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Пешеходная обзорная экскурсия по центру Минска

4.7
92 отзыва
Сусанин_Герой
Сусанин_Герой – Гид из Минска
Думаете, что город 🏙️ бывшего СССР предсказуем и прост в понимании? Наш гид разрушит этот.

За пару часов вы не только прогуляетесь 👣 по историческому Верхнему городу и пройдете рядом с резиденцией Президента Республики Беларусь, но так же узнаете, почему белорусы гордятся своей IT-индустрией.

Вы познакомитесь с уникальной архитектурой Минска, мы покажем Красный Костёл, Ворота Города, улицу Карла Маркса и многое-многое другое.

А ещё откроем секретные кафе!
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 📜История и культура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 70 человек

  • $12 за человека

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Пешеходная обзорная экскурсия по центру Минска
Пешеходная обзорная экскурсия по центру Минска

Что вы увидите

  • Железнодорожный вокзал
  • Ворота Минска
  • Красный костел
  • Площадь Независимости
  • Библиотека
  • Александровский сквер
  • Зыбицкая улица
  • Октябрьская площадь
  • и многое другое
На нашей экскурсии 🧭 по Оригинальному, современному Минску мы раскроем удивительные секреты этого ни на что не похожего города, расскажем о белорусской кухне 🥧 и порекомендуем заведения в которых можно ее попробовать, Покажем самые главные площади. Так же расскажем куда сходить за эмоциями, обсудим историю 📖 города, который был полностью разрушен во время Великой Отечественной Войны, поговорим о буме IT индустрии и знаменитых World of Tanks, Viber и MSQRD, который купила социальная сеть Facebook, мы покажем виртуальный памятник системному администратору, и конечно многое другое.
Нам интересно Вас познакомить с настоящим "нетуристическим" Минском и увлечь его современной жизнью. К тому же наша экскурсия ⛳ - это своего рода путеводитель, который дает отличную ориентацию в городе. Зачастую участники повторяют пройденный маршрут самостоятельно на следующий день, чтобы уделить больше внимания понравившимся местам. и ничто не мешает им удаляться в сторону от маршрута, ещё глубже раскрывая крутой, столичный город 🏙️ покажем Вам самые интересные места Минска и расскажем об этом городе то, что знают только его местные жители, и то что не печатают в путеводителях. Вы ничего не пропустите и прогуляетесь 👣 без риска заблудиться. А вечером в гостинице вы всегда сможете вернуться к вашим заметкам.
За 2 часа наши гиды сумеют показать всё самое главное, без чего немыслима поездка в Минск. Вы увидите Красный Костел - наиболее известный католический храм Минска, погуляете по историческому Верхнему городу и пройдете рядом с резиденцией Президента Республики Беларусь. Ворота Города, Ратуша, площадь Свободы, Кафедральный собор, улицы Зыбицкая и Карла Маркса, Национальный художественный музей 🖼 – этот список можно продолжать бесконечно. Вы познакомитесь с уникальной архитектурой Минска, сочетающей в себе европейские и советские черты, и без сомнения влюбитесь ❤️ в этот город!
Во время экскурсии мы не заходим внутрь музеев, кафе и храмов, но мы подробно о них рассказываем. Если вас что-то заинтересует, вы всегда сможете вернуться туда позже сами.
Мы расскажем о магазинах, а также о традиционных, и не очень, сувенирах из Беларуси. Наши гиды также расскажут вам о своих любимых заведениях Минска и блюдах местной кухни.
Экскурсия пешеходная и проходит при любой погоде. Всё что вам необходимо - это одеться по погоде, обязательно иметь удобную обувь, а также захватить с собой зонт или солнечные очки (в зависимости от прогноза погоды) и, безусловно, хорошее настроение!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Привокзальная площадь 5
Место завершения
🏁 Немига
Пешеходная обзорная экскурсия по центру Минска
Пешеходная обзорная экскурсия по центру Минска
Пешеходная обзорная экскурсия по центру Минска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 70 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сусанин_Герой
Сусанин_Герой
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92 отзыва оставили туристы

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