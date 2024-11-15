Для поездки виза не требуется. Можно въехать по российскому паспорту.

Проживание. Будем жить в отеле Bashinjaghyan на Севане, Redroof в Горисе и комфортабельном отеле в Ереване (точный отель будет известен непосредственно перед туром), 2-местное размещение.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки, обеды в 3, 4, 5 и 8-й дни, ужины во 2, 3 и 8-й дни.

Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz.

Дети. Участие возможно с 18 лет.

Виза. Не требуется. Можно въехать по российскому паспорту.