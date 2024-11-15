Побываем в Птичьей пещере, где был найден самый древний кожаный башмак, полюбуемся монастырём
Описание мастер-класса
Организационные детали
Для поездки виза не требуется. Можно въехать по российскому паспорту.
Проживание. Будем жить в отеле Bashinjaghyan на Севане, Redroof в Горисе и комфортабельном отеле в Ереване (точный отель будет известен непосредственно перед туром), 2-местное размещение.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки, обеды в 3, 4, 5 и 8-й дни, ужины во 2, 3 и 8-й дни.
Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz.
Дети. Участие возможно с 18 лет.
Виза. Не требуется. Можно въехать по российскому паспорту.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Армению
Встретим вас в Ереване и отвезём в отель в самом центре города. Сегодня не запланировано никаких экскурсий и активностей, вы сможете самостоятельно погулять по столице.
Прогулка по Еревану и дегустация коньяка и вина
Утром пойдём исследовать Ереван. Начнём с музея Матенадаран, где вы увидите древние рукописи. Затем побываем в архитектурно-монументальном комплексе «Каскад», заглянем в центр искусств Гафесчяна и осмотрим Национальный академический театр оперы и балета.
После побываем в коньячном музее и погребе при комбинате, который производит главный армянский напиток. Вас ждёт дегустация коллекционных вин 1913 года и коньяка 20-летней выдержки.
Вечером поужинаем в ресторане, прогуляемся по городу с ночной подсветкой и полюбуемся поющими фонтанами.
Храм Гарни, «Симфония камней» и ужин на винодельне
Позавтракаем и поедем за пределы Еревана. Остановимся у арки Чаренца, сфотографируем один из лучших видов на Арарат и поедем в монастырь Гегард.
Пообедаем в сельском доме в Гарни. Вас ждут не только угощения, но и мастер-класс — научимся печь настоящий армянский лаваш, а затем попробуем выпечку.
Побываем в языческом храме Гарни. Это единственная сохранившаяся в Армении языческая святыня, построенная по канонам греческой архитектуры: колонны, крыша с треугольным фронтоном и широкая лестница. Храм возвышается на холме, откуда можно увидеть виноградники и горы.
Следующая локация — ущелье Гарни. Скалы здесь имеют причудливую форму узких столбов и называются «Симфонией камней», поскольку напоминают трубы органа.
День завершим экскурсией по винодельне и винограднику, за ужином продегустируем вино и вернёмся в Ереван.
Монастырь Хор Вирап, Птичья пещера и Нораванк
Сегодня посетим монастырь Хор Вирап и полюбуемся Араратом. Побываем в Птичьей пещере, где была найдена самая древняя в мире кожаная обувь и винодельня, чей возраст 6100 лет.
Заедем в село Арени, чтобы отведать красное вино из местного сорта винограда. Пообедаем в гастродворе у винодела: вас ждёт вкуснейший шашлык из тандыра.
Осмотрим комплекс Нораванк 13 века, окружённый скалами необычного красного оттенка — настоящие космические пейзажи. Заедем в курортный городок Джермук, где увидим Джермукский водопад. К вечеру прибудем в Горис и заселимся в отель.
Хндзореск, «Крылья Татева» и Караундж
Позавтракаем и отправимся в пещерный город Хндзореск. Люди жили здесь со средних веков и до 70-х годов прошлого века! В пещерах находились не только жилые постройки, но и, например, школа и церковь. До ныне пустующего города дойдём по подвесному мосту.
Затем «взлетим» на «Крыльях Татева» — самой длинной реверсивной канатной дороге в мире. Поднимемся к монастырю Татев, осмотрим старинную святыню и поедем обедать в гастродвор. После отправимся в Караундж или «армянский Стоунхэдж». Вы увидите круг из огромных каменных плит, в которых под разными углами просверлены отверстия. Учёные предполагают, что это часть древней астрономической обсерватории.
Полюбуемся Шакинским водопадом, а затем переедем в селение Ехегис.
Кладбище Норатус и прибытие на Севан
Сегодня побываем в иджеванатуне Орбелянов, где останавливались караваны, идущие по Великому шёлковому пути. Затем посетим средневековое кладбище Норатус и осмотрим хачкары — каменные стелы с изображением креста.
Если останется время, заедем на сыроварню, где готовят эксклюзивные сыры: с добавлением вина, коньяка и даже завёрнутые в виноградные листья.
Завершим день визитом на озеро Севан — жемчужину Армении. Заселимся в отель прямо на берегу.
Встреча рассвета, прогулка по Дилижану и монастырь Агарцин
Проснёмся ещё до восхода солнца, чтобы встретить пробуждение дня на Севане. После завтрака поднимемся к монастырю Айраванк 9 века, сделаем красивые фотографии святыни на фоне озера и поедем в Дилижан. Пройдёмся по улочкам старинного города и увидим памятник героям фильма «Мимино». Побываем в монастыре Агарцин, скрытом среди лесных зарослей.
Затем вас ждёт мастер-класс по приготовлению местной сладости — гаты в печи пур. К вечеру вернёмся в Ереван и заселимся в отель.
Храм Звартноц, Эчмиадзинский монастырь и музей вина
Утром отправимся к храму бдящих ангелов Звартноц 7 века. От некогда величественного сооружения сейчас остались руины, но даже эти полуразрушенные колонны и арки производят большое впечатление, особенно на фоне Арарата.
Дальше поедем в Эчмиадзинский монастырь 4 века, самый древний в стране. По легенде, царю Трдату III место для постройки святыни показал Иисус! Пообедаем в одном из старейших ресторанов в регионе. Он располагается в здании, построенном ещё в 17 веке. Заглянем в музей вина в базальтовой скале на глубине 8 метров. Вы познакомитесь с этапами развития напитка и узнаете, как он связан с разными сферами жизни Армении. Винную тему продолжим посещением терруара. Вас ждёт экскурсия и дегустация с ужином. Вечером вернёмся в Ереван.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 790
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 4 обеда и 3 ужина
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Мастер-классы
- Входные билеты в музеи
- Туристический налог
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно
- Питание вне программы