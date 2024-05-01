В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
Авторский тур в Ереване

Полюбоваться горами, архитектурой и природой и прогуляться по столице

В путешествии мы посетим известные достопримечательности Армении, научимся печь национальный лаваш, побываем в двух городах-курортах и узнаем, каков на вкус легендарный коньяк.

Прокатимся по канатной дороге, чтобы с высоты полюбоваться живописными горными вершинами, поднимемся по гигантской лестнице из известняка и сфотографируем горы в отражении зеркальной глади знаменитого озера.
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет78 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста. Дети до 5 лет участвуют бесплатно, если в отеле они не будут занимать отдельную кровать, детям от 5-12 лет лет скидка 50%.
Граждане РФ, достигшие 14 лет, могут посетить Армению по внутреннему паспорту. Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт.
Виза не нужна, ставится по прилете.

Армения находится в часовом поясе +4 GMT, опережает московское время на 1 час.

Проживание. Будем жить в отеле «Ani Central inn» 4* или аналогичном. Размещение двухместное, удобства в номере (стандартные условия).

Питание. В программу включены завтраки (формат — шведский стол). На обед будем заходить в кафе по пути (кафе выбираются по локациям, будут как национальные, так и европейские блюда по желанию гостей), поужинать можно будет в кафе Еревана, мы подскажем подходящие варианты.

Километраж. Дополнительной подготовки для пеших туров не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и отдых в отеле

Добро пожаловать в Ереван! В аэропорту «Звартноц» вас встретят гид и водитель и отвезут в отель, где вы отдохнёте после перелёта. Ночь в отеле.

Встреча и отдых в отелеВстреча и отдых в отелеВстреча и отдых в отелеВстреча и отдых в отелеВстреча и отдых в отеле
2 день

Древние храмы и мастер-класс

После завтрака едем любоваться уникальными творениями архитектуры — древними храмами Гарни и Гегард.

Гарни. Гарни — единственный языческий храм в Армении, построен в греческом стиле и гармонично вписан в окружающий природный ландшафт. Стоящий на мысе у берега реки Азат, Гарни долгое время служил армянским царям летней резиденцией. В Гарнийском ущелье рассмотрим необычные склоны, которые состоят из базальтовых шестигранников, напоминают трубы органа и потому получили название «Симфония камней».

Гегард и мастер-класс. Гегард — монастырский комплекс в живописном ущелье горной реки. Его окружают утёсы, а несколько храмов комплекса выдолблены внутри скал. После насыщенной прогулки отправляемся в гостевой дом, где сами приготовим национальный лаваш. Затем возвращаемся в отель набираться сил для завтрашних приключений.

Древние храмы и мастер-классДревние храмы и мастер-классДревние храмы и мастер-классДревние храмы и мастер-классДревние храмы и мастер-классДревние храмы и мастер-класс
3 день

Прогулка по столице

Сегодня целый день будем гулять по Еревану, который старше Рима на 29 лет. Столица Армении очаровательна, в ней приятно находиться, здесь уютно и атмосферно. Ереван — это танцующие фонтаны на площади Республики и концерты под открытым небом, это парк 2800-летия Еревана с 2800 фонтанами и статуями, регулярные фестивали и праздничные мероприятия, симпатичные скверы и кафе, распахнутые для гостей двери и улыбки жителей. Это драйв ночной столицы, живая музыка арт-кафе и джаз. Это Каскад — гигантская лестница из известняка, откуда мы увидим панораму города цвета местного камня — розового туфа — и ознакомимся с произведениями современного искусства. И конечно же, это Академический театр оперы и балета, знаменитый Институт древних рукописей Матенадаран, мемориальный комплекс Цицернакаберд и коньячный завод «Арарат».

Прогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столице
4 день

Город-курорт Цахкадзор, озеро Севан и Дилижан

Курорт Цахкадзор. Завтракаем и едем в город-курорт Цахкадзор, название которого переводится как «ущелье цветов». Он давно популярен у горнолыжников, альпинистов, других спортсменов и всех желающих укрепить здоровье с помощью целебного местного климата. Поднявшись по канатной дороге, полюбуемся видами, напоминающими Швейцарию.

Севан и Дилижан. Побываем на знаменитом озере Севан — самом крупном на Кавказе и одном из самых больших горных пресноводных озёр в мире. Представьте, как красиво смотрятся горы, отражающиеся в кристальной голубой воде! Сфотографируем монастырский комплекс Севанаванк, расположенный на полуострове. Через 2-километровый тоннель из мира «каменной» Армении попадём в Дилижан, её зелёную лесную часть. В уединённом месте, посреди чудесных пейзажей откроется вид на монастырь Агарцин. Легенда гласит о несметных сокровищах, спрятанных в окружающих его скалах. Шейх эмирата Шарджа поразился великолепию монастыря и в знак согласия двух мировых религий отреставрировал Агарцин.

Вечером вернёмся в наш отель.

Город-курорт Цахкадзор, озеро Севан и ДилижанГород-курорт Цахкадзор, озеро Севан и ДилижанГород-курорт Цахкадзор, озеро Севан и ДилижанГород-курорт Цахкадзор, озеро Севан и ДилижанГород-курорт Цахкадзор, озеро Севан и ДилижанГород-курорт Цахкадзор, озеро Севан и Дилижан
5 день

Дорога домой

Пора возвращаться по домам. После завтрака собираем вещи и едем в аэропорт.

Дорога домойДорога домойДорога домойДорога домой

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-местное размещение в отеле 4 ночи
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер от аэропорта до отеля в первый день и обратно в заключительный день
  • Все переезды по программе на комфортном транспорте
  • Сопровождение профессиональным гидом
  • Все билеты к памятникам архитектуры, упомянутым в программе
  • Карта Армении
  • Дегустация коньяка на заводе «Арарат»
  • Мастер-класс по приготовлению лаваша
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Проживание в одноместном номере
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
Место начала и завершения?
Ереван, аэропорт «Звартноц»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыПрирода и пейзажиГорыСоборы и храмыСвятые местаМонастыри, церкви, храмыОзеро СеванПопулярные места

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