопримечательности Еревана, посетите языческий храм Гарни и прогуляетесь по ущелью «Симфония камней».

Побываем в Птичьей пещере, где был найден самый древний кожаный башмак, полюбуемся монастырём
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Нораванк и по подвесному мосту доберёмся до пещерного города Хндзореск, давно покинутого жителями.

А ещё будет очень вкусно! Вас ждёт ужин на винодельне, шашлык из тандыра, дегустация коллекционных вин 1913 года и коньяка 20-летней выдержки. Также вы сами поучитесь готовить лаваш и традиционную сладость.

Тур по главным местам Армении с дегустацией, мастер-классами и вкуснейшей кухней
Тур по главным местам Армении с дегустацией, мастер-классами и вкуснейшей кухней
Тур по главным местам Армении с дегустацией, мастер-классами и вкуснейшей кухней

Описание мастер-класса

Организационные детали

Для поездки виза не требуется. Можно въехать по российскому паспорту.

Проживание. Будем жить в отеле Bashinjaghyan на Севане, Redroof в Горисе и комфортабельном отеле в Ереване (точный отель будет известен непосредственно перед туром), 2-местное размещение.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки, обеды в 3, 4, 5 и 8-й дни, ужины во 2, 3 и 8-й дни.

Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz.

Дети. Участие возможно с 18 лет.

Виза. Не требуется. Можно въехать по российскому паспорту.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Армению

Встретим вас в Ереване и отвезём в отель в самом центре города. Сегодня не запланировано никаких экскурсий и активностей, вы сможете самостоятельно погулять по столице.

2 день

Прогулка по Еревану и дегустация коньяка и вина

Утром пойдём исследовать Ереван. Начнём с музея Матенадаран, где вы увидите древние рукописи. Затем побываем в архитектурно-монументальном комплексе «Каскад», заглянем в центр искусств Гафесчяна и осмотрим Национальный академический театр оперы и балета.

После побываем в коньячном музее и погребе при комбинате, который производит главный армянский напиток. Вас ждёт дегустация коллекционных вин 1913 года и коньяка 20-летней выдержки.

Вечером поужинаем в ресторане, прогуляемся по городу с ночной подсветкой и полюбуемся поющими фонтанами.

Прогулка по Еревану и дегустация коньяка и винаПрогулка по Еревану и дегустация коньяка и винаПрогулка по Еревану и дегустация коньяка и винаПрогулка по Еревану и дегустация коньяка и винаПрогулка по Еревану и дегустация коньяка и вина
3 день

Храм Гарни, «Симфония камней» и ужин на винодельне

Позавтракаем и поедем за пределы Еревана. Остановимся у арки Чаренца, сфотографируем один из лучших видов на Арарат и поедем в монастырь Гегард.

Пообедаем в сельском доме в Гарни. Вас ждут не только угощения, но и мастер-класс — научимся печь настоящий армянский лаваш, а затем попробуем выпечку.

Побываем в языческом храме Гарни. Это единственная сохранившаяся в Армении языческая святыня, построенная по канонам греческой архитектуры: колонны, крыша с треугольным фронтоном и широкая лестница. Храм возвышается на холме, откуда можно увидеть виноградники и горы.

Следующая локация — ущелье Гарни. Скалы здесь имеют причудливую форму узких столбов и называются «Симфонией камней», поскольку напоминают трубы органа.

День завершим экскурсией по винодельне и винограднику, за ужином продегустируем вино и вернёмся в Ереван.

Храм Гарни, «Симфония камней» и ужин на винодельнеХрам Гарни, «Симфония камней» и ужин на винодельнеХрам Гарни, «Симфония камней» и ужин на винодельнеХрам Гарни, «Симфония камней» и ужин на винодельне
4 день

Монастырь Хор Вирап, Птичья пещера и Нораванк

Сегодня посетим монастырь Хор Вирап и полюбуемся Араратом. Побываем в Птичьей пещере, где была найдена самая древняя в мире кожаная обувь и винодельня, чей возраст 6100 лет.

Заедем в село Арени, чтобы отведать красное вино из местного сорта винограда. Пообедаем в гастродворе у винодела: вас ждёт вкуснейший шашлык из тандыра.

Осмотрим комплекс Нораванк 13 века, окружённый скалами необычного красного оттенка — настоящие космические пейзажи. Заедем в курортный городок Джермук, где увидим Джермукский водопад. К вечеру прибудем в Горис и заселимся в отель.

