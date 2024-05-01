В путешествии мы посетим известные достопримечательности Армении, научимся печь национальный лаваш, побываем в двух городах-курортах и узнаем, каков на вкус легендарный коньяк. Прокатимся по канатной дороге, чтобы с высоты полюбоваться живописными горными вершинами, поднимемся по гигантской лестнице из известняка и сфотографируем горы в отражении зеркальной глади знаменитого озера.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста. Дети до 5 лет участвуют бесплатно, если в отеле они не будут занимать отдельную кровать, детям от 5-12 лет лет скидка 50%.

Граждане РФ, достигшие 14 лет, могут посетить Армению по внутреннему паспорту. Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт.

Виза не нужна, ставится по прилете.

Армения находится в часовом поясе +4 GMT, опережает московское время на 1 час.