На нашей экскурсии 🧭 по Оригинальному, современному Минску мы раскроем удивительные секреты этого ни на что не похожего города, расскажем о белорусской кухне 🥧 и порекомендуем заведения в которых можно ее попробовать, Покажем самые главные площади. Так же расскажем куда сходить за эмоциями, обсудим историю 📖 города, который был полностью разрушен во время Великой Отечественной Войны, поговорим о буме IT индустрии и знаменитых World of Tanks, Viber и MSQRD, который купила социальная сеть Facebook, мы покажем виртуальный памятник системному администратору, и конечно многое другое.

Нам интересно Вас познакомить с настоящим "нетуристическим" Минском и увлечь его современной жизнью. К тому же наша экскурсия ⛳ - это своего рода путеводитель, который дает отличную ориентацию в городе. Зачастую участники повторяют пройденный маршрут самостоятельно на следующий день, чтобы уделить больше внимания понравившимся местам. и ничто не мешает им удаляться в сторону от маршрута, ещё глубже раскрывая крутой, столичный город 🏙️ покажем Вам самые интересные места Минска и расскажем об этом городе то, что знают только его местные жители, и то что не печатают в путеводителях. Вы ничего не пропустите и прогуляетесь 👣 без риска заблудиться. А вечером в гостинице вы всегда сможете вернуться к вашим заметкам.

За 2 часа наши гиды сумеют показать всё самое главное, без чего немыслима поездка в Минск. Вы увидите Красный Костел - наиболее известный католический храм Минска, погуляете по историческому Верхнему городу и пройдете рядом с резиденцией Президента Республики Беларусь. Ворота Города, Ратуша, площадь Свободы, Кафедральный собор, улицы Зыбицкая и Карла Маркса, Национальный художественный музей 🖼 – этот список можно продолжать бесконечно. Вы познакомитесь с уникальной архитектурой Минска, сочетающей в себе европейские и советские черты, и без сомнения влюбитесь ❤️ в этот город!

Во время экскурсии мы не заходим внутрь музеев, кафе и храмов, но мы подробно о них рассказываем. Если вас что-то заинтересует, вы всегда сможете вернуться туда позже сами.

Мы расскажем о магазинах, а также о традиционных, и не очень, сувенирах из Беларуси. Наши гиды также расскажут вам о своих любимых заведениях Минска и блюдах местной кухни.

Экскурсия пешеходная и проходит при любой погоде. Всё что вам необходимо - это одеться по погоде, обязательно иметь удобную обувь, а также захватить с собой зонт или солнечные очки (в зависимости от прогноза погоды) и, безусловно, хорошее настроение!