Монастырь Хор Вирап, Птичья пещера и НораванкМонастырь Хор Вирап, Птичья пещера и НораванкМонастырь Хор Вирап, Птичья пещера и НораванкМонастырь Хор Вирап, Птичья пещера и НораванкМонастырь Хор Вирап, Птичья пещера и НораванкМонастырь Хор Вирап, Птичья пещера и НораванкМонастырь Хор Вирап, Птичья пещера и НораванкМонастырь Хор Вирап, Птичья пещера и НораванкМонастырь Хор Вирап, Птичья пещера и НораванкМонастырь Хор Вирап, Птичья пещера и Нораванк
5 день

Хндзореск, «Крылья Татева» и Караундж

Позавтракаем и отправимся в пещерный город Хндзореск. Люди жили здесь со средних веков и до 70-х годов прошлого века! В пещерах находились не только жилые постройки, но и, например, школа и церковь. До ныне пустующего города дойдём по подвесному мосту.

Затем «взлетим» на «Крыльях Татева» — самой длинной реверсивной канатной дороге в мире. Поднимемся к монастырю Татев, осмотрим старинную святыню и поедем обедать в гастродвор. После отправимся в Караундж или «армянский Стоунхэдж». Вы увидите круг из огромных каменных плит, в которых под разными углами просверлены отверстия. Учёные предполагают, что это часть древней астрономической обсерватории.

Полюбуемся Шакинским водопадом, а затем переедем в селение Ехегис.

Хндзореск, «Крылья Татева» и КараунджХндзореск, «Крылья Татева» и КараунджХндзореск, «Крылья Татева» и КараунджХндзореск, «Крылья Татева» и КараунджХндзореск, «Крылья Татева» и Караундж
6 день

Кладбище Норатус и прибытие на Севан

Сегодня побываем в иджеванатуне Орбелянов, где останавливались караваны, идущие по Великому шёлковому пути. Затем посетим средневековое кладбище Норатус и осмотрим хачкары — каменные стелы с изображением креста.

Если останется время, заедем на сыроварню, где готовят эксклюзивные сыры: с добавлением вина, коньяка и даже завёрнутые в виноградные листья.

Завершим день визитом на озеро Севан — жемчужину Армении. Заселимся в отель прямо на берегу.

Кладбище Норатус и прибытие на СеванКладбище Норатус и прибытие на СеванКладбище Норатус и прибытие на СеванКладбище Норатус и прибытие на СеванКладбище Норатус и прибытие на СеванКладбище Норатус и прибытие на СеванКладбище Норатус и прибытие на Севан
7 день

Встреча рассвета, прогулка по Дилижану и монастырь Агарцин

Проснёмся ещё до восхода солнца, чтобы встретить пробуждение дня на Севане. После завтрака поднимемся к монастырю Айраванк 9 века, сделаем красивые фотографии святыни на фоне озера и поедем в Дилижан. Пройдёмся по улочкам старинного города и увидим памятник героям фильма «Мимино». Побываем в монастыре Агарцин, скрытом среди лесных зарослей.

Затем вас ждёт мастер-класс по приготовлению местной сладости — гаты в печи пур. К вечеру вернёмся в Ереван и заселимся в отель.

Встреча рассвета, прогулка по Дилижану и монастырь АгарцинВстреча рассвета, прогулка по Дилижану и монастырь АгарцинВстреча рассвета, прогулка по Дилижану и монастырь АгарцинВстреча рассвета, прогулка по Дилижану и монастырь Агарцин
8 день

Храм Звартноц, Эчмиадзинский монастырь и музей вина

Утром отправимся к храму бдящих ангелов Звартноц 7 века. От некогда величественного сооружения сейчас остались руины, но даже эти полуразрушенные колонны и арки производят большое впечатление, особенно на фоне Арарата.

Дальше поедем в Эчмиадзинский монастырь 4 века, самый древний в стране. По легенде, царю Трдату III место для постройки святыни показал Иисус! Пообедаем в одном из старейших ресторанов в регионе. Он располагается в здании, построенном ещё в 17 веке. Заглянем в музей вина в базальтовой скале на глубине 8 метров. Вы познакомитесь с этапами развития напитка и узнаете, как он связан с разными сферами жизни Армении. Винную тему продолжим посещением терруара. Вас ждёт экскурсия и дегустация с ужином. Вечером вернёмся в Ереван.

Храм Звартноц, Эчмиадзинский монастырь и музей винаХрам Звартноц, Эчмиадзинский монастырь и музей винаХрам Звартноц, Эчмиадзинский монастырь и музей винаХрам Звартноц, Эчмиадзинский монастырь и музей вина
9 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 790
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 4 обеда и 3 ужина
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Мастер-классы
  • Входные билеты в музеи
  • Туристический налог
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Еревана, утро
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

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